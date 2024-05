Mặt trận Chasov Yar bế tắc, quân Nga gây náo loạn ở sườn phía nam

Kênh quân sự Military Summary trên mạng xã hội Telegram đưa tin, Nga đã chính thức bắt đầu chiến dịch tổng tấn công vào Chasov Yar; các cuộc giao tranh diễn ra ác liệt. Hiện Quân đội Ukraine đã triển khai những đơn vị tốt nhất của họ tới đây, nhằm giữ vững nơi này, trước khi viện trợ phương Tây đến kịp. Còn phía Nga vẫn trung thành với chiến thuật tiến công dùng sức mạnh hỏa lực, tiến chậm nhưng vững chắc. Chiến thuật này hạn chế thấp nhất tổn thất về sinh lực, nhưng tốc độ tấn công không cao và gây cho phía Ukraine thiệt hại tối đa về quân số, trang bị. Theo kênh quân sự Rybar cũng trên Telegram, trên hướng Bakhmut, giao tranh đang diễn ra ở vùng lân cận Chasov Yar. Hiện quân Nga đang củng cố hai bên sườn và mở rộng vùng kiểm soát tại khu bảo tồn động vật hoang dã Stupky-Holubivski-2. Ở sườn phía bắc Chasov Yar, quân Ukraine vẫn kiểm soát Hryhorivka và Kalinovka. Mặc dù quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn làng Bohdanivka, nhưng hiện không thể tiến lên, do quân Ukraine thường xuyên tổ chức phản công. Ở khu vực giữa của Chasov Yar, Quân đội Nga đã chiến đấu để giành các vị trí gần Trường dạy nghề số 77 kể từ khi tiến đến vùng ngoại ô phía đông của tiểu khu Kanal, nhưng dường như đã không thành công, khi bom và pháo của Nga vẫn liên tục nã vào đây. Dựa trên một số cảnh quay khách quan, có thể coi một trong những chướng ngại vật chính trước mặt Quân đội Nga là tòa nhà cao tầng ở góc đường Zelenaya và Gorbatogo, nhìn ra khu vực trường học và khu dân cư ở ngoại ô thành phố. Một tình huống đáng chú ý khác là sau khi bị trúng một số quả bom lượn có điều khiển FAB của Nga, tòa nhà trên vẫn còn tương đối nguyên vẹn, nên quân Ukraine vẫn có thể tận dụng để làm công sự phòng thủ, do chỉ bị phá hủy một trong các lối vào. Có một thực tế cần phải đối mặt thẳng thắn của quân Nga, đó là nhiệm vụ tấn công trực tiếp vào khu vực tiểu khu phía đông kênh đào Severski Donets - Donbass và chiếm nơi này làm đầu cầu để tiếp tục đưa lực lượng tiến vào thành phố. Sau khi tiếp tục tiến hành trinh sát hỏa lực, quân Nga chọn tiếp tục tấn công vào hai bên sườn, với mục tiêu đưa khu vực tiểu khu vào trạng thái nửa vòng vây. Đánh giá các trận giao tranh ở đây diễn ra ác liệt. Khu vực sườn phía nam ở làng Ivanivske tình hình lại khác. Quân đội Nga ít nhất đã tiến dọc theo phần phía nam của khu bảo tồn Stupochki-Holubovsky tới lòng sông của kênh đào Severski Donets - Donbass và chiếm hoàn toàn núi Ba Ba. Hiện theo thông tin mới nhất, khu bảo tồn gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và các hoạt động ở vùng đất thấp đã gián tiếp xác nhận điều này. Bởi nếu quân Ukraine xuất hiện ở địa hình cao hơn ở phía bắc khu bảo tồn, thì quân Nga ở vùng đất thấp phía nam sẽ khó tiến quân. Còn tình hình phía tây nam Ivanivske đang ở trong "sương mù chiến tranh" và nhiều diễn biến theo hướng này đang gây tranh cãi. Ở phía đông nam giữa Ivanivske và làng Klishchiivka, Quân đội Nga đang tiến tới đây. Theo đoạn video do Ukraine công bố, vành đai rừng từ vùng ngoại ô phía tây sân bay bỏ hoang đến phía bắc làng Klishchiivka hiện nằm dưới sự kiểm soát của Quân đội Nga. Điều này có thể có nghĩa là Nga đã lấy lại được đôi chút một số vị trí trước đó đã bị mất trước cuộc phản công của Lữ đoàn xung kích độc lập số 92 của Ukraine. Theo kênh quân sự Rezervsvo trên mạng xã hội Telegram đưa tin, cuối ngày 4/5, xuất hiện nhiều thông tin tích cực về bước tiến của quân Nga, phía Ukraine thừa nhận thành công của đối phương. Các thông tin chỉ ra rằng, Quân đội Nga đạt được nhiều thắng lợi ở khu vực tiểu khu Kanal, đặc biệt là ở khu vực các nhà nghỉ cuối tuần ở phía bắc. Ngoài ra còn có tiến triển ở sườn phía nam gần kênh Severski Donets - Donbass. Phía Ukraine xác nhận rằng tình hình đang xấu đi đáng kể. Kênh Rybar cho biết, quân Nga đang tấn công rất mạnh vào bên sườn Chasov Yar và tiếp cận kênh đào Severski Donets - Donbass. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt ở khu vực lân cận phía đông thành phố. Tờ Kyiv Independent của Ukraine cho biết, Quân đội Nga đang tận dụng lợi thế về con người và liên tục gây áp lực lên các đơn vị Ukraine đang phòng thủ tại Chasovoy Yar. Đồng thời, nhiều đơn vị của Ukraine mệt mỏi vì chiến đấu quá lâu mà không có quân thay đang mất tinh thần chiến đấu; điều đó giúp quân Nga giành được chỗ đứng ở ngoại ô thành phố. Theo các phóng viên của Kyiv Independent, mặc dù Quân đội Nga sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, nhưng 90% thương tích và tổn thất của quân Ukraine là do UAV tự sát. Đồng thời, do thiếu hỏa lực pháo binh nên quân Ukraine đang sử dụng UAV tự sát làm vũ khí chính. Đồng thời, theo các bác sĩ quân y của Quân đội Ukraine, các UAV của Nga được trang bị thiết bị quan sát ban đêm, khiến việc sơ tán người bị thương khỏi chiến trường trong đêm tối rất khó khăn. Nhìn chung, các nguồn thông tin đều cho rằng, quân Nga tiếp tục tuân thủ chiến thuật của họ và không giảm bớt áp lực lên Quân đội Ukraine đang phòng thủ ở Chasovy Yar và thành phố này thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN, Topwar, Sina, Rybar).

