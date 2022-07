Lựu pháo M777 bị phá hủy, vỡ tung trên chiến trường Ukraine

Theo nguồn tin từ Nhà nước cộng hòa Luhansk tự xưng cho biết, " Quân đội Ukraine đã quyết định rút dần quân khỏi thành phố Seversk". Seversk là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk, nằm cách thành phố Lisichansk gần 30 km về phía Tây, nơi đã bị quân Nga chiếm đóng vào ngày 3/7 vừa qua. Trước đó Quân đội Ukraine đã thiết lập hàng trăm lô cốt, ụ súng kiên cố ở ngoại ô Seversk, được kết nối với nhau bằng một mạng lưới giao thông hào, và thậm chí đã đào các đường hầm ngầm dưới lòng đất. Có một số điểm cao ở ngoại ô thành phố Seversk do lực lượng Ukraine kiểm soát và các khẩu đội pháo M777 do phương Tây cung cấp, đã được tăng cường theo hướng này. Tất cả những điều này, khiến Quân đội Ukraine từng rất tự tin vào khả năng phòng thủ của mình. Mặc dù Ukraine đã triển khai một số tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp, nhưng không quân Nga vẫn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn, trong đó có các trận địa pháo Ukraine là mục tiêu chịu tổn thất nặng nề. Vào đầu tháng 7, Quân đội Ukraine đã tập hợp khoảng 70.000 binh sĩ ở Seversk; trong đó ngoài lực lượng dự bị tổng cộng 40.000 quân được chuyển đến từ các vùng khác, còn có quân Ukraine từ Lysichansk và Gorsky-Zolot rút về đây thêm khoảng 30.000 quân nữa. Tuy nhiên, Quân đội Nga không trực tiếp tấn công Seversk, mà tiến hành chiến thuật bao vây thành phố 3 mặt, sau đó để lại một lối đi về phía tây. Cách làm này quen thuộc với Quân đội Nga. Sau đó Quân đội Nga dùng hỏa lực pháo binh và không quân đánh phá dữ dội suốt ngày đêm; và hỏa lực pháo binh, không quân của Nga đã làm mất tinh thần của Quân đội Ukraine. Nếu Quân đội Ukraine kiên cường phòng ngự, họ vẫn sẽ bị bao vây và dần bị bào mòn lực lượng bởi cụm chiến đấu của Quân đội Nga. Trong khi đó, việc rút lui là điều không thể. Quân đội Nga đã sử dụng các cuộc không kích và pháo kích để khiến binh lính Ukraine phải sơ tán theo đường thoát hiểm, biến những con đường này, thành những "cung đường tử thần". Đồng thời làm cho Quân đội Ukraine mất tinh thần. Tờ Sina của Trung Quốc nhận xét, chiến thuật này đã làm giảm thương vong của Quân đội Nga trong chiến đấu một cách hiệu quả, đồng thời ép Quân đội Ukraine liên tục tháo chạy từ thành phố này sang thành phố khác. Rõ ràng, đội quân tập hợp của Ukraine ở Seversk không đóng vai trò gì, và cuối cùng đã di tản theo từng đợt. Trong chiến thuật này, Quân đội Nga tập trung vào việc loại bỏ pháo binh Ukraine và các vũ khí kỹ thuật khác, làm quân Ukraine mất đi sự che chở và chế áp của pháo binh, và binh sĩ Ukraine trên chiến trường bỏ lại rất nhiều trang bị hạng nặng khi rút lui. Với việc rút lui của Quân đội Ukraine, Quân đội Nga cũng bắt đầu chiếm các vị trí trước đó của Quân đội Ukraine, mà ít chịu sự thương vong như giai đoạn đầu chiến dịch; tuy nhiên tốc độ tiến quân của quân Nga rất chậm. Mới đây, kênh Rusvesna của Nga đã công bố lựu pháo kéo M777 do Mỹ sản xuất bị phá hủy, được tìm thấy ở Seversk. Loại lựu pháo này từng là một trong những vũ khí mà Ukraine và phương Tây hy vọng, làm "thay đổi cục diện chiến trường". Tuy nhiên đến giờ phút này, một số bị hỏng hóc, số bị phá hủy; số pháo M777 còn có thể chiến đấu không rõ là bao nhiêu, nhưng nhiều khả năng là không nhiều. Rõ ràng, lựu pháo M777 đã không phát huy được thế mạnh và bị hỏa lực của pháo binh Nga tiêu diệt hoàn toàn. Trong một trận chiến quy mô lớn và ác liệt như vậy, một hoặc hai loại vũ khí không thể thay đổi cục diện chung, và pháo binh Nga chiếm ưu thế về số lượng. Chưa kể tới việc, Mỹ viện trợ cho Ukraine pháo M777 với hệ thống nhắm bắn điện tử bị loại bỏ. Điều này có nghĩa là, pháo M777 hoạt động tại Ukraine, cũng không khác gì những khẩu pháo đời cũ từ thời Liên Xô, khi chúng vẫn phải tính toán đường đạn thủ công.

