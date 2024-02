Mẫu pháo duy nhất của Ukraine trở thành nạn nhân của UAV Lancet

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc săn lùng thực sự các phương tiện bọc thép và pháo binh có nguồn gốc phương Tây và Liên Xô của Ukraine. Khi những thứ vũ khí này ngày càng trở nên khan hiếm trong Quân đội Ukraine. Một mẫu pháo tự hành bánh hơi mới nhất của Ukraine là pháo 2S22 Bogdana có cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO, do chính các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển và sản xuất, đã bị UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy. Trong khi báo chí Ba Lan đang ra sức bác bỏ việc chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams đầu tiên của Mỹ viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở khu vực làng Berdychi gần Avdiivka, cho rằng nó chỉ bị hư hại nhẹ, thì các phóng viên chiến trường Nga lại đưa tin về việc khẩu pháo tự hành 155 mm 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine bị phá hủy. Đoạn video được quay bằng chính camera của UAV tự sát Lancet, được đăng tải trên mạng xã hội Telegram của các phóng viên chiến trường Nga. Vị trí chính xác của đơn vị Ukraine bị mất khẩu pháo tự hành này không rõ, nhưng qua quan sát, đó chính là khẩu pháo tự hành 155mm 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine. Đánh giá qua video, khẩu pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine đã bị UAV trinh sát của Nga theo dõi chặt chẽ trong một thời gian và người điều khiển đã bám sát khi pháo đang cơ động trên đường. Khi khẩu pháo dừng lại, có lẽ cơ động vào trận địa, thời cơ tiêu diệt mục tiêu đã được chọn, và loại UAV lảng vảng có độ chính xác cao, đó là UAV tự sát Lancet, vốn từ lâu đã trở thành “sát thủ” với các phương tiện vũ khí hạng nặng của Ukraine, đã đánh trúng mục tiêu. Sau khi UAV Lancet đánh trúng khẩu pháo Bogdan 3.0, ngọn lửa bùng lên ở phần giữa của khẩu pháo tự hành, các mảnh vụn cháy bay sang một bên. Cuối cùng khẩu pháo bị cháy rụi một cách đáng buồn trên một bãi đất trống. Loại “vũ khí thần kỳ (tên truyền thông Ukraine thường gọi khẩu pháo 2S22 Bogdana của họ)” do Ukraine sản xuất vẫn đứng đó, tỏa ra làn khói dày đặc trong một thời gian dài. Điều này rõ ràng cho thấy nhiên liệu trong xe đã bị bốc cháy. Đáng chú ý là tại thời điểm khẩu 2S22 Bogdana bị tấn công, cũng như sau vụ nổ, không có hành động nào của khẩu đội pháo được quan sát thấy. Hoặc là họ không ở trong xe vào lúc đó, hoặc đã bị tiêu diệt. Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bogdana trở thành loại pháo binh đầu tiên do Ukraine sản xuất có nòng cỡ nòng 155 mm theo tiêu chuẩn của NATO. Nguyên mẫu được Nhà máy Kỹ thuật hạng nặng Kramatorsk phát triển vào năm 2009. Pháo 2S22 Bogdana sử dụng khung gầm xe tải KrAZ-63221; tuy nhiên, lần đầu tiên công chúng biết đến pháo tự hành Bogdan là vào ngày 14/7/2018. Tính đến đầu tháng 10/2019, nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống này đã được chế tạo, vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm trên biển. Nhưng do khi đó Ukraine thiếu đạn pháo cỡ 155mm, nên các cuộc thử nghiệm tại trường bắn đã không được hoàn thành. Việc sản xuất hàng loạt pháo tự hành của riêng Ukraine đã không thể tiến hành. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine, quyết định của Tòa án Tối cao Ukraine thậm chí đã được đưa ra, đó là hoãn việc nghiệm thu cấp nhà nước, để chấp nhận nguyên mẫu Bogdana vào biên chế Quân đội Ukraine, cho đến nửa cuối năm 2021. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2021 đến ngày 25/1/2022, giai đoạn tiếp theo của các cuộc kiểm tra cấp Bộ Quốc phòng Ukraine với pháo 2S22 Bogdana đã diễn ra tại trường bắn pháo binh Alibey. Trong thời gian đó, tổng cộng 450 viên đạn đã được bắn, bao gồm cả bắn ở cự ly tối đa 40 km. Trong đợt thử nghiệm đó, pháo 2S22 Bogdana sử dụng đạn 155 mm do Thổ Nhĩ Kỳ và Séc sản xuất, bao gồm cả loại đạn tầm xa với tính năng khí động học được cải tiến như HE ERFB-BB và đạn dẫn đường Excalibur. Trên thực tế, pháo có khả năng bắn xa tới 42 km, mà không cần sử dụng đạn tăng tầm tên lửa đã được xác nhận. Có thể khẩu pháo tự hành đầu tiên của Ukraine 2S22 Bogdana bị UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy, cũng là nguyên mẫu duy nhất và nằm gần tiền tuyến. Khi đó các cuộc thử nghiệm pháo tự hành 2S22 Bogdana trong điều kiện chiến đấu có thể coi là không thành công. Những người điều khiển UAV tự sát Lancet của Nga cũng không thể ngờ rằng, họ đã phá hủy nguyên mẫu pháo tự hành 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine. Đó sẽ là thành tích có một không hai của sát thủ Lancet của Nga, vì chúng không có cơ hội lần thứ hai (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters). Video UAV tự sát Lancet phá hủy mẫu pháo tự hành 155 mm 2S22 Bogdana thử nghiệm. Nguồn: Topwar.

