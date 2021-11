Phe ly khai bao vây lính đặc nhiệm Ukraine, cắt đứt đường tiếp tế

Lực lượng đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại làng Staromaryevka (khu vực vùng đệm vừa bị Quân đội Ukraine chiếm đóng ngày 26/10 vừa qua), đã bị lực lượng dân quân DPR bao vây và có thể bị tiêu diệt trong vài giờ tới, bởi những cuộc phản công của lực lượng dân quân DPR. Theo đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một chiếc cầu phao đã bị phá hủy bởi lực lượng dân quân DPR; đây là cây cầu nối duy nhất nối giữa lực lượng đặc nhiệm với các lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine. Và bây giờ, do bị cắt hỗ trợ, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đóng tại làng Staromaryevka có thể bị xóa sổ. Sau khi cây cầu phao bị phá hủy, Quân đội Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc tấn công, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực xung quanh làng Staromaryevka và các vùng phụ cận, mà họ đã bị mất vài ngày trước. Người phát ngôn của nước cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết, pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 1 Slavo của nước cộng hòa Donetsk đã phá hủy cầu phao của quân đội Ukraine gần làng Staromaryevka, mà trước đó các đơn vị công binh của Quân đội Ukraine đã xây dựng bắc qua sông Kalmius. Đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng xác nhận thông tin về việc cây cầu bị phá hủy. Cần lưu ý rằng Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 1 Slavo của lực lượng vũ trang Donetsk là lực lượng chính chiến đấu với lực lượng Ukraine gần khu vực làng Staromaryevka. Số lượng chính xác của Quân đội Ukraine đóng tại làng Staromaryevka vẫn chưa được biết, tuy nhiên lực lượng dân quân của Donetsk không thể tấn công với quy mô lớn, do nguy cơ thiệt mạng của dân thường; điều này làm phức tạp rất nhiều quá trình tái chiếm làng Staromaryevka. Sau khi chiếm được làng Staromaryevka và các khu vực xung quanh của ở phía nam của nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng; đồng thời đưa thêm xe bọc thép và lực lượng tới khu vực Granite. Tuy nhiên, do bị pháo binh của dân quân Donetsk bắn trả quyết liệt, không chỉ phá hủy cây cầu phao trên, mà còn làm hư hỏng trang thiết bị khí tài của Ukraine; đồng thời làm gián đoạn tốc độ hành quân của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông Nga, các đơn vị dân quân DPR đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ tại vùng lân cận của Granitnoye; họ đã sử dụng nhiều hỏa lực pháo lựu 122 ly và súng cối 120 mm. Kết quả phía Ukraine có hai xe tải quân sự đã bị phá hủy, một số đơn vị thiết giáp hạng nhẹ bị hư hại. Có thông tin cho rằng ít nhất 8 quân nhân Ukraine bị thương. Những đòn phản công mạnh mẽ của lực lượng dân DPR, đã cản trở tốc độ tấn công của quân đội Ukraine; có lẽ là cả về hướng Telmanovo và hướng đến khu định cư Pervomayskoye. Việc tăng cường hỏa lực pháo kích, đã giúp cho lực lượng dân quân Donetsk có thể tăng cường củng cố các vị trí phòng thủ của họ và chuyển thêm xe bọc thép và pháo binh đến khu vực, chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công. Tình hình ở Donbass càng trở nên rất phức tạp sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố, Quân đội Ukraine sẽ sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang chống lại lực lượng DPR và LPR. Vào ngày 1/10, hai UAV tấn công Bayraktar TB2 đã bay về phía Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng; một trong số đó hướng về Lugansk từ khu vực Kharkov, và chiếc thứ hai hướng tới Donetsk từ ngoại ô thành phố Nikolaev. Những chiếc UAV TB2 đã ở lại khu vực xung đột tương đối dài, nhưng không có thông tin nào về vụ tấn công của những chiếc UAV này; có nguồn tin cho rằng, chiếc UAV đã bị can thiệp vào thiết bị điều khiển, nhưng những chiếc UAV này TB2 vẫn quay về được chỗ xuất phát. Hiện không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ các đại diện của hai nước cộng hòa tự xưng và cả phía Quân đội Ukraine về hai chuyến bay trên, nên không thể xác định được vị trí của các máy bay không người lái tấn công của Ukraine và mục đích Ukraine đưa UAV đến khu vực trên làm gì. Nhưng theo các chuyên gia, Quân đội Ukraine có thể dùng UAV để thu thập thông tin về việc triển khai quân đội LPR và DPR; đồng thời quan sát, sửa bắn cho pháo binh Ukraine. Đặc biệt liên quan đến những ngày qua, phía Ukraine đã đưa đến khu vực Miền Đông số lượng lớn pháo hạng nặng 152mm 2A65 Msta-B. Hiện phía Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận nào về việc sử dụng hai UAV TB2 ở khu vực Donbass cùng một lúc. Theo thông tin trước đó, Quân đội Ukraine có thể được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao 12 chiếc UAV TB2, để chuẩn bị thực hiện chiến dịch quân sự ở khu vực Donbass. Cần lưu ý rằng, lực lượng dân quân DPR cũng bắt đầu tích cực sử dụng các thiết bị bay không người lái để điều chỉnh pháo binh tấn công vào các vị trí của Quân đội Ukraine; điều này có lẽ giải thích cho việc phát hiện tại sao họ lại nhanh chóng các đơn vị quân đội Ukraine trong khu vực Granitnoye. Nguồn ảnh: QQ.

Video miêu tả đường bay của chiếc UAV của Ukraine đến khu vực Miền Đông ngày 31/10. Nguồn: Airtraffic.



