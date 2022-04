Mariupol đã được kiểm soát cơ bản, mục tiêu còn lại của Nga là gì?

Theo bản tin của Reuters, vào ngày 5/4, một nguồn tin quốc phòng của Cộn hòa Séc xác nhận với Reuters rằng, Cộng hòa Séc đã cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và xe chiến đấu bộ binh BVP-1 (phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP-1 do Tiệp Khắc sản xuất). Trước đó, Đài truyền hình cộng đồng Séc Ceska Televize, đã đưa tin về khoản viện trợ quân sự này, khi đăng một đoạn video về một đoàn tàu chở 5 xe tăng và 5 xe chiến đấu bộ binh. Ceska Televize cho biết, thiết bị này do NATO viện trợ cho Ukraine. Ceska Televiz cho biết, tin này đã được ông Benesik, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề châu Âu của Hạ viện Séc xác nhận. Ông Benesik nói với Reuters rằng, ông nhận được tin tức từ các nguồn quốc phòng trong đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của mình. Tờ Wall Street Journal của Mỹ nhận định rằng, đây là lần đầu tiên Ukraine nhận được vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu chủ lực, từ nước ngoài, kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào ngày 24/2. Theo hãng tin Reuters, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho biết, các thành viên NATO sẽ thảo luận thêm về viện trợ vũ khí cho Ukraine, tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO vào ngày 5 và 6/4. Trong khi đó, tình hình chiến trường Ukraine tạm yên hơn những ngày trước đó. Vào ngày 4/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Mariar cho biết, các mục tiêu tấn công chủ yếu của Nga hiện nay là các thành phố Kharkiv, Mariupol và Odessa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết, cuộc phòng thủ Mariupol là một trong những vấn đề khó khăn nhất, mà Ukraine phải đối mặt hiện nay. Tổng thống Ukraine hy vọng rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở thành trung gian hòa giải, để giải quyết vấn đề Mariupol trong vài ngày tới; nhằm tìm ra một phương án để kết thúc cuộc chiến ở Mariupol. Mariupol là một thành phố chiến lược ở đông nam Ukraine và là một trong những mục tiêu chính trong cuộc tấn công của quân đội Nga. Mariupol đã bị quân đội Nga bao vây từ đầu tháng Ba. Người phát ngôn lực lượng vũ trang nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR) Basulin ngày 5/4 cho biết, khu vực trung tâm của Mariupol đã được lực lượng vũ trang Donetsk kiểm soát về cơ bản, còn khu vực bờ trái và cảng, hiện do Ukraine kiểm soát. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ huy Phòng thủ Quốc gia Nga, Mizhantsev cùng ngày cho biết, các binh sĩ Ukraine, lực lượng dân quân cực hữu và lính đánh thuê nước ngoài ở Mariupol, được khuyến cáo hạ vũ khí. Ông nhấn mạnh rằng, tất cả những người hạ vũ khí, đều được hưởng khoan hồng của Nga. Thị trưởng Mariupol Boychenko cho biết, hiện có tới 130.000 người vẫn đang bị mắc kẹt trong khu vực và cuộc sống của họ vô cùng khó khăn. Ngày 4/4, Phó Thủ tướng Ukraine Veresyuk cho biết, hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporozhye vẫn rộng mở. Tuy nhiên phía Ukraine nhấn mạnh, hành lang nhân đạo này chỉ dành cho các phương tiện cá nhân. Cùng ngày, phía Nga cho biết, Nga sẽ mở hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Berdyansk vào rạng sáng ngày 5/5 (theo giờ địa phương). Trong khi đó theo truyền thông phương Tây, vào ngày 5/4, người phát ngôn DPR Basulin cho biết, khu vực trung tâm Mariupol đã được Lực lượng vũ trang Donetsk kiểm soát về cơ bản, chỉ còn các khu công nghiệp và bến cảng. Nhưng cho đến nay, quân đội Ukraine vẫn chưa có thông tin phản hồi.