Quân đội Nga đang tiến hành một cuộc săn lùng thực sự các phương tiện bọc thép và pháo binh có nguồn gốc phương Tây và Liên Xô của Ukraine. Khi những thứ vũ khí này ngày càng trở nên khan hiếm trong Quân đội Ukraine. Một mẫu pháo tự hành bánh hơi mới nhất của Ukraine là pháo 2S22 Bogdana có cỡ nòng 155mm theo tiêu chuẩn NATO, do chính các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển và sản xuất, đã bị UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy. Trong khi báo chí Ba Lan đang ra sức bác bỏ việc chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams đầu tiên của Mỹ viện trợ cho Ukraine bị phá hủy ở khu vực làng Berdychi gần Avdiivka, cho rằng nó chỉ bị hư hại nhẹ, thì các phóng viên chiến trường Nga lại đưa tin về việc khẩu pháo tự hành 155 mm 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine bị phá hủy. Đoạn video được quay bằng chính camera của UAV tự sát Lancet, được đăng tải trên mạng xã hội Telegram của các phóng viên chiến trường Nga. Vị trí chính xác của đơn vị Ukraine bị mất khẩu pháo tự hành này không rõ, nhưng qua quan sát, đó chính là khẩu pháo tự hành 155mm 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine. Đánh giá qua video, khẩu pháo tự hành 2S22 Bogdana của Ukraine đã bị UAV trinh sát của Nga theo dõi chặt chẽ trong một thời gian và người điều khiển đã bám sát khi pháo đang cơ động trên đường. Khi khẩu pháo dừng lại, có lẽ cơ động vào trận địa, thời cơ tiêu diệt mục tiêu đã được chọn, và loại UAV lảng vảng có độ chính xác cao, đó là UAV tự sát Lancet, vốn từ lâu đã trở thành “sát thủ” với các phương tiện vũ khí hạng nặng của Ukraine, đã đánh trúng mục tiêu. Sau khi UAV Lancet đánh trúng khẩu pháo Bogdan 3.0, ngọn lửa bùng lên ở phần giữa của khẩu pháo tự hành, các mảnh vụn cháy bay sang một bên. Cuối cùng khẩu pháo bị cháy rụi một cách đáng buồn trên một bãi đất trống. Loại “vũ khí thần kỳ (tên truyền thông Ukraine thường gọi khẩu pháo 2S22 Bogdana của họ)” do Ukraine sản xuất vẫn đứng đó, tỏa ra làn khói dày đặc trong một thời gian dài. Điều này rõ ràng cho thấy nhiên liệu trong xe đã bị bốc cháy. Đáng chú ý là tại thời điểm khẩu 2S22 Bogdana bị tấn công, cũng như sau vụ nổ, không có hành động nào của khẩu đội pháo được quan sát thấy. Hoặc là họ không ở trong xe vào lúc đó, hoặc đã bị tiêu diệt. Pháo tự hành bánh lốp 2S22 Bogdana trở thành loại pháo binh đầu tiên do Ukraine sản xuất có nòng cỡ nòng 155 mm theo tiêu chuẩn của NATO. Nguyên mẫu được Nhà máy Kỹ thuật hạng nặng Kramatorsk phát triển vào năm 2009. Pháo 2S22 Bogdana sử dụng khung gầm xe tải KrAZ-63221; tuy nhiên, lần đầu tiên công chúng biết đến pháo tự hành Bogdan là vào ngày 14/7/2018. Tính đến đầu tháng 10/2019, nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống này đã được chế tạo, vượt qua thành công các cuộc thử nghiệm trên biển. Nhưng do khi đó Ukraine thiếu đạn pháo cỡ 155mm, nên các cuộc thử nghiệm tại trường bắn đã không được hoàn thành. Việc sản xuất hàng loạt pháo tự hành của riêng Ukraine đã không thể tiến hành. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine, quyết định của Tòa án Tối cao Ukraine thậm chí đã được đưa ra, đó là hoãn việc nghiệm thu cấp nhà nước, để chấp nhận nguyên mẫu Bogdana vào biên chế Quân đội Ukraine, cho đến nửa cuối năm 2021. Trong khoảng thời gian từ ngày 12/12/2021 đến ngày 25/1/2022, giai đoạn tiếp theo của các cuộc kiểm tra cấp Bộ Quốc phòng Ukraine với pháo 2S22 Bogdana đã diễn ra tại trường bắn pháo binh Alibey. Trong thời gian đó, tổng cộng 450 viên đạn đã được bắn, bao gồm cả bắn ở cự ly tối đa 40 km. Trong đợt thử nghiệm đó, pháo 2S22 Bogdana sử dụng đạn 155 mm do Thổ Nhĩ Kỳ và Séc sản xuất, bao gồm cả loại đạn tầm xa với tính năng khí động học được cải tiến như HE ERFB-BB và đạn dẫn đường Excalibur. Trên thực tế, pháo có khả năng bắn xa tới 42 km, mà không cần sử dụng đạn tăng tầm tên lửa đã được xác nhận. Có thể khẩu pháo tự hành đầu tiên của Ukraine 2S22 Bogdana bị UAV tự sát Lancet của Nga phá hủy, cũng là nguyên mẫu duy nhất và nằm gần tiền tuyến. Khi đó các cuộc thử nghiệm pháo tự hành 2S22 Bogdana trong điều kiện chiến đấu có thể coi là không thành công. Những người điều khiển UAV tự sát Lancet của Nga cũng không thể ngờ rằng, họ đã phá hủy nguyên mẫu pháo tự hành 2S22 Bogdana duy nhất của Ukraine. Đó sẽ là thành tích có một không hai của sát thủ Lancet của Nga, vì chúng không có cơ hội lần thứ hai (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters). Video UAV tự sát Lancet phá hủy mẫu pháo tự hành 155 mm 2S22 Bogdana thử nghiệm. Nguồn: Topwar.