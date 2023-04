Lính đánh thuê Wagner bắt đầu tấn công đường hầm Ukraine

Gần đây, kế hoạch tấn công trung tâm thành phố Bakhmut của lính đánh thuê Wagner đã dần lộ rõ; đó là lợi dụng tuyết rơi dày đặc, biệt kích của quân Wagner tràn vào Quảng trường Tòa thị chính Bakhmut từ phía đông và nam thành phố, đánh chiếm thành công tòa nhà thị chính của thành phố. Khi Chủ tịch Công ty lính đánh thuê Wagner (Wagner PMC), ông Yevgeny Prigogin kéo cờ Nga và cờ của Wagner PMC trên tòa thị chính thành phố của Bakhmut. Sau đó ông Prigogin cho biết, chiến dịch tràn ngập Bakhmut của Quân đội Nga đã “hoàn thành về mặt chính trị”. Nhưng điều khiến thế giới bên ngoài khó hiểu, là mặc dù Wagner PMC đã chiếm tòa nhà chính quyền ở trung tâm thành phố, nhưng quân đội Ukraine vẫn chiếm giữ khu vực phía tây và lối ra phía tây nam của thành phố; đồng thời giao tranh quyết liệt vẫn diễn ra. Hiện tại, khu vực kiểm soát của Quân đội Ukraine tại Bakhmut chiếm khoảng 10% khu vực đô thị chính, khu vực giao tranh giữa hai bên khoảng 20% và quân Wagner PMC kiểm soát 70% khu vực đô thị còn lại. Đánh giá chung, mặc dù quân đội Nga đã tràn ngập gần như hoàn toàn Bakhmut, nhưng vẫn còn một loạt vấn đề cần phải khắc phục; chẳng hạn như cách xử lý mạng lưới cống ngầm và đường hầm bí mật của quân đội Ukraine ở Bakhmut, và một số lượng lớn các tòa nhà đơn lẻ kiên cố. Vậy làm thế nào để quân Wagner giảm thiệt hại khi chiến đấu trong thành phố? Được biết, quân Wagner áp dụng chiến lược bao vây "tấn công bắc nam, nở hoa trung tâm và phá hủy các tòa nhà bằng pháo bắn thẳng". Do vậy trận địa phòng ngự của quân Ukraine đã bị đơn vị tấn công mặt đất của Wagner PMC "cực kỳ dồn nén". Như ông Prigogine khẳng định, chiến dịch Bakhmut về cơ bản đã kết thúc, đó là một sự phóng đại hay điều gì khác? Nhưng giới quân sự hàng đầu của Ukraine đã nhanh chóng "phản công" Prigogin và khẳng định, quân đội Ukraine sẽ không bao giờ rút khỏi Bakhmut, cũng như sẽ không dễ dàng từ bỏ kháng cự. Vậy tình hình thực tế ở Bakhmut hiện như thế nào? Theo đoạn video được ông Prigogine đăng trên mạng xã hội của mình, ông đứng dưới kính nhìn đêm và đứng trước tòa nhà hành chính của Thành phố Bakhmut. Sau đó, những người lính của Wagner PMC cầm lá cờ Nga và cắm nó trên nóc tòa nhà hành chính Bakhmut trong bóng tối. Còn hiện tại, một số đơn vị Ukraine đang rút dần từ trung tâm thành phố về phía tây qua tuyến đường sắt. Họ đến làng Ivanivsk ở phía tây nam thành phố qua một con đường mòn và từ đó rút về phía tây đến Chasov Yar và Kostiantynivka. Tại sao quân đội Ukraine không "công nhận" tuyên bố của ông Prigogin? Vì họ cho rằng, quân phòng thủ Bakhmut, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, 77 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa 241, vẫn bám trụ trong khu vực phòng thủ của họ và quân đội Ukraine "chắc chắn sẽ không rút khỏi Bakhmut". Điều đáng chú ý là Ukraine không phủ nhận việc quân Wagner đã chiếm giữ tòa nhà chính quyền thành phố. Các nhà phân tích tin rằng, xét từ những tuyên bố của lãnh đạo quân đội Ukraine, việc lính đánh thuê Wagner tràn ngập trung tâm thành phố Bakhmut là sự thật. Đồng thời khẳng định những chuyển biến cơ bản trong thế tiến công và phòng ngự trong thành phố. Nói chung, mặc dù lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine tại các tòa nhà và dãy phố lớn như Phố Độc lập, Phố Goribatovo, Phố Svobodi và Phố Vasilyia ở trung tâm thành phố vẫn còn mạnh; nhưng việc quân Wagner với chiến thuật mới, cơ hội để quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững khu vực này, ngày càng trở nên mỏng manh. Gần đây, các