Trận chiến giành thành phố Chasov Yar ở phía bắc tỉnh Donetsk của Ukraine diễn ra được vài tháng dường như cũng đã lên đến đỉnh điểm, điều này đã được nhà phân tích quân sự J. Röpke của tờ báo Bild (Đức) đưa tin. Theo ông, quân Ukraine ở khu vực Chasov Yar đang thiếu quân số nghiêm trọng, trong khi Nga tăng cường sử dụng UAV FPV để tấn công. Điều đáng chú ý là những thông tin này cũng được xác nhận bởi các nguồn phân tích của Ukraine. Đặc biệt, kênh Deep State, liên kết với Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, xác nhận rằng, Quân đội Nga đã tiến vào tiểu khu Zhovtnevy từ hướng kênh đào Severski Donets - Donbass và đã chiếm được mục tiêu đầu cầu. Deep State cũng nhấn mạnh rằng, quân Nga đang tiến tới tòa nhà hội đồng thành phố và sân vận động Avangard, vùng xám gần như đến trung tâm thành phố. Các chuyên gia lưu ý rằng, quân Ukraine phòng thủ tại Chasov Yar không thể ngăn chặn sự tấn công dữ dội của các nhóm tấn công Nga, ngay cả sau khi được tăng viện thêm một tiểu đoàn của Lữ đoàn xung kích Azov. Do Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát các điểm cao then chốt, dọc khu vực kênh đào Seversky Donets-Donbass, từ các trận đánh trước đó, nên tiến độ tiến công vào khu vực đô thị đã diễn ra nhanh hơn rất nhiều, Deep State cho biết thêm. Kênh Rybar của Nga đưa tin, ngày hôm trước, quân Nga đột nhập vào tòa nhà hội đồng và sân vận động Avangard ở khu trung tâm thành phố. Thành công này phần lớn được tạo điều kiện thuận lợi nhờ các hoạt động chiến đấu tạo thế trước đó, khi họ chiếm được các điểm cao trong khu vực bờ tây và bờ đông kênh đào Seversky Donets - Donbass. Song song đó, các nhóm tấn công của Nga đang tiến vào bên sườn Chasov Yar. Tại khu vực làng Kleshcheevka, nơi cũng đã diễn ra các trận đánh ác liệt trong vài tháng qua, quân Nga đã tiến sâu 1,5km vào tuyến phòng thủ của quân Ukraine ở khu vực phía tây kênh đào. Rybar cũng cho biết, các đơn vị đột kích của Nga đã giành thắng lợi ở khu vực làng Ivanovskoye, nằm gần Chasov Yar. Tại đây quân Nga đã chiếm giữ một số vành đai rừng và một phần đường Stupki. Tại khu vực làng Andreevka, các nhóm tấn công của Quân đội Nga đã di chuyển dọc theo tuyến đường sắt và chiếm một phần lãnh thổ rộng khoảng 2,5 km vuông. Trang Topwar của Nga cũng cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga đã đạt được thành công vang dội ở Chasovoy Yar. Theo các nguồn tin Ukraine, các đơn vị tấn công của Nga đã đột nhập vào khu vực trung tâm thành phố và thiết lập đầu cầu đứng vững chắc ở khu vực phố Nedogibchenko. Topwar cũng cho biết, mặc dù chỉ huy cụm quân Ukraine ở Chasov Yar đã chuyển Tiểu đoàn Azov theo chủ nghĩa dân tộc đến thành phố, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của quân Nga. Cùng với đó, quân Nga đã chiếm được các điểm cao then chốt trong khu vực kênh đào, nên các cuộc tấn công vào khu vực phía trong thành phố trở nên thuận lợi hơn. Kênh Deep State cũng cho biết, các nhóm tấn công của Nga hiện đang cố thủ ở khu vực phố Nedogibchenko, dẫn thẳng đến hội đồng thành phố và sân vận động Avangard. Tuy nhiên quân Ukraine hiện đang kháng cự quyết liệt và lực lượng tiếp viện đang tiếp tục được đưa đến thành phố. Chasov Yar là cứ điểm quan trọng trong việc trấn giữ, ngăn chặn quân Nga tiến sâu vào phần lãnh thổ tỉnh Donetsk còn lại, do Ukraine kiểm soát. Nếu Chasov Yar thất thủ, sẽ có một cuộc tấn công tiếp theo vào khu vực thành phố song sinh Slavyansko-Kramatorsk, khu đô thị được đánh giá là lớn nhất ở tỉnh Donetsk do Ukraine quản lý. Do thành phố Chasov Yar nằm trên một ngọn đồi, yếu tố địa lý này tạo cơ hội cho các bên nào kiểm soát nó, thiết lập quyền kiểm soát bằng hỏa lực pháo binh đối với hầu hết các tuyến liên lạc hậu cần trong khu vực, nhất là thành phố Kostiantynivka nằm sát bên cạnh. Điều khó khăn với Ukraine là hiện nay Quân đội Nga đang chiếm thế chủ động hoàn toàn ở chiến trường Donetsk như Toretsk, Pokrovsk, Kurakhove và nam Donetsk. Xa hơn một chút là chiến trường Zaporozhye trong mấy ngày qua, cũng bị quân Nga tiến hành pháo kích lớn. Có thể nhận thấy, chiến lược “Nghìn vết cắt” của Quân đội Nga đang được triển khai có hiệu quả, chiến lược này đã làm bộc lộ những khó khăn của Quân đội Ukraine trên chiến trường rộng hàng nghìn km. Thực tế là Quân đội Ukraine ngày càng khó kiềm chế bước tiến của quân Nga; do vậy có mọi lý do để cho rằng, việc Nga tràn ngập Chasov Yar sẽ hoàn thành trong tương lai gần. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, Rvvoenkory, Ukrinform).

