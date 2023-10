Lợi thế áp đảo, xe tăng T-80BVM Nga ồ ạt tiến về Kupyansk

Trên hướng Kupyansk, Tập đoàn quân xe tăng Cận vệ số 1 của Quân đội Nga đang áp đảo quân Ukraine tại đây; những chiếc xe tăng của Nga đang tiến hành đột kích vào các trận địa phòng ngự của và nơi tập trung binh lực của Ukraine. Để tăng cường lực lượng chống đỡ trên hướng Kupyansk, Quân đội Ukraine buộc phải liên tục điều các đơn vị mới để tăng viện, trong đó có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 41. Tuy nhiên tại đây, Quân đội Nga đang có thế áp đảo nhờ hỏa lực vượt trội. Ấn phẩm Le Point của Pháp viết rằng, Nga hiện có nguồn dự trữ xe tăng còn rất dồi dào, trong đó phần lớn là hàng dự trữ từ thời Chiến tranh Lạnh. Các nhà báo tham khảo số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), khi xung đột Nga-Ukraine chưa bùng nổ, chỉ tính riêng Quân khu phía Bắc, Quân đội Nga có ít nhất 17,5 nghìn xe tăng trong kho dự trữ. Những tính toán của IISS dựa trên dữ liệu về các đơn vị thiết giáp của Liên Xô trước kia; nhưng kể từ đó, nguồn dự trữ đã tăng lên đáng kể, theo ước tính của IISS, ngành công nghiệp xe tăng Nga có thể sản xuất (hoặc hiện đại hóa) ít nhất 400 xe tăng mỗi năm. Hiện tại Quân khu phía Bắc, có số lượng lớn các xe tăng T-54, T-55, T-62 đã rất lạc hậu, nhưng chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị chiến đấu phòng ngự; giống như các khẩu pháo bắn thẳng. Tuy nhiên hệ thống ngắm bắn của những xe tăng này cũng được cải tiến nhiều. Với những xe tăng hiện đại hơn như T-72, T-80 hoặc phiên bản mới nhất là T-90 của Nga, được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động tấn công cơ động. Các chuyên gia đang đánh giá các kịch bản khác nhau về việc sử dụng xe tăng trong cuộc xung đột, xem Nga và Ukraine bên nào sử dụng hiệu quả hơn. Chuyên gia của IISS viết: Nếu cuộc phản công của Ukraine “thành công”, đội xe tăng của Nga có thể bị giảm đáng kể. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine đã mắc kẹt ở hướng Zaporizhia và họ đã mất đi những chiếc xe tăng NATO quý giá như Leopard 2A4, 2A6, Stridsvagn 122; Challenger 2, AMX-10 và các loại khác. Các chuyên gia IISS cũng đưa ra kịch bản thực tế nhất là việc Ukraine bị cầm chân ở chiến trường. Điều này cho phép Nga tập hợp các đơn vị xe tăng lớn, để tạo ra bước ngoặt, dựa vào việc nâng cấp nhanh những xe tăng cũ như T-80, hiện có số lượng rất nhiều trong kho dự trữ. Nhà phân tích quân sự Mỹ Patricia Marins viết rằng, ngành công nghiệp xe tăng Nga đang tăng nhanh sản lượng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM. Chúng được sản xuất tại nhà máy Omsk, nơi đã được ông Dmitry Medvedev, Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nga đến thăm vào tháng 2. Chính ông là người đặt ra mục tiêu chiến lược là tăng số lượng sản xuất xe tăng lên 1.000 chiếc/năm. Những chiếc xe tăng T-80 BVM hiện đại hóa sẽ được sản xuất theo lô 20-30 chiếc. Đây là một tiến bộ đáng kể vì trước khi thành lập Quân khu phía Bắc, Nhà máy xe tăng Omsk chỉ sản xuất trung bình 40 xe tăng mỗi năm. Tuy nhiên, công ty có khả năng hiện đại hóa khoảng 400 chiếc mỗi năm. Điều này cho thấy nguồn dự trữ đáng kể cho sản xuất. Hiện tại, các nhà máy sửa chữa thiết giáp chịu trách nhiệm hiện đại hóa xe tăng T-80 cũ, trong khi nhà máy Omsktransmash đảm nhận nhiệm vụ hiện đại hóa chúng thành xe tăng T-80BVM. Chuyên gia Patricia Marins ước tính rằng, sản lượng hàng năm có thể đạt khoảng 180-200 chiếc, nhiều hơn đáng kể so với những năm trước. T-80BV và T-80BVM là hai phiên bản của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, nhưng chúng có những khác biệt đáng kể về vũ khí, khả năng bảo vệ và tính cơ động. T-80BV là phiên bản cũ được phát triển từ những năm 1980, trong khi T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa bắt đầu được sản xuất từ đầu những năm 2010. Chiếc xe tăng này lần đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 2017. Về vũ khí, T-80BVM được trang bị pháo nòng trơn 125mm 2A46M-4, có khả năng bắn nhiều loại đạn hơn. T-80BVM cũng được trang bị súng máy đồng trục với pháo chính và súng máy phòng không trên nóc xe, giúp tăng cường khả năng chiến thuật và kỹ thuật trong phòng thủ tầm gần và tiêu diệt các mục tiêu trên không. Về khả năng bảo vệ, T-80BVM vượt trội hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Nó được trang bị các tấm giáp phản ứng nổ Relikt, giúp tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các loại đầu đạn nổ lõm của tên lửa chống tăng. Vị trí nghiêng của lớp giáp trên thân xe và tháp pháo cũng làm tăng hiệu quả bảo vệ. Xe tăng T-80BVM được trang bị động cơ tua-bin khí có công suất 1.250 mã lực, giúp xe tăng đạt tốc độ cao hơn T-80BV. Hệ thống treo kiểu thanh xoắn của T-80BVM được thiết kế để mang lại cảm giác lái êm ái hơn, lực kéo tuyệt vời và độ ổn định trên nhiều địa hình khác nhau, giúp xe phù hợp hơn để sử dụng trong các điều kiện tự nhiên khác nhau của Ukraine. Mặc dù cả hai xe tăng đều có chung nền tảng thiết kế cơ bản, nhưng T-80BVM là phiên bản được cải tiến rõ rệt về vũ khí, khả năng bảo vệ và khả năng cơ động, biến nó trở thành vũ khí nguy hiểm hơn nhiều trên chiến trường Ukraine; Army Certification viết. Các chuyên gia Bỉ cho biết, việc nhà máy Omsktransmash tăng cường sản xuất và hiện đại hóa xe tăng T-80BVM đồng nghĩa với sự thay đổi đáng chú ý về tiềm năng quân sự của Nga; bởi vì trong quá khứ, Omsktransmash là doanh nghiệp sản xuất xe tăng lớn của Liên Xô. Dự kiến đến cuối năm nay, khoảng 50-70 chiếc xe tăng T-80BVM nữa sẽ được chuyển giao và T-80BVM có thể trở thành lực lượng tấn công quyết định trong các sư đoàn thiết giáp Nga, bao gồm cả hướng Kupyansk. Trong thời gian tới, T-80BVM sẽ là mối đe dọa chính đối với Quân đội Ukraine. Kíp xe tăng T-80 BVM của Nga thể hiện khả năng cơ động trên địa hình hỗn hợp. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

