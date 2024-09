Ukraine rút 3 lữ đoàn, mặt trận Kursk đến thời khắc quyết định

Tại khu vực Kursk, tình hình chiến trường lại thay đổi mạnh mẽ, trở thành tâm điểm mới trong xung đột Nga-Ukraine. Với việc chuyển trọng tâm của mặt trận, hướng tiến công từ của quân Ukraine từ hướng Glushkov đã chuyển về phía nam Korenevo, đặc biệt là khu vực Ljubimovka, mỗi tấc đất ở đây đều chứng kiến sự dũng cảm và hy sinh của binh lính hai bên. Blogger quân sự nổi tiếng của Nga, Yury Podolyaka, công bố cho thấy thực tế tàn khốc trên chiến trường, với sức mạnh chiến đấu ngoan cường của mình, lính dù Nga đã tái chiếm được khoảng một nửa làng Lyubimovka; trong khi Quân đội Ukraine đang ở trong tình trạng bất ổn trong thời gian ngắn. Trong khi tạm nghỉ để củng cố lực lượng, bổ sung vũ khí trang bị và quân số, Quân đội Ukraine tiếp tục lên kế hoạch và thực hiện các cuộc phản công vô vọng, nhằm chiếm thêm lãnh thổ của Nga. Nhưng mỗi nỗ lực đều đi kèm với thương vong và thất bại lớn. Việc tạm dừng cuộc tấn công của Ukraine ở Glushkovo là do thất bại quá nặng nề và những cân nhắc chiến lược cấp bách. Một mặt, các cuộc tấn công liên tục ở đây đã gây thiệt hại lớn cho Quân đội Ukraine, về cả quân số và vũ khí trang bị. Mặt khác, tình trạng khẩn cấp ở Ugledar trên hướng mặt trận Donbass, giống như một quả bom hẹn giờ, đe dọa đến tình hình chung của tuyến phòng thủ phía nam Donetsk. Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky chắc chắn đã làm tăng tính cấp thiết của việc giữ vững vị trí chiến lược này. Vì vậy, Tướng Syrsky đã phải “đấu tranh tư tưởng” gay gắt, khi buộc chia lực lượng dự bị tinh nhuệ, ban đầu dự định tiếp viện cho mặt trận Kursk làm hai; một bộ phận khẩn trưởng cơ động tới Ugledar để ổn định tình hình mặt trận và đảm bảo cho các nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Zelensky được tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, việc rút 3 lữ đoàn này đã làm suy yếu lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Cả Nga và Ukraine đều nhận thấy, Kursk sắp trở thành địa điểm then chốt, có thể quyết định hướng đi của cuộc chiến, nên tiếp tục tung quân tiếp viện đến khu vực, hình thành một cuộc đối đầu kỳ lạ. Lực lượng dự bị của quân Nga và Ukraine ập đến “như thủy triều”, nhưng chỉ huy hai bên vẫn cảnh giác, thận trọng cao độ, không dám mạo hiểm phát động tấn công tổng lực, vì sợ rơi vào bẫy của đối phương. Sự bế tắc này khiến bầu trời Kursk tràn ngập bầu không khí căng thẳng. Nhưng tuyên bố của ông Alexei Dyumin, trợ lý Tổng thống Nga, tạo thêm dấu ấn mạnh mẽ cho trận chiến quyết định sắp tới. Kế hoạch hành động quân sự của Nga mà ông tiết lộ cho thấy, khu vực Kursk sắp mở ra một trận chiến trên bộ khốc liệt hơn. Những cuộc ném bom và bắn phá pháo binh liên tục của Quân đội Nga tại khu vực Kursk đã giáng một đòn nặng nề vào các khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát và khu vực tập kết quân dự bị trên khu vực tỉnh Sumy, làm suy yếu thêm hiệu quả và tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Hoàn cảnh khó khăn của Quân đội Ukraine được thể hiện một cách trực quan hơn trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo tài chính Financial Times của Anh. Các chỉ huy chiến trường của Ukraine thừa nhận với phóng viên, tổn thất ở tiền tuyến là rất nặng nề. Lý do được giải thích đó là binh sĩ Ukraine thiếu huấn luyện và kinh nghiệm chiến đấu thực tế, nên những tân binh thường lựa chọn đầu hàng hoặc bỏ chạy khi đối mặt với những cuộc tấn công khốc liệt của quân Nga. Khả năng chiến đấu mạnh nhất của bất kỳ đội quân kháng chiến nào đều là khả năng chiến đấu phòng ngự, hay quấy rối sau lưng địch. Nhưng ở mặt trận Kursk, lợi thế về khả năng chiến đấu phòng thủ của Quân đội Ukraine đã biến mất, khi họ phải chiến đấu trên lãnh thổ đối phương. Sức mạnh của quân Ukraine ở khu vực Kursk đã giảm mạnh xuống còn 8 lữ đoàn, và khu vực kiểm soát thực tế cũng giảm đi một nửa, cho thấy khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực này đang gặp nguy hiểm. Điều đáng lo ngại hơn nữa là số phận của Không quân Ukraine cũng đã bước vào tình thế tuyệt vọng. Từ 100 máy bay chiến đấu trước chiến tranh, đến chỉ còn một con số trên đầu ngón tay ngày nay. Sự sụp đổ của Không quân Ukraine không chỉ đồng nghĩa với việc mất đi ưu thế trên không, mà còn là đòn chí mạng vào khả năng tác chiến trên mặt đất của Quân đội Ukraine. Lúc này chỉ có sự hỗ trợ kịp thời từ các nước phương Tây, đặc biệt là việc bổ sung số tiêm kích F-16 mới có thể mang lại tia hy vọng cho Không quân Ukraine, nhưng đây cũng sẽ là cuộc chạy đua với thời gian. Tóm lại, tình hình khu vực Kursk đã đến thời điểm quan trọng và cả hai bên đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận chiến quyết định sắp tới. Trong cuộc đấu tranh vì vận mệnh đất nước và phẩm giá dân tộc này, vẫn chưa biết bên nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhưng dù kết quả thế nào, cuộc chiến này cũng sẽ để lại những vết sẹo sâu và sự thù hận sâu sắc cho cả hai bên. (Nguồn ảnh: Topwar, RT, Ukrinform). UAV tự sát Lancet 3 của Nga tiêu diệt xe tăng Leopard 2A6 đột nhập lãnh thổ Kursk. Nguồn: Topwar.

