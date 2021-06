Lo sợ "va chạm" với Ấn Độ, quân Trung Quốc huấn luyện khẩn cấp!

Quân đội Trung Quốc đang tích cực tiến hành huấn luyện cho binh lính tác chiến ở khu vực núi cao, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Theo trang Sina, việc huấn luyện ở địa hình núi cao sẽ giúp người lính quen với môi trường khắc nghiệt bậc nhất này. Ở độ cao lớn, không khí có phần loãng hơn nhiều so với thông thường, khiến những bài tập luyện thể lực quá đỗi bình thường, lại trở thành thử thách lớn. Với những người lính được sinh ra và lớn lên ở những vùng núi cao, yếu tố thời tiết và địa hính sẽ không quá đáng lo ngại do họ đã quá quen với môi trường này. Tuy nhiên với phần nhiều binh lính trong quân đội Trung Quốc, tác chiến ở địa hình núi cao là cả một thử thách. Thậm chí việc hành quân, cũng đã khiến nhiều người phải ngã gục. Mùa hè năm ngoái, một loạt các cuộc đụng độ quy mô giữa binh lính Trung Quốc và quân đội Ấn Độ, đã diễn ra ở khu vực biên giới hai nước, nằm ở độ cao khoảng 3000 cho tới 4000 mét so với mực nước biển. Ở độ cao này, thể lực của người lính sẽ bị bào mòn rất nhanh, nhất là trong những cuộc tranh chấp tay đôi giữa binh lính hai nước. Việc huấn luyện và chuẩn bị kỹ càng, sẽ giúp binh lính Trung Quốc không rơi vào thế bị động, hạn chế được thương vong trong các vụ đụng độ, rất có thể sẽ diễn ra trong tương lai. Hồi tháng 2 năm nay, đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đã công bố một video được binh lính nước này ghi lại, trong cuộc đụng độ với binh lính Ấn Độ ở khu vực biên giới. Trong đoạn video này, có thể thấy lính Ấn Độ và Trung Quốc hoàn toàn không sử dụng tới súng, chỉ sử dụng lá chắn, dùi cui và các trang phục bảo hộ như của lực lượng chống bạo động. Việc không trang bị vũ khí nhằm giữ cho quy mô của cuộc xung đột nằm ở mức độ thấp - nghĩa là chỉ sử dụng tay không, gậy gộc và gạch đá để tấn công lẫn nhau. Những cuộc xung đột theo kiểu này, sẽ không gây ra quá nhiều dư luận, không thu hút nhiều sự quan tâm của quốc tế, mặc dù vẫn sẽ có thương vong. Trong đoạn video được đài CCTV cung cấp, có thể thấy hàng trăm lính Ấn Độ cùng binh lính Trung Quốc, đã đối đầu nhau ở khu vực thung lũng giữa hai nước. Số liệu được công bố chính thức cho biết, có ít nhất 20 lính Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc xung đột này, trong khi đó thiệt hại của Trung Quốc là cao gấp đôi. Trong mùa đông vừa rồi, các cuộc giao tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã hạ nhiệt dần, do thời tiết khắc nghiệt ở khu vực biên giới giữa hai nước, gây ảnh hưởng lớn tới việc hậu cần. Tuy nhiên truyền thông quốc tế và giới quan sát không loại trừ khả năng, xung đột giữa hai nước sẽ tiếp tục nổ ra trong năm nay, khi mùa đông đã dần qua đi. Nguồn ảnh: Sina. Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ tại khu vực biên giới hai nước hồi đầu năm nay. Nguồn: NDTV.

