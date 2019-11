Máy bay tàng hình đầu tiên của Mỹ đã "về hưu" bất ngờ tái xuất

Không chỉ một mà có tới hai chiếc F-117 Nighthawk đã được phát hiện đang bay ở bãi huấn luyện Tonopah của Không quân Mỹ hồi tháng 10 vừa rồi. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây là một động thái khá kỳ lạ của Mỹ vì các máy bay F-117 Nighthawk đã được không quân nước này cho về hưu từ cách đây hơn 11 năm. Nguồn ảnh: Pinterest. Lý do tại sao Mỹ đưa các máy bay tàng hình F-117 Nighthawk ra bay thử và liệu trong tương lai loại máy bay này có được Không quân Mỹ đưa vào sử dụng trong biên chế hay không vẫn là điều bí ẩn. Nguồn ảnh: Pinterest. Ra ời từ năm 1981, máy bay F-117 Nighthawk do Lockheed Martin chế tạo được xem là loại máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới có khả năng tác chiến thực sự. Nguồn ảnh: Pinterest. Đây cũng là loại máy bay tàng hình được duy nhất Không quân Mỹ sử dụng trong biên chế. Việc không xuất khẩu F-117 Nighthawk được cho là để Mỹ bảo vệ công nghệ tàng hình của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. F-117 Nighthawk đặc biệt nổi tiếng trong Chiến tranh Vùng Vịnh khi nó tham chiến với thương vong bằng không. Tới năm 2006, Mỹ bắt đầu huỷ mọi chương trình đào tạo phi công cho chiếc F-117 Nighthawk này và quá trình đưa máy bay tàng hình F-117 về hưu được bắt đầu tiến hành. Nguồn ảnh: Pinterest. Việc cho loại máy bay tàng hình F-117 Nighthawk về hưu quá sớm - khi mới chỉ phục vụ trong quân ngũ chưa được 20 năm được cho là do sự ra đời của F-22 Raptor hiện đại hơn và vì khả năng tàng hình của F-117 không được như kỳ vọng. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong cuộc xung đột ở Nam Tư, một chiếc máy bay tàng hình F-117 Nighthawk đã bị phòng không Nam Tư bắn hạ bằng tổ hợp tên lửa SAM-3 - tổ hợp phòng không ra đời từ năm 60 của thế kỷ trước. Đây cũng là chiếc F-117 duy nhất từng bị bắn hạ. Nguồn ảnh: Pinterest. Không quân Mỹ từng sản xuất và sở hữu 64 chiếc máy bay tàng hình F-117 Nighthawk. Giá thành của mỗi chiếc tính theo tỷ giá USD năm 2000 vào khoảng 111 triệu USD cho một chiếc. Hiện tại, không rõ Mỹ đang còn bao nhiêu chiếc F-117 trong kho chứa của mình. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Máy bay tàng hình F-117 Nighthawk của Không quân Mỹ trong quá khứ.

