Mi-8 lại rơi, tổ bay thiệt mạng: Không quân Nga đang có vấn đề?

"Ngày 19/5, trực thăng Mi-8 của Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga gặp sự cố trong chuyến bay huấn luyện, phải hạ cánh 20 km từ điểm dân cư Klin vùng ngoại ô Moscow. Cuộc hạ cánh cứng bất thường khiến thành viên phi hành đoàn thiệt mạng do vết thương quá nặng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng không tiết lộ chi tiết trên máy bay bao nhiêu người. Lực lượng chuyên trách của Bộ Quốc phòng Nga đã tới hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Được biết, khi thực hiện chuyến bay trực thăng này không được trang bị vũ khí. “Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân vụ tại nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Hiện tại một ủy ban của Bộ Tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã được thành lập để tìm nguyên nhân tai nạn. Nhóm tìm kiếm đã tìm thấy cả hai hộp đen, bao gồm một thiết bị ghi lại các thông số chuyến bay và một thiết bị ghi âm trên máy bay, tình trạng của chúng đều bình thường. Phi đội huấn luyện và nghiên cứu số 92 nằm ở quận Klinsky, là một phần không thể thiếu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, phi đội này đã nhận được ba máy bay trực thăng vận tải và tấn công Mi-8AMTSH mới được chế tạo tại Nhà máy hàng không Ulan-Ude. Vụ trực thăng Mi-8 rơi hôm qua là vụ tai nạn máy bay trực thăng thứ hai của lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga xảy ra trong vòng 1 tháng qua. Vụ tai nạn trực thăng quân sự trước đó diễn ra vào ngày 7/5 sau khi trực thăng Mi-35 gặp sự cố hạ cánh ở Crimea, khiến 1 người thiệt mạng. Những vụ tai nạn máy bay róng lên hồi chuông cảnh báo về việc vận hành các máy bay trực thăng quân sự của Không quân Nga. Việc liên tiếp xảy ra tai nạn máy bay với phần nguyên nhân được kết luận ban đầu là "trục trặc kỹ thuật" làm gia tăng những hoài nghi về quy trình bảo dưỡng, can thiệp kỹ thuật trước và sau các chuyến bay của trực thăng quân sự Nga. Mi-8 là trực thăng đa năng, bắt đầu được sản xuất từ thời Liên Xô cũ. Hơn 12.000 trực thăng Mi-8 với nhiều phiên bản khác nhau được sản xuất từ năm 1965. Trực thăng Mi-8 được xuất khẩu tới khoảng 79 quốc gia trên thế giới, đến nay ước tính vẫn còn khoảng 50 nước sử dụng. Ngoài vai trò vận tải - chiến đấu, Mi-8 còn được phát triển nhiều hàng chục phiên bản dùng cho chỉ huy, trinh sát, rải mìn, cứu thương, cứu hỏa, chở khách thương mai - gần như không có gì là Mi-8 không làm được. Mi-8 có thể chở tới 24 lính được trang bị đầy đủ. Tổ bay của Mi-8 cơ bản gồm 1 phi công chính, 1 phi công phụ và một kỹ thuật viên. Video Mỹ vừa nhận dòng trực thăng khiến Mi-8 Nga phải kiêng nể - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