mũi trinh sát của quân Wagner ban ngày đã bí mật tiếp cận các vị trí của quân đội Ukraine phòng ngự để tiến hành trinh sát và chỉ điểm trực tiếp cho pháo binh của Quân đội Nga bắn phá các tòa nhà và lần lượt chọc thủng tuyến phòng thủ mới do quân đội Ukraine thiết lập. Các nhà phân tích cho rằng, khu vực kiểm soát của quân đội Ukraine có rất ít ý nghĩa, vì đường tiếp tế đã bị chặn bởi hỏa lực pháo binh của Nga; nên 7.000 đến 8.000 quân trú phòng trong thành phố chỉ có thể tiếp tế quy mô lớn thông qua đường hầm. Nếu không có những con đường này, quân Ukraine sẽ rơi vào tuyệt vọng. Ngoài ra, mặc dù quân đội Ukraine vẫn tuyên bố giữ vững khu vực phía nam của Nhà máy chế biến kim loại màu Artyom và các tòa nhà lân cận, họ thậm chí còn sử dụng hệ thống cống ngầm phức tạp và hầm trú ẩn phòng không của Nhà máy Artyom, để tiếp tục tập kích, phục kích quân Wagner. Mấy ngày qua, để chống quân Ukraine lợi dụng hệ thống hầm ngầm tổ chức tập kích, phục kích, lính Wagner đã bắt đầu đẩy nhanh chiến dịch khai thông các lối đi ngầm bên trong Nhà máy Artyom, bằng cách sử dụng thuốc nổ đánh sập các lối vào và lối ra của các lối đi ngầm đã được phát hiện cho đến nay. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tràn ra khỏi lối đi ngầm. Quân Wagner bị quấy rối, đành phải từ lối đi ngầm tiến hành một cuộc tấn công ban đêm vào quân đội Ukraine, nhét một lượng lớn thùng dầu và vật cháy vào đường hầm, đồng thời thông qua "tấn công bằng hỏa lực" để tiêu diệt hoàn toàn quân đội Ukraine còn lại trong đường hầm. Hiện tại, giao tranh ở trung tâm Bakhmut chủ yếu tập trung xung quanh Đại lộ Trung tâm và Phố Liberty, phần phía nam của Phố Liberty là tòa nhà hành chính thành phố vừa bị quân Wagner tràn ngập, trong khi phần phía bắc của Phố Liberty hiện vẫn còn do quân đội Ukraine kiểm soát. Quân đội Ukraine chủ yếu tập trung ở các khu dân cư và tòa nhà Trụ sở Cảnh sát Khu vực Bakhmut, dựa vào các công sự và boongke được xây dựng trước đó để ngăn chặn lính dù Nga và lính đánh thuê Wagner băng qua đường và tiến về phía Tây thành phố. Theo các bloger quân sự của Nga cho biết, Trường trung học cơ sở số 24 do quân Wagner kiểm soát vẫn cách Phố Liberty 900 mét, điều này đủ để chứng minh rằng quân đội Ukraine sắp phải triệt thoái. Tại khu vực phòng thủ nhỏ bé này, quân đội Ukraine đã tập trung ít nhất 3 lữ đoàn và nhiều lính đánh thuê quốc tế (đơn vị lính đánh thuê Gruzia), nhưng phần lớn số quân này đã bị quân Wagner và quân dù Nga dồn nén trong các tòa nhà ở trung tâm và phía Tây thành phố. Một số xe tăng và xe bọc thép của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 Quân đội Ukraine hoạt động tại thành phố Bakhmut trước đây, nhiều khả năng đã bị quân Wagner tiêu diệt hết. Điều đó đủ chứng minh khả năng tác chiến cơ động của Quân đội Ukraine trong thành phố đã thất truyền từ lâu. Theo thông tin mới nhất từ các phóng viên chiến trường, quân Wagner đang tích cực tổ chức các cuộc tấn công và họ sử dụng pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad để tấn công vào các vị trí phòng ngự còn lại của Quân đội Ukraine, nhằm đè bẹp mọi nỗ lực chống cự. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã thông báo về tình hình thảm khốc của họ ở phía tây Bakhmut. Theo thông tin do Quân đội Ukraine cung cấp, các đơn vị của lính đánh thuê Wagner đã tiến hành một cuộc tấn công rất dữ dội, buộc quân đội Ukraine phải rút lui ra bên ngoài thành phố. Theo dự đoán, trong vòng 24 giờ tới, thành phố Bakhmut có thể bị quân đội Ukraine triệt thoái hoàn toàn; hiện điều này cũng được xác nhận bởi một số chuyên gia quân sự và phóng viên chiến trường Nga, rõ ràng là chiến dịch Bakhmut đã đi vào giai đoạn cuối.

