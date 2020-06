Lớp tàu thu thập tình báo cực nguy hiểm của Hải quân Trung Quốc

Hải quân giải phóng Trung Quốc hiện nay có đủ khả năng để triển khai đến mọi vùng biển trên địa cầu và đã hình thành được hai cụm tác chiến tàu sân bay. Cuối những năm 1990, đứng trước yêu cầu chuyển mình trở thành hải quân tầm xa, thông tin tình báo là một thứ vô cùng quan trọng trong khi hải quân Trung Quốc lại thiếu loại tàu trinh sát điện tử tầm xa có trọng tải lớn… Ảnh: Lực lượng hải quân đánh bộ Trung Quốc bên cạnh chiếc tàu đổ bộ lớp Type 071. Và thế là lớp tàu trinh sát điện tử/do thám Type 815 Dong-Diao (Đông Điều) ra đời, với chiếc đầu tiên mang số hiệu 851 và cũng là tàu duy nhất thuộc lớp này được chế tạo. Ảnh: Tàu trinh sát do thám Type 815 của hải quân Trung Quốc. Tàu dài 130m, rộng 16.4m, mớn nước 6.5m, lượng giãn nước hơn 6.000 tấn, tốc độ tối đa hơn 20 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 250 người và được vũ trang 1 pháo nòng đôi 37mm, 2 pháo nòng đôi 25mm cùng vô số các thiết bị radar trinh sát thu thập thông tin điện tử hiện đại. Tàu được đưa vào biên chế năm 1999 cho hạm đội Đông Hải của hải quân giải phóng Trung Quốc (PLAN). Ảnh: Tàu Type 815 số hiệu 851. Tàu có nhiệm vụ chính là giám sát và phân tích thông tin tín hiệu điện tử và đo lường theo dõi quỹ đạo tên lửa trong các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo, cũng như các loại tên lửa của đối phương. Nhằm cung cấp tốt hơn tầm quan sát trên không, Type 815 được trang bị một sàn đáp và nhà chứa có thể tiếp nhận trực thăng đi theo trong các nhiệm vụ dài ngày. Ảnh: Tàu Type 815 số hiệu 851. Chiến tranh vùng Vịnh đã khiến giới cầm quyền quân đội Trung Quốc bị sock, các tư duy chiến tranh truyền thống của giới cầm quyền nước này đã hoàn toàn bị sụp đổ sau khi chứng kiến Hoa Kỳ đánh bại Iraq một cách chóng vánh. Quân ủy Trung ương đã lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu và phân tích về con đường phát triển của quân đội Trung Quốc trong tình hình mới với rất nhiều dự án vũ khí mới ra đời đặc biệt về điện tử, trong đó có lớp tàu trinh sát Type 815. Năm 2009, phiên bản cải tiến của Type 815 đầu tiên xuất hiện với tên gọi Type 815G. Trung Quốc đã cho đóng thêm 4 tàu loại tàu mang số hiệu từ 852 đến 855. Tất cả đã được biên chế vào hải quân giải phóng Trung Quốc (PLAN) đầy đủ từ năm 2015. Trong số bốn chiếc Type 815G, đã có một chiếc biên chế cho hạm đội Bắc hải, một chiếc biên chế cho hạm đội Đông hải và hai chiếc biên chế cho hạm đội Nam hải. Điều này cho thấy sang giai đoạn sau 2010, Trung Quốc đã chuyển đối trọng và coi mối nguy hiểm chiến lược đến từ Biển Đông thay vì từ biển Hoa Đông như trước. Ảnh: Tàu Type 815G số hiệu 854 thuộc biên chế hạm đội Bắc hải. Qua các cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương do Mỹ tổ chức năm 2014, 2016 và mới đây nhất là cuộc tập trận năm 2018, người ta đã ghi nhận các tàu trinh sát do thám Type 815 của Trung Quốc này theo dõi cuộc diễn tập ở gần đảo Hawaii. Vào tháng 1/2017, Trung Quốc tiếp tục cho ra mắt phiên bản thứ ba của dòng Type 815 mang tên Type 815A. Đây là phiên bản cải tiến mạnh mẽ nhất được trang bị các loại radar và máy móc trinh sát hiện đại nhất. Trung Quốc tiếp tục đóng bốn chiếc loại này và chiếc cuối cùng đã gia nhập biên chế hải quân Trung Quốc (PLAN) năm 2018. Hiện nay tất cả các hạm đội của Trung Quốc có ba tàu lớp Type 815 nhưng tốt nhất là hạm đội Biển bắc với hai chiếc Type 815A mới nhất. Ảnh: Không ảnh chụp một tàu Type 815A đang trong quá trình hoàn thiện tại nhà máy Có thể thấy hiện nay, Trung Quốc đã sở hữu một lớp tàu trinh sát/do thám vô cùng hiện đại và nguy hiểm, với số lượng lớn và tầm bao quát rất rộng trên biển. Đây chính là những con át chủ bài trong công cuộc tác chiến điện tử của hải quân Trung Quốc trên chiến trường cũng như phát hiện sớm các cuộc tập kích tên lửa hành trình vô cùng hiệu quả. Ảnh: Một chiếc Type 815G số hiệu 853 Video "Sát thủ săn ngầm" của Hải quân Việt Nam trên Biển Đông - Nguồn: QPVN

