Loại xe tăng Trung Quốc lựa chọn trong mô phỏng đánh chiếm Đài Loan

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng vào vùng lãnh thổ Đài Loan, của một đơn vị bộ binh cơ giới; chiến trường nơi diễn ra, là một thành phố của vùng lãnh thổ Đài Loan; mục đích để kiểm tra các hoạt động tấn công của lực lượng này. Cuộc tiến công mô phỏng này, diễn ra vào thời điểm căng thẳng trên eo biển Đài Loan gia tăng. Mặc dù PLA hiện có ưu thế vượt trội về chất lượng trên không và trên biển, nếu cuộc chiến nổ ra giữa hai bờ eo biển, PLA sẽ sử dụng máy bay chiến đấu Su-35, J-10C và khu trục hạm Type-055 là phương tiện chính chiến đấu. Ảnh: Khu trục hạm Type-055 của Hải quân Trung Quốc. Cùng với đó là các hoạt động đổ bộ chiến đảo, với phương châm "đánh nhanh, tiến nhanh", dựa vào lực lượng cơ giới hùng mạnh để nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ hòn đảo; chỉ có như vậy, thì khả năng can thiệp của phương Tây mới được giảm thiểu. Ảnh: Diễn tập đánh chiếm đảo của Hải quân Trung Quốc. Trong cuộc chiến mô phỏng chiếm các thành phố của Đài Loan, PLA đã sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực 96A và xe chiến đấu bộ binh Type-04 làm vũ khí chủ lực. Cả hai loại phương tiền này hiện được PLA trang bị rất nhiều. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trong cuộc tập trận này, PLA đã thành lập một bên "Quân đỏ" bao gồm 230 binh sĩ, được trang bị 30 xe tăng, và đối mặt với "Quân xanh" gồm 70 binh sĩ và 6 xe tăng, trong một trận chiến mô phỏng trong thành phố Đài Loan. Ảnh: Xe chiến đấu bộ binh Type-04. Đội tấn công "Quân đỏ" đã chiếm thành công thành phố trong vòng chưa đầy ba giờ, sau khi rà phá bom mìn, vật cản và các công sự tương tự khác do lực lượng phòng vệ Đài Loan xây dựng. Ảnh: Diễn tập đánh chiếm đảo của Hải quân Trung Quốc. Các bình luận của CCTV nhấn mạnh rằng, mục đích của huấn luyện chiến đấu trong đô thị là để giúp binh lính của đơn vị bộ binh cơ giới khắc phục "một số thói quen xấu" trong huấn luyện chiến đấu. Gần đây, cường độ huấn luyện của PLA đã tăng lên. Điều hơi ngạc nhiên là PLA đã chọn xe tăng Type-96A để tham gia cuộc tập trận. Mặc dù tính năng kỹ chiến thuật của loại xe tăng này không phải là xe tăng mạnh nhất trong PLA. Type-99A mới là loại xe tăng mới nhất và nặng nhất của PLA hiện nay. Ảnh: Xe tăng chiến đấu chủ lực Type-99A. Một loại xe tăng được cho là phương tiện cơ giới chủ lực trong việc đánh chiếm Đài Loan chính là loại xe tăng hạng nhẹ Type-15, nhưng không được dùng trong cuộc tập trận. Do Type-15 có trọng lượng nhẹ, nên nó có thể dễ dàng vận chuyển bằng không quân và các tàu đổ bộ nhẹ, nhưng có tốc độ cao. Có thể PLA tự tin xe tăng 96A vẫn đủ sức đối đầu với lực lượng thiết giáp của Đài Loan. Hầu hết các đơn vị thiết giáp của phòng vệ Đài Loan hiện nay chỉ có các phiên bản cải tiến của xe tăng hạng nhẹ M-48, được đưa vào trang bị từ năm 1953. Các đơn vị thiết giáp hiện đại hơn của Đài Loan bao gồm xe tăng M-60 tương đối mới, nhưng đã lạc hậu trong cuộc chiến hiện đại. Xe tăng M-60 của Đài Loan được đưa vào trang bị vào đầu những năm của thập niên 1970. Hiện cả hai loại xe tăng trên đã từ lâu không còn có trong biên chế của Quân đội Mỹ và hiện tại chỉ còn ở quân đội một số quốc gia đồng minh của Mỹ, nhưng phần lớn được nâng cấp. Trong tương lai, Đài Loan sẽ nhận được 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams từ Mỹ. Xe tăng M1A2 là loại xe tăng hạng nặng và tiên tiến hơn so với các nền tảng bọc thép khác, đồng thời được coi là đối thủ cạnh tranh với xe tăng Type-99A; còn xe tăng Type-96A và Type-15 chưa phải là địch thủ của loại xe tăng này. Nếu PLA giành được ưu thế trên không, tất cả các lực lượng thiết giáp trên bộ của Đài Loan sẽ rất dễ bị tấn công bằng đường không. Điều này cũng buộc quân đội Đài Loan phải ưu tiên đầu tư lĩnh vực phòng không. Ảnh: Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng vệ vùng lãnh thổ Đài Loan - Nguồn ảnh: Sina.

