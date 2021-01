Lộ thông tin Mỹ muốn mua radar S-400 của Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Bulgaria vừa đăng tải một thông tin bất ngờ về việc Mỹ muốn mua radar của tổ hợp tên lửa S-400 từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn ảnh: BMDP. Theo đó, Mỹ muốn sở hữu loại radar này nhằm tìm ra cách khắc chế tên lửa phòng không S-400 của Nga bằng cách tìm ra điểm yếu của loại radar được dùng trong tổ hợp này. Nguồn ảnh: BMDP. Trong trường hợp mọi chuyện đi đúng quỹ đạo và Mỹ có thể sở hữu được radar của tổ hợp phòng không S-400, các chiến đấu cơ của Mỹ chắc chắn sẽ tận dụng tốt điểm yếu của tổ hợp radar này để trở nên tàng hình trước mắt đối phương. Nguồn ảnh: BMDP. Theo truyền thông Bulgaria, Mỹ rất cần cách khắc chế tổ hợp phòng không S-400 của Nga và cách đơn giản nhất để làm được điều này đó là "bắt bài" được tổ hợp radar 96L6E2. Nguồn ảnh: BMDP. Đây là một trong số những loại radar mạnh bậc nhất thế giới hiện nay, radar này có thể bắt bám được tới 100 mục tiêu bay cùng lúc, hoạt động tốt trong cả khu vực địa hình phức tạp và có thể bắt được mọi loại mục tiêu bay, kể cả máy bay tàng hình. Nguồn ảnh: BMDP. Tính năng ghê gớm nhất của radar 96L6E2 đó là nó có thể phát hiện và bắt bám được tên lửa hành trình của đối phương, giúp phát hiện và tiêu diệt mục tiêu nhanh chóng ở khoảng cách an toàn rất lớn. Nguồn ảnh: BMDP. Khả năng bắt thấp và rất thấp cũng là tính năng quan trọng của tổ hợp radar này, ở chế độ bắt thấp, các mục tiêu bay ở tốc độ 30 mét/giây cho tới 1200 mét/giây đều sẽ không lọt qua được "mắt" của 96L6E2. Nguồn ảnh: BMDP. Về cơ bản, việc bắn hạ máy bay chiến đấu hay máy bay tàng hình của đối phương với tổ hợp S-400 kết hợp cùng radar 96L6E2 là quá đơn giản, loại radar này vốn dĩ được Nga cho ra đời để tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa hành trình của đối phương do mọi loại máy bay chiến đấu dường như đã "dưới cơ" của tổ hợp này. Nguồn ảnh: BMDP. Những ưu điểm của tổ hợp radar 96L6E2 cũng chính là lý do khiến Việt Nam lựa chọn dòng radar này để trang bị cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1 trong quá khứ. Nguồn ảnh: BMDP. Tuy nhiên phiên bản radar mà chúng ta sở hữu là phiên bản cũ, mang định danh 96L6E. Mặc dù vậy, những tính năng chiến thuật của phiên bản này về cơ bản cũng không thua kém quá nhiều phiên bản cải tiến Nga cho ra mắt sau này. Nguồn ảnh: BMDP. Tuy nhiên, chắc chắn các dàn radar Nga xuất khẩu ra nước ngoài đều đã được nước này chỉnh sửa, cải biên lại; không còn giữ những tính năng chiến thuật đắt giá như những tổ hợp được Quân đội Nga sử dụng trong nước. Nguồn ảnh: BMDP. Cận cảnh sức mạnh của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf

