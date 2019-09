Lộ điểm đặc biệt trên súng AKM-1 Việt Nam sản xuất

Khẩu súng trường tấn công AKM-1 vừa được lộ diện là một sản phẩm do nhà máy Z111 sản xuất. Đây là một trong những phiên bản súng trường tấn công mới nhất hiện nay do Việt Nam tự nghiên cứu, cải biên. Nguồn ảnh: Duy Lê. Đặc biệt, khẩu súng trường tấn công này còn được trang bị thêm hệ thống giá đỡ kính ngắm. Giá đỡ này được gắn vào thân bên trái súng, đảm bảo tính ổn định và không bị rung lắc khi bắn. Nguồn ảnh: Duy Lê. Ốp cầm tay cùng với ốp lót tay trên súng dường như được làm bằng chất liệu nhựa và được khoét rãnh, giúp người lính không bị trơn, tuột tay khi thao tác - đặc biệt với những quân nhân bị bệnh ra mồ hôi tay. Nguồn ảnh: Duy Lê. Điều đáng chú ý đó là dù AKM-1 mang định danh AKM, tuy nhiên khẩu súng này lại thiếu đi bộ phận quan trọng nhất của khẩu AKM đó là khuyết nòng để giảm giật. Nguồn ảnh: Duy Lê. Các bộ phận còn lại của khẩu AKM-1 có cấu tạo khá tương đồng với súng trường tấn công AK-47 bao gồm cả bộ phận cò súng, chốt an toàn, thước ngắm,... Nguồn ảnh: Duy Lê. Thước ngắm trên AKM-1 cũng được chia làm 9 vạch bao gồm từ 0 tới 8 giúp xạ thủ điều khiển được điểm ruồi chính xác với mục tiêu ở từng khoảng cách khác nhau. Nguồn ảnh: Duy Lê. Tuy vậy, cải tiến lớn nhất của AKM-1 không chỉ dừng lại ở việc nó có hệ thống giá ổn định để lắp kính ngắm mà còn ở hệ thống kính ngắm do nhà máy Z199 chế toạ. Nguồn ảnh: Duy Lê. Phần đầu nòng được làm khuyết để tạo ra phản lực giúp khẩu súng không bị nảy lên quá cao sau mỗi phát đạn, thiết kế đơn giản này giúp khẩu AKM có độ chính xác cao hơn nhiều so với khẩu Ak-47. Nguồn ảnh: Rifle. Hiện tại, AKM vẫn là một trong những loại vũ khí được sử dụng với số lượng lớn không chỉ trong lực lượng quân đội mà còn cả trong lực lượng cảnh sát của Việt Nam. Nguồn ảnh: Danviet. Mời độc giả xem Video: Tìm cách làm khẩu AK-47 kẹt đạn bằng bùn, đất, cát.

Khẩu súng trường tấn công AKM-1 vừa được lộ diện là một sản phẩm do nhà máy Z111 sản xuất. Đây là một trong những phiên bản súng trường tấn công mới nhất hiện nay do Việt Nam tự nghiên cứu, cải biên. Nguồn ảnh: Duy Lê. Đặc biệt, khẩu súng trường tấn công này còn được trang bị thêm hệ thống giá đỡ kính ngắm. Giá đỡ này được gắn vào thân bên trái súng, đảm bảo tính ổn định và không bị rung lắc khi bắn. Nguồn ảnh: Duy Lê. Ốp cầm tay cùng với ốp lót tay trên súng dường như được làm bằng chất liệu nhựa và được khoét rãnh, giúp người lính không bị trơn, tuột tay khi thao tác - đặc biệt với những quân nhân bị bệnh ra mồ hôi tay. Nguồn ảnh: Duy Lê. Điều đáng chú ý đó là dù AKM-1 mang định danh AKM, tuy nhiên khẩu súng này lại thiếu đi bộ phận quan trọng nhất của khẩu AKM đó là khuyết nòng để giảm giật. Nguồn ảnh: Duy Lê. Các bộ phận còn lại của khẩu AKM-1 có cấu tạo khá tương đồng với súng trường tấn công AK-47 bao gồm cả bộ phận cò súng, chốt an toàn, thước ngắm,... Nguồn ảnh: Duy Lê. Thước ngắm trên AKM-1 cũng được chia làm 9 vạch bao gồm từ 0 tới 8 giúp xạ thủ điều khiển được điểm ruồi chính xác với mục tiêu ở từng khoảng cách khác nhau. Nguồn ảnh: Duy Lê. Tuy vậy, cải tiến lớn nhất của AKM-1 không chỉ dừng lại ở việc nó có hệ thống giá ổn định để lắp kính ngắm mà còn ở hệ thống kính ngắm do nhà máy Z199 chế toạ. Nguồn ảnh: Duy Lê. Phần đầu nòng được làm khuyết để tạo ra phản lực giúp khẩu súng không bị nảy lên quá cao sau mỗi phát đạn, thiết kế đơn giản này giúp khẩu AKM có độ chính xác cao hơn nhiều so với khẩu Ak-47. Nguồn ảnh: Rifle. Hiện tại, AKM vẫn là một trong những loại vũ khí được sử dụng với số lượng lớn không chỉ trong lực lượng quân đội mà còn cả trong lực lượng cảnh sát của Việt Nam. Nguồn ảnh: Danviet. Mời độc giả xem Video: Tìm cách làm khẩu AK-47 kẹt đạn bằng bùn, đất, cát.