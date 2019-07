Kinh ngạc dàn vũ khí tối tân tuyệt mật Pháp vừa hé lộ

Các loại vũ khí này được phát triển với sự hợp sức từ công nghiệp quốc phòng Pháp với cơ quan mua sắm quốc phòng của chính phủ Pháp nhằm cung cấp các thế hệ vũ khí mới nhất đáp ứng yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang Pháp. Nguồn ảnh: Army Recognition Trong ảnh là robot trinh sát Stamina được phát triển bởi Viện nghiên cứu Pháp - Đức tại St-Louis. Stamina trang bị hệ thống định vị để thực hiện nhiệm vụ "tự trị" nhờ sử dụng cơ sở dữ liệu và hình ảnh xác định các điểm mốc trong nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Army Recognition Một loạt các mẫu robot do Nexter Robotics - công ty con của Nexter Systems phát triển, nó bao gồm ba mẫu robot: NERVA-S; NERVA-LG và NEVRA-XX. Trong đó, loại NEVRA-XX trang bị camera quan sát ban đêm, có thể phát hiện tiếng súng, hóa chất... chạy với tốc độ 5km/h, thời gian hoạt động 150-240 phút. Nguồn ảnh: Army Recognition Trong ảnh là hai mẫu NERVA-S và NERVA-LG, cụ thể NEVRA-S nặng khoảng 2kg, trang bị camera ngày - đêm và microphone, tầm hoạt động (có kiểm soát) 200 tới 500m. Còn NEVRA-LG được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát chất phóng xạ - sinh học - hóa học, đối phó thiết bị nổ tự tạo IED với dự trữ thời gian 2 tiếng, tốc độ 15km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Robot đa năng Barakuda cho Công ty Shark Robotics phát triển cho nhiệm vụ do thám các khu vực rủi ro lớn với camera ngày - đêm, có thể tải thương với tải trọng tới 1.000kg và sức kéo 2.000km dù trọng lượng của nó chỉ 400kg. Robot hoạt động liên tục 10 tiếng, tốc độ 15km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Súng chống UAV NERO F5 do công ty MC2 Technologies, Pháp phát triển. Nó không có đạn sát thương mà sử dụng thiết bị phá sóng liên lạc điều khiển giữa UAV với trạm điều khiển. NERO F5 có thể gây nhiễu máy bay không người lái ở phạm vi tối đa 2,5km, tổng trọng lượng 7kg, nguồn điện cho phép hoạt động 2 tiếng. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe bọc thép đa năng thế hệ mới Griffon được thiết kế trên khung gầm xe tải 6x bánh theo chương trình EBMR Scorpion của Quân đội Pháp. Trên xe trang bị công nghệ cảm biến ngày - đêm mới nhất, hệ thống vũ khí điều khiển từ xa lắp đại liên 12,7mm hoặc súng phóng lựu 40mm. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe địa hình MRZR ATV và Quad MV850 do Polaris Defense phát triển cho Quân đội Pháp. Trong đó, Polaris MRZR 4 có trọng lượng 852kg, tải trọng 680kg, tốc độ tối đa 96km/h, chở được 4 binh sĩ hoặc chờ tối đa 6 lính khi lắp thêm ghế ngồi. Còn Quad MV850 có tải trọng 385kg, tốc độ 89km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Camera quan sát K9 ngụy trang dưới dạng một chiếc kính cho chó nghiệp vụ. Camera tích hợp có thể tự động ghi lại các hình ảnh, âm thanh và truyền về cho đơn vị ta cách tới 300m. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe phóng UAV Scorpio được thiết kế trên khung gầm xe bán tải Toyota với bệ phóng máy bay không người lái. Nguồn ảnh: Army Recognition Máy bay không người lái NX70 được thiết kế bởi công ty Novadem, trọng lượng 1kg, thời gian bay liên tục 45 phút và tầm bay hơn 3kg. Quân đội Pháp đã đặt hàng 50 chiếc. Nguồn ảnh: Army Recognition Một trong những vũ khí độc đáo nhất xuất hiện vào ngày Quốc khánh Pháp là "flayboard" - một thiết bị bay đặc biệt cho phép chở một binh sĩ mang theo súng. Flyboard có thể là tương lai lực lượng vũ trang hiện đại với các "lính bay". Nguồn ảnh: Army Recognition UAV siêu nhỏ Black Hornet do công ty Prox Dynamics AS của Na Uy phát triển, hiện Pháp đang sử dụng. Nó có chiều dài chỉ 168mm, nặng không quá 33gram, nhưng trang bị camera quang điện và thiết bị chụp ảnh đêm với tốc độ bay 22km/h, thời gian bay 25 phút, tầm bay 2km. Nguồn ảnh: Army Recognition Một người lính đang biểu diễn khả năng vận động chiến đấu với khung xương nhân tạo Exoskeleton cho phép tăng thể chất (sức mạnh, tốc độ, độ chính xác) cho người mang nó. Nguồn ảnh: Army Recognition Áo giáp chống đạn Shock Absorber. Nguồn ảnh: Army Recognition Video Viettel sản xuất thành công UAV hiện đại. Nguồn: Youtube

