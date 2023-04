Lính đánh thuê Wagner xuyên thủng tuyến phòng thủ tại ga Bakhmut

Để đối phó với " chiến dịch phản công mùa xuân" của Ukraine, Tập đoàn lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC) của Nga, do ông Prigogin làm chủ tịch, đang tiến công với tốc độ tối đa để tràn ngập thành phố Bakhmut. Ý đồ chiến thuật của quân đội Nga rất rõ ràng, đó là kết thúc hoàn toàn trận chiến ở Bakhmut, trước khi quân chủ lực Ukraine mở cuộc phản công trên bộ. Đồng thời "giải phóng" lực lượng Wagner trong thành phố, để chuyển đột kích tuyến phòng thủ mới của Quân đội Ukraine tại thị trấn Chasof Yar, ở phía tây Bakhmut. Hiện làng Ivanivske ở hướng tây nam và Khromove ở tây bắc, là những “đầu cầu” để quân đội Ukraine phát động phản công vào Bakhmut. Như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, thế trận tấn công và phòng ngự của Bakhmut đã chính thức bước vào thời khắc “quyết sinh tử”. Trong trận đánh giành khu vực trung tâm thành phố Bakhmut, lực lượng của lính đánh thuê Wagner được chia thành 9 mũi, đánh chiếm các mục tiêu từ sở cảnh sát, nhà tù thành phố, trại tạm giam, sân vận động nhà máy luyện kim màu, công viên trung tâm, trường Trung học số 24 và Nhà ga trung tâm… Trong các mục tiêu trên, thì Nhà ga trung tâm và tuyến phòng thủ đường sắt là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt nhất. Các đơn vị bộ binh, lực lượng đặc biệt và các mũi tấn công của Nga và Ukraine đối đầu ác liệt. Đặc biệt là xung quanh tòa nhà chính của nhà ga và bãi vận chuyển hàng hóa. Hai bên đã giành nhau từng căn nhà, ụ súng, góc đường trong 48 giờ qua; thế trận giằng co đã hình thành với tâm điểm là quảng trường trước nhà ga và khu nhà chờ bị quân Ukraine chiếm lại vào buổi chiều, ngày hôm sau lính Wagner lại tái chiếm. Nhằm "dứt điểm nhanh” càng sớm càng tốt; sau khi chịu thương vong nặng nề, lính đánh thuê Wagner đã tập trung hỏa lực pháo binh bắn sập tòa nhà chính của Nhà ga và quảng trường trước nhà ga. Theo thông tin từ truyền thông Nga, cuộc pháo kích của quân Nga kéo dài suốt 6 giờ đồng hồ và lực lượng đặc nhiệm Ukraine, lính bắn tỉa và đội cứu hỏa ẩn náu trong nhà ga xe lửa đã bị pháo kích chôn vùi hoàn toàn trong đống đổ nát của Nhà ga. Dựa vào chiến thuật hỏa lực “làm mềm chiến trường" này, quân đội Nga đã xé nát khu vực phòng thủ được xây dựng kiên cố, vững chắc của quân đội Ukraine dọc theo tuyến đường sắt gần nhà ga; và sau đó lính đánh thuê Wagner nhanh chóng tiến về phía tây thành phố. Tuy nhiên, xét từ cuộc tấn công đô thị do lực lượng lính đánh thuê Wagner phát động trong ba ngày qua, thương vong của quân Nga trong các cuộc giao tranh trên đường phố đô thị đột nhiên tăng vọt; chiến thuật "phá nhà" ban đầu của quân Nga khi tiến vào Bakhmut, đang gặp phải những thách thức gay gắt. Các nhà phân tích cho rằng, sau khi lính đánh thuê Wagner tiến vào thành phố, sức mạnh phòng thủ của quân đội Ukraine vẫn chưa suy yếu, Từ góc độ chiến thuật và công tác chuẩn bị chiến đấu, Wagner PMC nói chung vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ. Hiện nay có một số lượng lớn quân Wagner đến từ Trung Phi, Libya, Nigeria, Afghanistan và Syria; họ chưa quen với đấu trong đô thị. Ngoài ra, các loại mục tiêu mà lính đánh thuê Wagner được giao nhiệm vụ tấn công quá rộng, bao gồm các sở chỉ huy, kho vũ khí, mạng lưới đường cống ngầm và hầm ngầm, cũng như sân vận động, thư viện, trường học… Ngoài ra các tòa nhà lớn đơn lẻ hoặc các nhóm tòa nhà lớn như nhà ga, tòa nhà văn phòng của chính