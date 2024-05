Mất phi hành đoàn Su 34 giỏi nhất, Không quân Nga tiếc nuối

Một cựu phi công quân sự và là nhà xuất bản blog dành riêng cho ngành hàng không quân sự Nga đưa thông tin lên Telegram (thông qua tài khoản Fighterbomber) ngày 6/5 cho biết, "những thành viên phi hành đoàn giỏi nhất đã hy sinh trên máy bay tiêm kích bom Su-34 số 21". "Những thành viên hi sinh thuộc phi hành đoàn giỏi nhất gồm phi công Yevgeny Kuznetsov và Vladimir Strelkov, họ đều được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta hãy thương tiếc họ, những người đã hy sinh như những anh hùng của nước Nga”, tài khoản Fighterbomber viết. Trong một bài đăng khác trên kênh Telegram của Nga "Spy Files" cho biết, máy bay tiêm kích bom Su-34 xấu số trên là của Trung đoàn ném bom số 105 thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp số 47 của Không quân Nga (có trụ sở tại Baltimore, Voronezh).



Vào ngày xảy ra sự việc, chiếc tiêm kích bom Su-34 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại vùng trời Belgorod của Nga, giáp với lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin ban đầu, động cơ máy bay gặp trục trặc, khiến phi hành đoàn gồm hai phi công Yevgeny Kuznetsov và Vladimir Strelkov chưa kịp nhảy dù và đã rơi cùng máy bay.



Phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ tin tức nào về việc này, cũng không loại trừ khả năng chiếc máy bay tiêm kích bom Su-34 đã bị Ukraine bắn hạ, nhưng quá trình xác nhận kết quả của Ukraine tương đối phức tạp. Thông thường, phải mất vài ngày sau vụ việc để xác nhận tình hình xem có chính xác hay không, trước khi đưa ra thông tin liên quan.



Trong thời gian qua, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu và trinh sát của Nga bằng tên lửa tầm xa Patriot, với chiến thuật cơ động phục kích. Chiến thuật này đã mang lại những kết quả bất ngờ, nhưng cũng khiến phía Ukraine phải trả giá đắt, khi một số hệ thống phòng không quý giá này bị Nga tấn công phá hủy. Phía Ukraine cũng thường lợi dụng việc máy bay Nga gặp trục trặc và bị rơi để khéo léo nhận rằng, nó đã bị lực lượng phòng không của họ bắn hạ; nhằm nâng cao tinh thần cho lực lượng phòng không Ukraine và đe dọa các phi công máy bay chiến đấu của Nga. Suy cho cùng, dù là loại máy bay chiến đấu nào, thì việc gặp trục trặc kỹ thuật cũng xảy ra, có thể do lỗi của máy bay hoặc do chính lỗi của phi công. Theo số liệu mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, lực lượng phòng không của họ đã bắn rơi 349 máy bay và 325 trực thăng của Nga trên khắp các mặt trận. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, RIA Novosti)

Một cựu phi công quân sự và là nhà xuất bản blog dành riêng cho ngành hàng không quân sự Nga đưa thông tin lên Telegram (thông qua tài khoản Fighterbomber) ngày 6/5 cho biết, "những thành viên phi hành đoàn giỏi nhất đã hy sinh trên máy bay tiêm kích bom Su-34 số 21". "Những thành viên hi sinh thuộc phi hành đoàn giỏi nhất gồm phi công Yevgeny Kuznetsov và Vladimir Strelkov, họ đều được huấn luyện bài bản và có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng ta hãy thương tiếc họ, những người đã hy sinh như những anh hùng của nước Nga”, tài khoản Fighterbomber viết. Trong một bài đăng khác trên kênh Telegram của Nga "Spy Files" cho biết, máy bay tiêm kích bom Su-34 xấu số trên là của Trung đoàn ném bom số 105 thuộc Sư đoàn không quân hỗn hợp số 47 của Không quân Nga (có trụ sở tại Baltimore, Voronezh).



Vào ngày xảy ra sự việc, chiếc tiêm kích bom Su-34 đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại vùng trời Belgorod của Nga, giáp với lãnh thổ Ukraine. Theo thông tin ban đầu, động cơ máy bay gặp trục trặc, khiến phi hành đoàn gồm hai phi công Yevgeny Kuznetsov và Vladimir Strelkov chưa kịp nhảy dù và đã rơi cùng máy bay.



Phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ tin tức nào về việc này, cũng không loại trừ khả năng chiếc máy bay tiêm kích bom Su-34 đã bị Ukraine bắn hạ, nhưng quá trình xác nhận kết quả của Ukraine tương đối phức tạp. Thông thường, phải mất vài ngày sau vụ việc để xác nhận tình hình xem có chính xác hay không, trước khi đưa ra thông tin liên quan.



Trong thời gian qua, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu và trinh sát của Nga bằng tên lửa tầm xa Patriot, với chiến thuật cơ động phục kích. Chiến thuật này đã mang lại những kết quả bất ngờ, nhưng cũng khiến phía Ukraine phải trả giá đắt, khi một số hệ thống phòng không quý giá này bị Nga tấn công phá hủy. Phía Ukraine cũng thường lợi dụng việc máy bay Nga gặp trục trặc và bị rơi để khéo léo nhận rằng, nó đã bị lực lượng phòng không của họ bắn hạ; nhằm nâng cao tinh thần cho lực lượng phòng không Ukraine và đe dọa các phi công máy bay chiến đấu của Nga. Suy cho cùng, dù là loại máy bay chiến đấu nào, thì việc gặp trục trặc kỹ thuật cũng xảy ra, có thể do lỗi của máy bay hoặc do chính lỗi của phi công. Theo số liệu mới nhất của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, lực lượng phòng không của họ đã bắn rơi 349 máy bay và 325 trực thăng của Nga trên khắp các mặt trận. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, RIA Novosti)