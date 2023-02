Quân đội Ukraine Bakhmut bước vào tình thế không thể rút lui

Bakhmut là một chiến trường tranh chấp ác liệt giữa Nga và Ukraine trong suốt 6 tháng qua. Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rõ rằng, Quân đội Ukraine sẽ không dễ dàng từ bỏ Bakhmut và sẽ quyết bám trụ khu vực này. Quân đội Nga quyết tâm cũng rất cao, và chắc chắn rằng họ sẽ không “bỏ cuộc giữa chừng”, cho đến khi tràn ngập Bakhmut. Đó là lý do để cả hai đội quân đều không chịu bỏ “keo vật giữa chừng”, các trận chiến đấu ác liệt đã diễn ra tại Bakhmut và các khu vực ngoại vi xung quanh thành phố, biến chiến trường này là "cối xay thịt", hay trận chiến Verdun của thế kỷ 21. Sau nửa năm chiến đấu ác liệt, chiến dịch giành và giữ Bakhmut có thể gần đi đến hồi kết, với kết quả có lợi nghiêng về quân Nga. Và trên thực tế, cả hai bên đều “đạt mục đích” của mình tại Bakhmut. Nếu Ukraine cầm chân được quân chủ lực Nga tại đây, thì Nga đã biến Bakhmut thành nơi tiêu hao quân chủ lực Ukraine. Gần đây, theo báo chí Anh đưa tin, thời gian “sống sót trung bình” của một tân binh Ukraine ở chiến trường Bakhmut là 4 giờ, điều đó có nghĩa là binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu mỗi ngày tại đây là rất lớn. Những binh lính Ukraine được đưa đến Bakhmut, phần lớn là tân binh, không được huấn luyện bài bản và đã trở thành "nạn nhân" của hỏa lực pháo binh quân Nga. Một quân nhân Ukraine tại chiến trường Bakhmut với biệt danh "Magyar" cho biết, ở thời điểm hiện tại, không có cách nào an toàn để các lực lượng vũ trang Ukraine thoát khỏi Bakhmut. Đáng chú ý là "Magyar" cũng là người đầu tiên bên phía Quân đội Ukraine xác nhận, việc Quân đội Ukraine thất thủ tại thị trấn chiến lược Soledar. "Magyar" cho biết trên trang Telegram cá nhân: Hiện không còn một con đường an toàn nào để cho chúng tôi thoát khỏi Bakhmut. Con đường cuối cùng mà người Nga chưa thể đem xe tăng chặn lối đi, là ngả qua làng Khromovo đến Chasov Yar. Nhưng con đường này đang bị pháo binh và UAV Nga khống chế hoàn toàn. Theo thông tin từ một sĩ quan Ukraine đang tham gia phòng thủ tại Bakhmut cho biết, kể từ 13/2, các lối vào Bakhmut đã bị phong tỏa đối với tất cả mọi người, kể cả “tình nguyện viên”; chỉ có thể vào thành phố bằng các con đường đặc biệt (?). Mục tiêu của Quân đội Nga không thay đổi - bao vây thành phố bằng các cuộc tấn công mãnh liệt từ phía bắc, phía nam, phía đông và phong tỏa phía tây bằng hỏa lực pháo binh và không quân. Hiện trên hướng nam, quân Nga đã làm chủ làng Ivanovskoye, và bắt đầu mở rộng truy quét ra xung quanh. Ngày 13/2, tờ Thời báo New York của Mỹ đã đăng một bài viết về lệnh cấm “tình nguyện viên và lính đánh thuê” của Ukraine và nước ngoài vào Bakhmut. Điều này cho thấy, phía Ukraine đang chuẩn bị rút quân còn lại ở Bakhmut; mặc dù Quân đội Ukraine khẳng định, họ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát thành phố, chỉ sơ tán những người bị thương và bổ sung nguồn tiếp tế. Còn một thông tin bố được đưa ra bởi Trung tâm phân tích Rochan Consulting, dẫn nguồn thông tin tình báo Ba Lan cho biết, hiện quân Nga đang tiến vào Bakhmut từ phía bắc và phía nam. Rochan Consulting cho biết thêm, thành phố có thể bị "cắt" thành nhiều phần và Ukraine hoàn toàn mất quyền kiểm soát vào cuối tuần này. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine phủ nhận việc mất quyền kiểm soát đối với làng Krasnaya Gora, nằm kề phía tây bắc thành phố Bakhmut. Làng Krasnaya Gora có vị trí chiến thuật cao đối với việc khống chế Bakhmut, đã bị lính đánh thuê Wagner của Nga tràn ngập vào ngày 12/2 vừa qua. Theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu dân cư này; các đơn vị của Quân đội Ukraine phòng thủ tại đây và lực lượng được tăng cường, đã "đẩy lùi mọi cuộc tấn công" của lính đánh thuê Nga. Nhìn chung, “tình hình vẫn nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn” của Quân đội Ukraine. Do làng Krasnaya Gora có ý nghĩa “sống còn” với thành phố Bakhmut; đặc biệt là chặn đứng đường rút của quân Ukraine về hướng tây bắc, nên chắc chắn Quân đội Ukraine không thể dễ dàng để mất vị trí quan trọng này. Vì vậy, cuộc chiến ở Krasnaya Gora sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Trong một tuyên bố khác của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, cho biết, Quân đội Nga tại Bakhmut đã thay đổi chiến thuật, lính đánh thuê Wagner tấn công theo nhóm nhỏ, hoặc tiến hành "tấn công tổng lực"; trong đó sử dụng các loại hỏa lực như pháo tăng hoặc pháo của xe chiến đấu bộ binh, tấn công trong cự ly rất gần vào thẳng các hỏa điểm của Quân đội Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đưa ra một thừa nhận hiếm hoi rằng, tình hình của Quân đội Ukraine ở Bakhmut là "rất khó khăn" và kêu gọi các nước phương Tây viện trợ giúp đỡ Ukraine nhiều vũ khí hơn. Với sự trợ giúp của vũ khí, Ukraine có thể thực hiện một cuộc phản công ở Bakhmut và có thể tiến tới Donbass. Với tình hình hiện tại, “thời gian đếm ngược” của Quân đội Ukraine tại Bakhmut đã bắt đầu. Quân đội Nga ở Bakhmut với khí thế cao, đã bắt đầu bước vào giai đoạn tổng công kích cuối cùng, với thế bao vây và trấn áp theo 5 hướng. Việc Quân đội Ukraine sử dụng Bakhmut là “chiến trường cầm chân” quân Nga đã sắp kết thúc. Theo các nhà phân tích nước ngoài, nhìn chung tinh thần của Quân đội Ukraine ở Bakhmut sau thời gian bị bao vây và đặc biệt là chịu đựng hàng chục nghìn quả đạn pháo mỗi ngày đã sụp đổ. Sẽ rất khó để Ukraine có thể phản công và phá vây, dù là từ ngoài đánh vào hay từ trong đánh ra. Video lính đánh thuê Wagner của Nga tràn ngập làng Krasnaya Gora, nằm ở ngoại ô phía tây bắc Bakhmut vào ngày 12/2.