Lực lượng đặc biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại làng Staromaryevka (khu vực vùng đệm vừa bị Quân đội Ukraine chiếm đóng ngày 26/10 vừa qua), đã bị lực lượng dân quân DPR bao vây và có thể bị tiêu diệt trong vài giờ tới, bởi những cuộc phản công của lực lượng dân quân DPR. Theo đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, một chiếc cầu phao đã bị phá hủy bởi lực lượng dân quân DPR; đây là cây cầu nối duy nhất nối giữa lực lượng đặc nhiệm với các lực lượng chủ lực của Quân đội Ukraine. Và bây giờ, do bị cắt hỗ trợ, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đóng tại làng Staromaryevka có thể bị xóa sổ. Sau khi cây cầu phao bị phá hủy, Quân đội Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc tấn công, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực xung quanh làng Staromaryevka và các vùng phụ cận, mà họ đã bị mất vài ngày trước. Người phát ngôn của nước cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết, pháo binh của Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 1 Slavo của nước cộng hòa Donetsk đã phá hủy cầu phao của quân đội Ukraine gần làng Staromaryevka, mà trước đó các đơn vị công binh của Quân đội Ukraine đã xây dựng bắc qua sông Kalmius. Đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng xác nhận thông tin về việc cây cầu bị phá hủy. Cần lưu ý rằng Lữ đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ số 1 Slavo của lực lượng vũ trang Donetsk là lực lượng chính chiến đấu với lực lượng Ukraine gần khu vực làng Staromaryevka. Số lượng chính xác của Quân đội Ukraine đóng tại làng Staromaryevka vẫn chưa được biết, tuy nhiên lực lượng dân quân của Donetsk không thể tấn công với quy mô lớn, do nguy cơ thiệt mạng của dân thường; điều này làm phức tạp rất nhiều quá trình tái chiếm làng Staromaryevka. Sau khi chiếm được làng Staromaryevka và các khu vực xung quanh của ở phía nam của nước cộng hòa tự xưng Donetsk, Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới, nhằm mở rộng quyền kiểm soát đối với lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng; đồng thời đưa thêm xe bọc thép và lực lượng tới khu vực Granite. Tuy nhiên, do bị pháo binh của dân quân Donetsk bắn trả quyết liệt, không chỉ phá hủy cây cầu phao trên, mà còn làm hư hỏng trang thiết bị khí tài của Ukraine; đồng thời làm gián đoạn tốc độ hành quân của Quân đội Ukraine. Theo truyền thông Nga, các đơn vị dân quân DPR đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạnh mẽ tại vùng lân cận của Granitnoye; họ đã sử dụng nhiều hỏa lực pháo lựu 122 ly và súng cối 120 mm. Kết quả phía Ukraine có hai xe tải quân sự đã bị phá hủy, một số đơn vị thiết giáp hạng nhẹ bị hư hại. Có thông tin cho rằng ít nhất 8 quân nhân Ukraine bị thương. Những đòn phản công mạnh mẽ của lực lượng dân DPR, đã cản trở tốc độ tấn công của quân đội Ukraine; có lẽ là cả về hướng Telmanovo và hướng đến khu định cư Pervomayskoye. Việc tăng cường hỏa lực pháo kích, đã giúp cho lực lượng dân quân Donetsk có thể tăng cường củng cố các vị trí phòng thủ của họ và chuyển thêm xe bọc thép và pháo binh đến khu vực, chuẩn bị cho một cuộc tổng tiến công. Tình hình ở Donbass càng trở nên rất phức tạp sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tuyên bố, Quân đội Ukraine sẽ sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang chống lại lực lượng DPR và LPR. Vào ngày 1/10, hai UAV tấn công Bayraktar TB2 đã bay về phía Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Donetsk tự xưng; một trong số đó hướng về Lugansk từ khu vực Kharkov, và chiếc thứ hai hướng tới Donetsk từ ngoại ô thành phố Nikolaev. Những chiếc UAV TB2 đã ở lại khu vực xung đột tương đối dài, nhưng không có thông tin nào về vụ tấn công của những chiếc UAV này; có nguồn tin cho rằng, chiếc UAV đã bị can thiệp vào thiết bị điều khiển, nhưng những chiếc UAV này TB2 vẫn quay về được chỗ xuất phát. Hiện không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ các đại diện của hai nước cộng hòa tự xưng và cả phía Quân đội Ukraine về hai chuyến bay trên, nên không thể xác định được vị trí của các máy bay không người lái tấn công của Ukraine và mục đích Ukraine đưa UAV đến khu vực trên làm gì. Nhưng theo các chuyên gia, Quân đội Ukraine có thể dùng UAV để thu thập thông tin về việc triển khai quân đội LPR và DPR; đồng thời quan sát, sửa bắn cho pháo binh Ukraine. Đặc biệt liên quan đến những ngày qua, phía Ukraine đã đưa đến khu vực Miền Đông số lượng lớn pháo hạng nặng 152mm 2A65 Msta-B. Hiện phía Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận nào về việc sử dụng hai UAV TB2 ở khu vực Donbass cùng một lúc. Theo thông tin trước đó, Quân đội Ukraine có thể được Thổ Nhĩ Kỳ chuyển giao 12 chiếc UAV TB2, để chuẩn bị thực hiện chiến dịch quân sự ở khu vực Donbass. Cần lưu ý rằng, lực lượng dân quân DPR cũng bắt đầu tích cực sử dụng các thiết bị bay không người lái để điều chỉnh pháo binh tấn công vào các vị trí của Quân đội Ukraine; điều này có lẽ giải thích cho việc phát hiện tại sao họ lại nhanh chóng các đơn vị quân đội Ukraine trong khu vực Granitnoye. Nguồn ảnh: QQ.

Video miêu tả đường bay của chiếc UAV của Ukraine đến khu vực Miền Đông ngày 31/10. Nguồn: Airtraffic.