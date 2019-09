Lực lượng đặc nhiệm, chống khủng bố Việt Nam từng dùng súng tiểu liên nào?

Một trong những khẩu tiểu liên ít tiếng nhất hiện đang được Quân đội và cảnh sát của Việt Nam sử dụng đó là tiểu liên PP-19 Bizon do Nga thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: Wiki. Thậm chí phía Việt Nam đã tự sản xuất được khẩu súng này tại nhà máy Z111. Phiên bản súng tiểu liên Bizon do Việt Nam sản xuất thậm chí còn được cải biên báng súng giống với báng của khẩu súng trường tấn công Galil. Nguồn ảnh: QPVN. Cũng tại nhà máy Z111, hai khẩu tiểu liên huyền thoại do Israel sản xuất đó là Uzi và phiên bản rút gọn của nó - khẩu Micro Uzi cũng được nhà máy này sản xuất nội địa cung cấp cho các lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam. Nguồn ảnh: Forces. Mẫu tiểu liên Uzi có thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, chỉ lớn hơn các loại súng ngắn cỡ lớn đôi chút nhưng vẫn có uy lực đủ để hạ gục mục tiêu ở cự ly gần. Nguồn ảnh: Tube. Loại tiểu liên này thường được ta trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm hoặc chống khủng bố. Với việc gắn được kính ngắm ở trên thân súng, xạ thủ có thể tác chiến thoải mái với mặt nạ phòng độc mà không sợ vướng, không lấy được đường ngắm chuẩn. Nguồn ảnh: Tube. Cả hai phiên bản súng tiểu liên Uzi này đều sử dụng cỡ đạn 9x19mm cực kỳ phổ thông. Súng có tầm sát thương chỉ dưới 100 mét và hiệu quả nhất trong khoảng 50 mét. Nguồn ảnh: QĐND. Tốc độ bắn của hai loại tiểu liên này là cực nhanh, phù hợp để sử dụng cho các nhiệm vụ càn quét trong các không gian hẹp như trong các căn hộ, chung cư hoặc biệt thự. Nguồn ảnh: VTV. Khi huấn luyện tại Singapore, lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam còn được trang bị khẩu tiểu liên FN P90 cực kỳ độc đáo do Bỉ sản xuất. Nguồn ảnh: Face. Tiểu liên P90 sử dụng cỡ đạn rất lạ đó là 5,7x28mm, thiết kế của khẩu tiểu liên này cho phép xạ thủ bắn được bằng cả hai tay mà không sợ bị vỏ đạn văng vào mặt, ngoài ra súng cũng có hộp tiếp đạn cực lớn lên tới 50 viên. Nguồn ảnh: Face. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát chống khủng bố của Việt Nam cũng được trang bị một loại tiểu liên cực kỳ hiện đại đó là tiêu liên MP5 do Tây Đức sản xuất. Nguồn ảnh: Zingnews. Sử dụng cỡ đạn 9x19mm phổ thông, tiểu liên MP5 được biết tới như là khẩu tiểu liên phổ thông nhất thế giới, xuất hiện trong biên chế của lực lượng đặc nhiệm của hàng chục quốc gia. Nguồn ảnh: Danviet. MP5 cũng có rất nhiều phiên bản, trong đó có những phiên bản với ống giảm thanh được gắn chết vào đầu nòng, phù hợp cho các lực lượng đặc nhiệm tác chiến đòi hỏi tính bí mật của nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Zingnews. Cuối cùng là khẩu tiểu liên "lừng lẫy một thời" tới nay đã dần bị thay thế, đó là khẩu PM-63 do Ba Lan sản xuất. Khẩu tiểu liên này sử dụng cỡ đạn "một mình một kiểu" đó là loại 9x18mm. Nguồn ảnh: QPVN. Có lẽ chính vì sử dụng cỡ đạn quá khác biệt, khẩu tiểu liên này đã dần được thay thế bởi các loại tiểu liên Uzi để đảm bảo tính đồng bộ hoá giữa toàn bộ các lực lượng. Nguồn ảnh: Vntoday. Trong quá khứ, tiểu liên PM-63 thường được trang bị vào lực lượng phòng hoá của Quân đội Việt Nam. Nguồn ảnh: Tube. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu tiểu liên Bizon đang được Quân đội Việt Nam sử dụng.

