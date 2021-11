Ly khai đẩy lui ba cuộc tấn công của Ukraine, hạ 2 xe bọc thép

Lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, đã tiêu diệt hai xe bọc thép của Quân đội Ukraine, đang di chuyển đến làng Staromaryevka mà Ukraine chiếm được hôm 26/10 vừa qua, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo vào Novaya Maryevka. Tuy nhiên khi đến khu vực cầu phao dã chiến, do một đơn vị công binh của Quân đội Ukraine bắc, nối giữa khu vực do Ukraine quản lý và làng Staromaryevka vừa chiếm được, đã bị dân quân DPR pháo kích phá hủy, đồng thời tiêu diệt hai xe bọc thép vừa cơ động đến đây. Theo các nguồn tin từ nước cộng hòa tự xưng Donetsk, quyết định phá hủy chiếc cầu phao bắc qua sông Kalmius ở Staromaryevka được đưa ra, sau khi có thông tin về việc Quân đội Ukraine chuẩn bị chuyển xe bọc thép đến khu vực vừa chiếm, để chuẩn bị tiến công khu vực Novaya Marievka và Telmanovo. Phía Ukraine không đưa ra bình luận chính thức về việc phá hủy xe bọc thép tại khu vực này; tuy nhiên, đại diện của nhóm giám sát OSCE đã xác nhận thông tin về chiếc cầu phao bị pháo binh DPR phá hủy. Cần lưu ý rằng, tình hình trong khu vực đang rất căng thẳng; theo các nguồn tin trong lực lượng dân quân DPR, một cuộc tiến công của Quân đội Ukraine có thể xảy ra vào đêm này hoặc ngày mai, dự kiến sẽ theo hướng Telmanovo, cũng như Dokuchaevsk. Hiện tại phía dân quân Donetsk đã tập trung lực lượng tại khu dân cư Telmanovo, xây dựng trận địa phòng ngự, sẵn sàng đánh trả các cuộc tiến công của phía Quân đội Ukraine; đồng thời phía dân quân DPR đã sử dụng UAV, để quan sát và sửa bắn cho hỏa lực pháo binh. Nỗ lực của Quân đội Ukraine nhằm tổ chức thêm các cuộc tấn công ở phía nam phần lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk đã thất bại, sau khi lực lượng dân quân đẩy lùi ba cuộc tấn công của quân đội Ukraine và buộc lực lượng này phải rút lui khoảng một kilomet, khỏi vị trí của họ. Theo thông tin của truyền thông Nga, trong những ngày qua, sau khi chiếm làng Staromaryevka, Quân đội Ukraine tiếp tục tổ chức tấn công khu vực dân cư Novaya Marievka cách đó 4 km. Nhưng cuộc tấn công của phía Ukraine đã bị dân quân DPR phát hiện và ngăn chặn kịp thời; và sau khi bị phía dân quân DPR đẩy lui, các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui về khu vực làng Staromaryevka mà họ chiếm được từ ngày 26/10. Theo những thông tin từ phía cộng hòa tự xưng Donetsk, phía Quân đội Ukraine đã tổ chức hỏa lực pháo binh dọn đường vào khu vực Novaya Maryevka. Trong cuộc tấn công, tên lửa chống tăng Javelin mà Ukraine mới mua của Mỹ, đã được sử dụng lần đầu tiên; nhưng cũng không giúp Ukraine chiếm được làng Novaya Marievka. Khi các lực lượng dân quân DPR phản công, các binh sĩ Ukraine buộc phải rút lui khẩn cấp, vì đường hành quân nằm trong khu vực có địa hình trống trải và tương đối bằng phẳng và do hỏa lực pháo binh của phía DPR bắn phá dữ dội, nên phía Quân đội Ukraine không dám tiếp tục tiến công, vì sợ thương vong lớn. Hiện tại thông tin điện thoại từ làng Novaya Maryevka với phía DPR đã bị cắt, điều này làm dấy lên một số lo ngại về việc liệu phía Ukraine có quyết tâm chiếm giữ khu vực này vào đêm nay hay không? Để tiến sâu hơn vào lãnh thổ của DPR, quân đội Ukraine đã bắt đầu sử dụng các loại bom, đạn phốt-pho ở Donbass. Theo thông tin của truyền thông Nga, các cuộc tấn công bằng đạn phốt pho đang được sử dụng để bắn vào các vị trí của dân quân DPR ở khu vực Granitnoye, Telmanovo, Dokuchaevsk và Novaya Marievka. Việc sử dụng bom, đạn phốt-pho không chỉ là nguy cơ rất cao về sau đối với tính mạng con người, mà còn do bom phốt pho gây ra hỏa hoạn khó dập, khiến dân quân buộc phải rời bỏ vị trí và rút quân khỏi khu vực. Hơn nữa, do khói sinh ra từ đám cháy, tầm nhìn về hướng chính diện bị giảm đáng kể, điều này tạo ra màn khói ngụy trang, giúp tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Ukraine, cũng như giúp các nhóm trinh sát và phá hoại bí mật xâm nhập vào lãnh thổ, do lực lượng vũ trang DPR kiểm soát. Trong những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội, có thể thấy khoảnh khắc đạn pháo phốt pho của Quân đội Ukraine bắn vào các khu vực định cư Telmanovo và Dokuchaevsk. Trong những ngày xung đột vừa qua, phía cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cũng bị thiệt hại; theo nguồn tin có hai xe chiến đấu bộ binh của dân quân DPR bị phá hủy, hàng chục dân quân và dân thường bị thiệt mạng. Nguồn ảnh: Movavi.



