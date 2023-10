4.000 quân Ukraine tiến công vào ban đêm, Nga rải bãi mìn dày đặc

Sau ba tháng giao tranh ác liệt, cuối cùng quân đội Ukraine cũng tràn ngập được làng Rabotino ở phía nam thị trấn Orekhiv, tỉnh Zaporozhye. Tuy nhiên phía sau chiến thắng này, còn ẩn chứa một câu chuyện phức tạp hơn. Mặc dù Quân đội Ukraine đã chiếm thành công làng Rabotino, nhưng điều này không mang lại cho họ thời gian nghỉ ngơi cũng như một đầu cầu như mong đợi. Thay vào đó, họ dường như đang mắc kẹt trong một vũng lầy nguy hiểm hơn; chưa kể chiến thuật phản công do quân đội Nga thực hiện. Tờ RIA của Nga cho biết, quân đội Ukraine còn gặp phải mìn do quân Nga rải trên đường tiến quân, điều này chắc chắn làm tăng thêm rủi ro và khó khăn. Phải nói rằng, quân Nga rải mìn, Ukraine tìm cách tháo gỡ; nhưng ngay lập tức các bãi mìn khác lại được bố trí, với độ khó càng cao. Bắt đầu từ cuối tháng 8, khoảng 4.000 binh sĩ Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công ban đêm, nhờ các thiết bị nhìn đêm mà phương Tây cung cấp, nhằm đột phá trận địa phòng ngự kiên cố của Nga. Tuy nhiên, cuộc tấn công vội vàng của họ đã gây ra hậu quả nặng nề. Quân đội Ukraine rơi vào ổ phục kích do quân Nga bố trí và phải đối mặt với số lượng lớn bẫy mìn. Mìn được quân Nga cài sẵn, liên tiếp được cho kích nổ bằng nhiều phương pháp. Kết quả là ngay khi lính Ukraine vừa tiến vào chiến hào, đã bị mìn của Nga đánh bật.Chiến thuật mìn của Nga đã thể hiện sâu sắc sự tàn khốc mà lính Ukraine phải đối mặt. Mìn giống như cái chết ẩn nấp dưới lòng đất, chờ đợi những người lính bất hạnh kích hoạt chúng. Loại vũ khí chết người này khiến chiến trường trở nên nguy hiểm và bất ổn hơn, gây ra mối đe dọa rất lớn đến tính mạng và sự an toàn của binh lính. Khi màn đêm buông xuống, chiến trường tràn ngập căng thẳng và bất an. Binh lính Ukraine lặng lẽ tiến lên trong màn đêm thì bất ngờ mặt đất bắt đầu rung chuyển, kéo theo đó là hàng loạt vụ nổ và lửa cháy. Mìn được kích hoạt, tạo thành hàng rào rồng lửa giữ chân binh lính Ukraine tại chỗ. Trong cuộc phản công tại làng Rabotino, quân đội Nga đã áp dụng hàng loạt chiến thuật nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Và Nga đã thành công, khi biến những khu vực như vậy để tiêu hao quân số, vũ khí của Ukraine. Theo Defence News, Lực lượng không quân chiến thuật Nga tăng cường sử dụng bom lượn có điều khiển loại FAB-250/500 để phá hủy các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine và các khu tập kết, điểm xuất phát tiến công. Ngoài ra, các cuộc không kích còn được thực hiện nhằm vào các kho hậu cần, cách tiền tuyến 20-25 km. Chuỗi hành động này của Không quân Nga nhằm mục đích cắt đứt khả năng của quân đội Ukraine, trong việc tiếp tục bổ sung quân số và vũ khí cho tiền tuyến. Khiến khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine tại chiến trường suy giảm nghiêm trọng. Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận trong hơn ba tháng qua, đạt đến giới hạn về quân số và nguồn lực. Đặc biệt là ở mặt trận phía Nam, hiện nguồn bổ sung từ các đơn vị dự bị có chất lượng đã hết. Ngoài ra, việc tuyển quân của Ukraine cũng đang gặp khó khăn; vì vậy, Ukraine hiện không đủ năng lực để tiếp tục bổ sung quân cho chiến trường. Tại mặt trận Rabotino, giờ chỉ có Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46 còn đủ lực tiếp tục tiến công. Theo giới quan sát, cuộc tấn công của quân đội Ukraina theo hướng Rabotino đã kết thúc. Khi giao tranh tiếp tục, tổn thất trong chiến đấu của quân đội Ukraine tăng dần. Điều này không chỉ bao gồm thương vong của binh lính mà còn bao gồm việc tiêu thụ một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Những tổn thất trong chiến đấu, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine và họ cảm thấy bất lực trước áp lực mạnh mẽ để duy trì chiến tuyến. Một vấn đề quan trọng khác là tình trạng thiếu đạn dược mà binh lính Ukraine phải đối mặt. Giao tranh ác liệt khiến lượng đạn tiêu thụ nhanh chóng, kênh tiếp tế hậu cần của quân đội Ukraine cũng bị quân đội Nga đe dọa nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa quân đội Ukraine suy yếu thêm khả năng chiến đấu của họ. Chiến lược phản công quy mô lớn của quân đội Ukraine đã đạt được một số thành công bước đầu nhưng cũng gặp nhiều hạn chế. Tổn thất chiến đấu ngày càng gia tăng và tình trạng thiếu đạn buộc họ phải đánh giá lại chiến lược của mình. Thời gian trôi qua, cuộc phản công quy mô lớn của quân đội Ukraine cũng phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn và họ có thể sẽ khó tiếp tục duy trì chiến đấu. Khi duy trì một lúc nhiều hướng tiến công, quân đội Ukraine đã phải trả giá đắt cho chiến lược này. Tổn thất trong chiến đấu và tình trạng thiếu đạn đã trở thành những hạn chế nghiêm trọng đối với việc hoạch định chiến lược của quân đội Ukraine. Trong trường hợp này, Ukraine phải xem xét lại chiến lược của mình và xem xét liệu có cần các chiến thuật khác để giải quyết tình hình hay không. Không thể phủ nhận trong hơn 3 tháng phản công vừa qua, Quân đội Ukraine cũng đã đạt được tiến bộ; nhưng trên thực tế, họ có thể đã tạm dừng các hoạt động quân sự tiếp theo và tìm kiếm các giải pháp khác để chấm dứt xung đột; như vậy nó có thể thay đổi động lực và chiều hướng của cuộc xung đột. Pháo binh Nga ngăn cản nỗ lực sơ tán thương binh của Ukraine tại làng Rabotino. Nguồn Sohu.

