Lý do trừng phạt không ảnh hưởng đến việc sản xuất xe tăng T-90M

Tại sao các lệnh trừng phạt “hết sức khắc nghiệt” của phương Tây không ảnh hưởng đến việc sản xuất xe tăng chủ lực T-90M của Nga? Câu trả lời là việc doanh nghiệp quốc phòng sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga UralVagonZavod (UVZ), đã công bố video để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới dự kiến từ phương Tây. Chính vì lý do này mà trong văn bản bên dưới video, người điều hành tài khoản đã viết một lời bình như sau: “Lại có cuộc nói chuyện về các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây, nhưng chúng tôi không quan tâm đến những câu chuyện đó, hiện chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm”. Vào ngày 25/2 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt gói trừng phạt thứ 10 mới đối với Liên bang Nga. Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov gọi các biện pháp trừng phạt trên là “lố bịch”; “Tất cả điều này thật vô lý; người ta thấy rằng họ (EU) buộc mọi người phải chịu lệnh trừng phạt với những điều họ (EU) không thể thực hiện”. Thật vậy, vẫn còn tranh cãi về mức độ hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động sản xuất vũ khí của Nga. Đất nước này rất giàu khoáng sản, nguyên vật liệu thô và quan trọng nhất là Nga có một nền sản xuất công nghiệp nặng cơ bản, được thừa hưởng từ thời Liên Xô. Nếu phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng, bất chấp các lệnh trừng phạt, công ty UralVagonZavod vẫn có thể tiếp tục sản xuất các sản phẩm của mình mà không gặp vấn đề gì mà như trước đây, có thông tin cho rằng, nhiều linh kiện điện tử họ đã phải nhập từ Pháp hoặc Israel. Lấy ví dụ hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng T-90M Proryv; hệ thống bao gồm một máy tính đạn đạo, kính ngắm hình ảnh ngày, đêm và ảnh nhiệt, cảm biến khí tượng, cảm biến cong nòng pháo khi bắn, bảng điều khiển và giao diện với chỉ báo đa chức năng….đều do doanh nghiệp Nga sản xuất. Hệ thống được xây dựng dựa trên trạm kỹ thuật số R-168-25U-2 Aqueduct, nhưng nó không giống nhau. Vào năm 2000, Nga chỉ tự túc được 40% linh kiện của trạm này; nhưng vào năm 2017 (rất lâu trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ), trạm này đã có 80% linh kiện là của Nga. Có một số linh kiện, bộ xử lý và vi mạch riêng lẻ được nhập khẩu từ nước ngoài, ví dụ như Xilinx và Altera. Nhưng ngay cả trước chiến tranh, các kỹ sư Nga đã tìm thấy sản phẩm tương đương của họ có thể thay thế, như 5578TC084 hoặc 5578TC064 với chất lượng không thua kém sản phẩm của nước ngoài. Các mô-đun LSD trong T-90M là PMF 5.1 hoặc các phiên bản cải tiến của chúng như PMF 5.1 là sản phẩm của Cục thiết kế KBP ở Tula. PMF 5.1 dựa trên nền tảng phần cứng cùng phần mềm cục bộ và “trái tim” của mô-đun là bộ xử lý lõi kép sê-ri KOMDIV64-M (1890VM8Ya) 0,8 – 1 GHz. Có thể tìm thấy các sản phẩm như bộ điều khiển và vi mạch bộ nhớ RAM/ROM trong mô-đun này trên thị trường toàn cầu và đây không phải là sự khan hiếm; bất kỳ công ty nào từ Malaysia và Trung Quốc sẽ gửi những linh kiện điện tử này đến trước cửa nhà máy của nhà sản xuất, nếu có yêu cầu với số lượng không giới hạn. Các chip còn lại như ROM, ADC, DAC, chip vi sóng hay bộ điều khiển BIS loại KN587IK1 đều được sản xuất tại Nga bởi công ty Angstrem JSC. Phải nói rằng, mọi công cụ cơ khí ở đây đều đẹp và hiện đại, Không chỉ đối với các thiết bị quân sự, từ các thiết bị điện tử tiêu dùng hiện đại hay thậm chí là ô tô đến trong xe tăng Nga, hoàn toàn là mẫu mã “cổ kính” của thập niên những năm 80 và 90. Tất cả các cảm biến báo tốc độ, tính năng v.v. đều được hiển thị trên bảng điều khiển với những đồng hồ số và những đèn báo LED. Không giống các thiết bị điện tử của phương tây, các thông số thường hiển thị lên màn hình; nhưng với các vũ khí của Nga, từ T-72B3 tới các phiên bản T-90 và mới nhất là T-14 Armata, các hệ thống vẫn sử dụng các đồng hồ số. Giống như trên ô tô, nó hiển thị nhiệt độ nước làm mát, mức dầu, sự cố của từng bộ phận, v.v. Trên thực tế, người ta thậm chí còn không biết liệu lệnh trừng phạt của phương Tây có ảnh hưởng đến việc sản xuất xe tăng thế hệ tiếp theo của Nga là chiếc T-14 Armata hay không? Trên thực tế, nó được trang bị các phiên bản cải tiến của những gì đã trình bày ở trên và chúng đều được sản xuất tại Nga. Người ta chỉ có thể tìm kiếm tác động của các biện pháp trừng phạt trong việc sản xuất tổ hợp phòng thủ tích cực Afghanistanit. Tuy nhiên, tổ hợp này bí mật đến mức không có một bức ảnh nào về các cảm biến KOEP, vì chúng luôn được đậy bằng nắp cao su và người ta không biết những gì bên trong. Do đó, không thể trả lời liệu có linh kiện nước ngoài được sử dụng trong thiết bị đó hay không? Trên thực tế và dựa trên các thiết kế thống nhất của các hệ thống vũ khí Nga (được kế thừa từ thời Liên Xô), là không gì có thể ngăn cản UralVagonZavod tiếp tục sản xuất không chỉ xe tăng T-90M Proryv mà cả T-14 Armata. Vấn đề với sự phát triển và sửa lỗi của xe tăng T-14 chính là thời gian, do ảnh hưởng của cuộc xung đột. Vì lý do này, UralVagonZavod hiện đang tập trung vào những gì cấp thiết hiện nay, cụ thể là việc sản xuất T-72B3 và T-90M đáp ứng yêu cầu của chiến trường. Video của Nizhny Tagil về sản xuất thân xe tăng T-90 và T-90M Proryv đi qua dây chuyền lắp ráp.