Các loại vũ khí này được phát triển với sự hợp sức từ công nghiệp quốc phòng Pháp với cơ quan mua sắm quốc phòng của chính phủ Pháp nhằm cung cấp các thế hệ vũ khí mới nhất đáp ứng yêu cầu tác chiến của lực lượng vũ trang Pháp. Nguồn ảnh: Army Recognition Trong ảnh là robot trinh sát Stamina được phát triển bởi Viện nghiên cứu Pháp - Đức tại St-Louis. Stamina trang bị hệ thống định vị để thực hiện nhiệm vụ "tự trị" nhờ sử dụng cơ sở dữ liệu và hình ảnh xác định các điểm mốc trong nhiệm vụ. Nguồn ảnh: Army Recognition Một loạt các mẫu robot do Nexter Robotics - công ty con của Nexter Systems phát triển, nó bao gồm ba mẫu robot: NERVA-S; NERVA-LG và NEVRA-XX. Trong đó, loại NEVRA-XX trang bị camera quan sát ban đêm, có thể phát hiện tiếng súng, hóa chất... chạy với tốc độ 5km/h, thời gian hoạt động 150-240 phút. Nguồn ảnh: Army Recognition Trong ảnh là hai mẫu NERVA-S và NERVA-LG, cụ thể NEVRA-S nặng khoảng 2kg, trang bị camera ngày - đêm và microphone, tầm hoạt động (có kiểm soát) 200 tới 500m. Còn NEVRA-LG được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trinh sát chất phóng xạ - sinh học - hóa học, đối phó thiết bị nổ tự tạo IED với dự trữ thời gian 2 tiếng, tốc độ 15km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Robot đa năng Barakuda cho Công ty Shark Robotics phát triển cho nhiệm vụ do thám các khu vực rủi ro lớn với camera ngày - đêm, có thể tải thương với tải trọng tới 1.000kg và sức kéo 2.000km dù trọng lượng của nó chỉ 400kg. Robot hoạt động liên tục 10 tiếng, tốc độ 15km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Súng chống UAV NERO F5 do công ty MC2 Technologies, Pháp phát triển. Nó không có đạn sát thương mà sử dụng thiết bị phá sóng liên lạc điều khiển giữa UAV với trạm điều khiển. NERO F5 có thể gây nhiễu máy bay không người lái ở phạm vi tối đa 2,5km, tổng trọng lượng 7kg, nguồn điện cho phép hoạt động 2 tiếng. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe bọc thép đa năng thế hệ mới Griffon được thiết kế trên khung gầm xe tải 6x bánh theo chương trình EBMR Scorpion của Quân đội Pháp. Trên xe trang bị công nghệ cảm biến ngày - đêm mới nhất, hệ thống vũ khí điều khiển từ xa lắp đại liên 12,7mm hoặc súng phóng lựu 40mm. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe địa hình MRZR ATV và Quad MV850 do Polaris Defense phát triển cho Quân đội Pháp. Trong đó, Polaris MRZR 4 có trọng lượng 852kg, tải trọng 680kg, tốc độ tối đa 96km/h, chở được 4 binh sĩ hoặc chờ tối đa 6 lính khi lắp thêm ghế ngồi. Còn Quad MV850 có tải trọng 385kg, tốc độ 89km/h. Nguồn ảnh: Army Recognition Camera quan sát K9 ngụy trang dưới dạng một chiếc kính cho chó nghiệp vụ. Camera tích hợp có thể tự động ghi lại các hình ảnh, âm thanh và truyền về cho đơn vị ta cách tới 300m. Nguồn ảnh: Army Recognition Xe phóng UAV Scorpio được thiết kế trên khung gầm xe bán tải Toyota với bệ phóng máy bay không người lái. Nguồn ảnh: Army Recognition Máy bay không người lái NX70 được thiết kế bởi công ty Novadem, trọng lượng 1kg, thời gian bay liên tục 45 phút và tầm bay hơn 3kg. Quân đội Pháp đã đặt hàng 50 chiếc. Nguồn ảnh: Army Recognition Một trong những vũ khí độc đáo nhất xuất hiện vào ngày Quốc khánh Pháp là "flayboard" - một thiết bị bay đặc biệt cho phép chở một binh sĩ mang theo súng. Flyboard có thể là tương lai lực lượng vũ trang hiện đại với các "lính bay". Nguồn ảnh: Army Recognition UAV siêu nhỏ Black Hornet do công ty Prox Dynamics AS của Na Uy phát triển, hiện Pháp đang sử dụng. Nó có chiều dài chỉ 168mm, nặng không quá 33gram, nhưng trang bị camera quang điện và thiết bị chụp ảnh đêm với tốc độ bay 22km/h, thời gian bay 25 phút, tầm bay 2km. Nguồn ảnh: Army Recognition Một người lính đang biểu diễn khả năng vận động chiến đấu với khung xương nhân tạo Exoskeleton cho phép tăng thể chất (sức mạnh, tốc độ, độ chính xác) cho người mang nó. Nguồn ảnh: Army Recognition Áo giáp chống đạn Shock Absorber. Nguồn ảnh: Army Recognition Video Viettel sản xuất thành công UAV hiện đại. Nguồn: Youtube