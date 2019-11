MiG-21 Việt Nam cho về hưu từ lâu, Triều Tiên vẫn mang ra tập trận

Không quân Triều Tiên vừa có cuộc tập trận cực kỳ hoành tráng, quy tụ rất nhiều loại máy bay, chiến đấu cơ trong lực lượng này. Trong đó, có không ít loại máy bay đời cũ hiện đã bị gần như cả thế giới cho "về hưu". Nguồn ảnh: Sina. Máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Triều Tiên là MiG-29 do Nga viện trợ xuất hiện trong cuộc tập trận lần này. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại, trong biên chế của Không quân Triều Tiên đang có 35 máy bay chiến đấu MiG-29. Nguồn ảnh: Sina. Các chiến đấu cơ MiG-29 được Liên Xô cho ra đời từ năm 1970 của thế kỷ trước, chuyên chịu nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không và được chế tạo để khắc chế loại tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là loại chiến đấu cơ có chi phí vận hành cực rẻ, chỉ khoảng 6000 tới 7000 USD mỗi giờ - rẻ bậc nhất trong số những loại máy bay do Liên Xô sản xuất trong quá khứ. Nguồn ảnh: Sina. Su-25 - cường kích cơ hiện đại bậc nhất của Triều Tiên hiện nay cũng xuất hiện trong cuộc tập trận với đầy đủ cơ số vũ khí. Nguồn ảnh: Sina. Đặc biệt, trong biên chế của Không quân Triều Tiên còn có sự phục vụ của tiêm kích - bom MiG-23. Đây là loại tiêm kích - bom phổ biến bậc nhất của Liên Xô trong quá khứ và từng được sản xuất với số lượng hơn 5000 chiếc. Nguồn ảnh: Sina. Chưa hết, trong khi nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã cho MiG-21 về hưu, Triều Tiên vẫn tiếp tục sử dụng loại máy bay này trong biên chế. Hiện tại trong biên chế của Triều Tiên còn 26 chiếc MiG-21 đang hoạt động và 120 chiếc J-7 - phiên bản MiG-21 do Trung Quốc chế tạo. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, cuộc tập trận này của Triều Tiên cũng có sự tham gia của các máy bay trực thăng cùng lực lượng đặc nhiệm tham gia diễn tập đổ bộ đường không. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Tiêm kích MiG-21 không chiến với F-4 Phantom II.