quyền thành phố và đồn cảnh sát… càng làm tăng thêm độ khó cho các cuộc tấn công của lính đánh thuê Wagner trong thành phố, do số lượng mục tiêu tấn công lớn, đa dạng mà lực lượng của họ lại hạn chế. Trước tình hình trên, chỉ huy lính đánh thuê Wagner phải chia lực lượng của họ trong thành phố thành bốn cụm chiến đấu theo vị trí của họ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đặc biệt của quân đội Nga. Trong đó cụm phía bắc có nhiệm vụ tấn công thọc sâu xuống phía nam từ góc tây bắc của thành phố. Trong khi cụm quân phía đông tiến từ phía đông thành phố đến nhà ga trung tâm, cụm phía nam hợp quân với cụm phía bắc, tiến công dọc theo Đại lộ Tchaikovsky từ phía nam thành phố và Cụm đông nam tấn công vào tuyến đường sắt phía Tây, từ phía đông nam thành phố. Ngoài ra, ở hướng tây bắc bên ngoài thành phố Bakhmut, lực lượng chính của các đơn vị bộ binh Wagner được bố trí bao vây các làng Khromove, Bodanivka và hai bên đường cao tốc M-03; hiện đang tích cực củng cố phòng tuyến, chờ đón đánh lực lượng Ukraine phản công. Vậy tại sao quân đội Nga không phá hủy tất cả các mục tiêu như Nhà ga số 2 (Nhà ga trung tâm), bến xe buýt Bakhmut mà quân đội Ukraine đang cố thủ cùng một lúc? Các nhà phân tích chỉ ra rằng, thực tế rất khó sử dụng vũ khí hạng nặng ở thành phố Bakhmut. Do những hạn chế của môi trường đô thị, pháo hạng nặng khó tập trung thành cụm lớn và việc di chuyển trong thành phố cũng bị hạn chế. Sau khi biệt kích Wagner tràn ngập phía đông thành phố, họ nhanh chóng bố trí trận địa pháo trên khu đất cao phía đông thành phố, để bắn vào khu vực đô thị; nhưng hỏa lực này không đủ hỗ trợ cho biệt kích Wagner xung phong đánh chiếm mục tiêu. Mặc dù khu vực đô thị do quân đội Ukraine kiểm soát chỉ còn lại khoảng 9% và khu vực chiến sự giữa hai bên vẫn chiếm khoảng 25% khu vực đô thị chính, nhưng vẫn có khoảng 800 đến 1.200 tòa nhà cao tầng và hàng nghìn ngôi nhà nhà khác vẫn chưa bị phá hủy. Nếu phải “san phẳng” tất cả các ngôi nhà còn lại ở Bakhmut, quân Nga cần một triệu viên đạn pháo nữa. Từ góc độ bao phủ hỏa lực, một số lượng lớn các tòa nhà cao tầng sẽ chặn góc bắn của pháo binh Nga. Hơn nữa, độ cao của phía tây thành phố do quân đội Ukraine chiếm giữ, cao hơn phía đông thành phố, điều này khiến pháo binh Nga càng khó khăn hơn. Cùng với đó là một số lượng lớn các vụ nổ, khói dày đặc do cháy và bóng của các tòa nhà, sẽ ảnh hưởng đến khả năng quan sát và đo đạc tọa độ mục tiêu của pháo binh Nga; khiến cho hiệu quả việc yểm trợ của pháo binh Nga sẽ giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, một vấn đề rất quan trọng là các tòa nhà đô thị thường cao, rất dễ hình thành các khối chắn khi bắn, làm hạn chế về góc bắn của pháo nòng dài và pháo phản lực phóng loạt. Pháo binh Nga không thể tùy ý thay đổi phần tử bắn ở một trận địa pháo cố định. Hơn nữa, các mục tiêu quân sự và dân sự tại Bakhmut thường xen lẫn với nhau, tạo thành thế cài răng lược phức tạp, nên pháo binh Nga rất khó phân biệt mục tiêu khi bắn. Nhất là khi lính bộ binh Nga và Ukraine ở gần nhau, không có sự phân tuyến; điều này hạn chế nghiêm trọng hiệu quả chi viện của pháo binh. Nói chung, quân Wagner của Nga vẫn phải “vật lộn” để "xuyên tường" trong khu đô thị. Lý do là việc nắm tình hình địch hạn chế và thiếu những vũ khí công nghệ mới như UAV trinh sát, giám sát chuyên dùng và vũ khí lảng vảng hay thiết bị phá tường, thiết bị vượt chướng ngại vật và thiết bị nổ mìn. Mặc dù họ cũng được trang bị vũ khí nhìn đêm, UAV cỡ nhỏ… nhưng như vậy là chưa đủ, để họ tạo lợi thế trong chiến đấu đô thị.

