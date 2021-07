Loại xe tăng chiến đấu chủ lực nào mạnh nhất châu Á hiện nay?

Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc phát triển, là loại xe tăng đắt nhất thế giới với giá 8,5 triệu USD. Nhưng "đắt xắt ra miếng", K2 có một số tính năng, khiến nó có khả năng cực kỳ cao và hứa hẹn là MBT chiến đấu tốt trên chiến trường. Một trong những khía cạnh ấn tượng nhất của K2 là hệ thống treo của xe, có thể xoay chuyển sang nhiều vị trí khác nhau. Do địa hình của Hàn Quốc rất nhiều đồi núi, nên hệ thống treo được nâng lên, giúp xe tăng chủ lực K2 có khoảng sáng gầm xe lớn hơn, cho khả năng việt dã tốt hơn. Ngược lại, trên những con đường cao tốc hoặc địa hình bằng phẳng, hệ thống treo được hạ thấp, ôm sát mặt đất để K2 có tốc độ tốt hơn. Ngoài ra nhờ hệ thống treo đặc biệt, xe tăng chủ lực K2 có thể nghiêng về phía trước và phía sau; thiết kế này giúp pháo chính của xe tăng có khả năng nâng hạ góc tầm tốt hơn ở các vị trí. Khi xe ngả về phía sau, K2 có thể nâng thêm góc bắn của pháo chính để ngắm mục tiêu máy bay bay thấp, hoặc ngắm mục tiêu nằm trên cao như trên sườn đồi núi, các nhà cao tầng. K2 cũng có khả năng nghiêng sang trái hoặc phải, giúp cải thiện việc lái xe dọc theo các con dốc. Động cơ của xe tăng K2 Hàn Quốc là loại diesel, có công suất 1.500 mã lực. Tuy nhiên, nhờ trọng lượng xe tương đối thấp của K2, nên xe có tỷ lệ công suất trên trọng lượng khá cao. Kết hợp với hệ thống treo có thể điều chỉnh, K2 có khả năng cơ động tương đối tốt, so với các xe tăng của Trung Quốc và Ấn Độ (trừ Type 10 của Nhật Bản). Xe tăng K2 có khả năng vượt các địa hình ngập nước rất tốt, có lẽ thiết kế này thừa hưởng từ xe tăng T-80, mà Nga đã bán cho Hàn Quốc trước kia. K2 được thiết kể để có thể vượt địa hình đầm lầy và ngập nước của bán đảo Triều Tiên, bằng cách sử dụng "ống thở". Với "ống thở", K2 có thể vượt qua nước sâu 4,1 mét. Trong khi K2 vượt qua một khu vực ngập nước, tháp pháo trở nên kín nước và để đảm bảo xe tăng duy trì tiếp xúc với mặt đất, xe có thể lấy tối đa 2.000 lít nước lên xe, làm vật dằn để tăng trọng lượng của xe thêm hai tấn. Điều đặc biệt của K2 là ngoài bắn các loại đạn thông thường như các loại MBT khác, K2 còn sử dụng đạn thông minh KSTAM-II; thực chất KSTAM-II là loại tên lửa chống tăng có điều khiển, được bắn qua pháo chính. Đạn KSTAM-II chủ yếu tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép của đối phương; nó có cơ chế tiêu diệt mục tiêu "thông minh", khi nhằm vào các bộ phận được bọc giáp yếu nhất của xe tăng, thường là trên nóc xe hoặc động cơ để tiến công. Đạn KSTAM-II sau khi được bắn khỏi nòng pháo của xe tăng, cách mục tiêu từ 5 km đến 8 km, lúc này hệ thống dẫn đường của đạn bắt đầu hoạt động; hệ thống dẫn đường của đạn KSTAM, sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính, điều chỉnh hướng bay bằng các cánh lái phía sau, để điều chỉnh, để lái đạn về phía mục tiêu. Khi đến gần khu vực mục tiêu, một chiếc dù được bung ra, giúp KSTAM giảm tốc độ và cho nó thời gian để tìm mục tiêu; khi phát hiện và khóa mục tiêu, KSTAM sẽ lao xuống mục tiêu với góc chạm lớn hơn 60 độ, vào phía trên của xe tăng. K2 Black Panther có một số thành công xuất khẩu đáng chú ý , tìm được khách hàng ở cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan. Năm 2008, K2 được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, người Thổ muốn kết hợp một số công nghệ của Hàn Quốc vào xe tăng sản xuất trong nước của họ là chiếc Altay, đặc biệt là khung gầm và hệ thống treo của K2. Ba Lan đã ký một hợp đồng mua 800 xe tăng K2 với số tiền không được tiết lộ để thay thế các xe tăng T- 72 của Liên Xô, PT-91 sản xuất trong nước và Leopard 2 mua của Đức đã cũ. Nên biết Ba Lan từng là quốc gia sản xuất và xuất khẩu xe tăng chiến đấu chủ lực. Mặc dù đắt tiền, K2 Black Panther vẫn có công nghệ phức tạp và độc đáo. Hệ thống treo và khả năng lội nước của nó là tối ưu cho điều kiện đồi núi và đầm lầy của Hàn Quốc; kết hợp với các loại đạn tấn công hàng đầu, K2 sẽ là một xe tăng nguy hiểm trên chiến trường. Nguồn ảnh : Pinterest. Sức mạnh của xe tăng K2 Black Panther do Hàn Quốc chế tạo - cỗ xe tăng đắt nhất thế giới hiện nay. Nguồn: Chosul.



