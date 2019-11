Kiểu đeo bom cực độc của trực thăng săn ngầm Ka-28 Việt Nam

Trực thăng Ka-28 hiện tại được coi là phiên bản trực thăng săn ngầm hiện đại bậc nhất Đông Nam Ấ hiện nay. Một điều ít ai biết đó là thay vì treo bom ở bụng hay ở ria máy bay, Ka-28 lại treo bom ở đuôi.Nguồn ảnh: VNmilitary. Thực tế với thiết kế cánh quạt đồng trục của Ka-28, phần đuôi này cũng có phần khá thừa thãi do trực thăng có thể tự cân bằng tốt và không cần hệ thống cánh quạt đuôi để triệt tiêu mô-men xoắn.Nguồn ảnh: Forp. Tuy nhiên đuôi của trực thăng đồng trục Ka-28 vẫn được thiết kế dài, cánh đuôi to bản để một phần tạo sự cân đối về mặt trọng lượng cho máy bay, một phần cũng giúp máy bay có khả năng cơ động tốt hơn ở độ cao thấp.Nguồn ảnh: TL. Mọi phiên bản trực thăng Ka-28 cũng như Ka-27 đều có khả năng gắn bom ở khu vực đuôi này.Nguồn ảnh: BHQ. Đây là kiều gắn vũ khí khá độc đáo do Ka-28 vốn dĩ không có cánh treo vũ khí hai bên. Phần bụng trực thăng cũng quá thấp, rất khó để sĩ quan vũ khí lắp bom vào bộ phận này.Nguồn ảnh: Vitaly. Giải pháp gắn bom vào đuôi trực thăng Ka-28 đã được các kỹ sư Liên Xô đưa ra như một phương án hiệu quả và khả thi nhất. Với việc gắn bom vào đuôi, khi tháo lắp bom, sĩ quan vũ khí sẽ không cần phải "chui rúc" dưới phần gầm trực thăng.Nguồn ảnh: HQVN. Trực thăng Ka-28 của Không quân Hải quân Trung Quốc cũng được gắn bom vào đuôi như Ka-28 của Việt Nam.Nguồn ảnh: Military. Ngoài bom, Ka-28 còn mang theo được cả ngư lôi - thứ vũ khí nguy hiểm bậc nhất với tàu ngầm khi chỉ cần một trái ngư lôi bất kỳ đâm trúng thân tàu ngầm, cả con tàu có thể chìm ngay tức khác.Nguồn ảnh: Vitaly. Việc cho phép Ka-28 mang theo vũ khí sẽ giúp trực thăng săn ngầm này chủ động tìm và diệt được mục tiêu ngay khi phát hiện, thay vì phải trông cậy vào hoả lực của một loại máy bay khác.Nguồn ảnh: Vitaly. Các loại ngư lôi tương thích với Ka-28 bao gồm AT_1M, VTT-1, UMGT-1 Orlan và APR-2 Yastreb. Ngoài ra, trực thăng săn ngầm Ka-28 cũng có thể mang theo hệ thống định vị thuỷ âm, mồi như tàu ngầm ở vị trí này.Nguồn ảnh: Vitaly. Ở phiên bản cải tiến Ka-29, khả năng mang vũ khí của dòng trực thăng đồng trục này đã được nâng lên gấp 4 lần - nghĩa là có tới bốn giá treo cứng, mang theo được nhiều loại bom, pháo phản lực, thậm chí là tên lửa. Nguồn ảnh: Vitaly. Mời độc giả xem Video: Trực thăng Ka-27 trong biên chế của Quân đội Nga.

