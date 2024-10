Kịch chiến Kursk: Đột phá bất thành, 100 quân Ukraine thiệt mạng

Tại khu vực Kursk, mặc dù Quân đội Nga không thể bao vây cụm quân Ukraine đột nhập vào Kursk trên quy mô lớn, nhưng họ đã bao vây và chia cắt quân Ukraine đột nhập thành nhiều khu vực trên quy mô nhỏ. Tình hình hiện tại, quân tiếp viện Ukraine đang liều lĩnh tấn công vào vòng vây rộng lớn của Quân đội Nga để giải cứu các cụm quân của họ, đang bị phân tán và chia cắt trong vòng vây rộng lớn. Trong khi đó, quân Nga tăng cường nỗ lực quét sạch các đơn vị còn lại của Ukraine đang bị chia cắt trong vòng vây. Quân đội Ukraine có thể đã nhận thấy, số quân còn lại của họ trong vòng vây ở Kursk, hiện khó có thể cầm cự được nữa, nên bắt đầu phản công điên cuồng để thoát ra khỏi vòng vây. Quân đội Nga cũng triển khai các đơn vị tên lửa chiến thuật có điều khiển, tấn công trực tiếp các vị trí của quân Ukraine tại Kursk. Những trận đánh khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra trên tuyến từ Dalino đến Novovanovka, trong đó có những trận đánh ác liệt ở phía đông và phía nam Liubimovka. Quân tiếp viện Ukraine đang phản công mạnh mẽ, nhưng đã bị đánh bại, trước khi kịp tiếp cận đến rìa làng Liubimovka và phải nhanh chóng rút lui. Theo phóng viên chiến trường Nga Mikhail Zvinchuk, ngày 29/10, quân Nga bị đánh bật khỏi làng Novovanovka; nhưng sau đó, với sự hỗ trợ của quân tiếp viện, họ bắt đầu mở cuộc phản công quy mô lớn về phía làng Novoivanovka. Bộ binh Nga, dưới sự yểm trợ hỏa lực của xe tăng, đã đột nhập thành công ngôi làng từ vùng ngoại ô phía tây. Mặc dù quân Ukraine đã giữ vững vị trí phòng thủ trong làng Novoivanovka và mở cuộc phản công bằng xe bọc thép, nhưng khi bị quân Nga bắn cháy một số xe, họ đã phải lùi lại. Sau đó bộ binh Nga, với hỏa lực trực tiếp yểm trợ, đã tận dụng cơ hội đánh từ phía tây sang phía đông của ngôi làng. Hiện tại, quân Nga đã tái lập thế trận ở phía tây làng Novoivanovka, nhưng vẫn chưa ổn định được vị trí, còn phía đông ngôi làng rơi vào thế giằng co. Do tầm quan trọng của làng Novoivanovka, nên Quân đội Ukraine đã tung Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 mở cuộc phản công ác liệt vào đây. Quân Ukraine sử dụng khoảng một nửa quân số đại đội, với sự phối hợp của xe bọc thép, mở ba đợt tấn công vào các vị trí của Nga. Nhưng sau khi bị thiệt hại 25 người, quân Ukraine ngừng tấn công và chuyển sang quấy rối. Theo ước tính sơ bộ, Quân đội Ukraine đang huy động quân tiếp viện và một đợt tấn công mới dự kiến sẽ sớm được tổ chức. Gần làng Darino, sau khi “rửa sạch” mặt đất bằng pháo nhiệt áp và ném bom FAB-3000 vào làng, quân Nga một lần nữa xâm chiếm phía tây và tiến vào trung tâm làng. Khi Quân đội Ukraine tiếp tục tung lực lượng dự bị vào chiến đấu, Quân đội Nga đã không thể kiểm soát được phần phía tây của ngôi làng, nhưng Quân đội Ukraine cũng không thể chiếm lại được nó. Hiện tại, ngôi làng Darino đang ở trong tình trạng giằng co, trong khi phần phía đông ngôi làng do Quân đội Ukraine kiểm soát. Vì ngôi làng rất gần tỉnh Sumy của Ukraine, nên Quân đội Ukraine có thể nhanh chóng nhận được quân tiếp viện, điều này khiến quân Nga khó chiếm và giữ được ngôi làng. Theo kênh quân sự Two Majors trên mạng xã hội Telegram, nhằm cắt đứt sự hỗ trợ của Quân đội Ukraine ở Dalino, các máy bay chiến đấu của Nga đã ném bom qua biên giới vào các điểm tập kết của Quân đội Ukraine ở làng Zhuravka, tỉnh Sumy, nơi đầu cầu tiếp viện cho làng Dalino. Sau những vụ ném bom của Nga vào làng Zhuravka, đài phát thanh Ukraine đưa tin có thương vong nặng nề. Rõ ràng quân tiếp viện Ukraine đã bị trúng bom, dự đoán quân Nga sẽ nhân cơ hội này phát động một cuộc tấn công mạnh, đánh thẳng vào đầu cầu này. Ngay khi quân tiếp viện Ukraine đang liều lĩnh tiến về phía bắc để vượt qua vòng vây của Quân đội Nga, tàn quân Ukraine tại khu vực Kursk bị chiếm đóng, cũng bắt đầu tổ chức đột phá khỏi vòng vây. Theo thông tin trên kênh Mash, ngày 29/10 cho biết, hiện có khoảng 300 binh sĩ Ukraine ở làng Pogrebki đang bị quân Nga bao vây, cố gắng trốn sang làng Malaya Loknia vào ban đêm, nhưng đã bị quân Nga phát hiện và chặn lại khi vượt qua vòng vây, khiến 100 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, dưới hỏa lực của pháo binh và UAV FPV của Nga. Trong khi đó, hỏa lực bom + pháo + UAV FPV của Nga tiếp tục “phát quang” tại khu rừng Bolshoi Olgovsky, họ cũng cố gắng “thông đường” cao tốc Korenevo-Zeleny Shlyakh, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho việc tiếp tế cho các đơn vị Nga ở khu vực phía dưới. Ngoài ra, quân Nga đang cố gắng đánh bật quân Ukraine khỏi các vị trí trong khu vực xung quanh Darino và Nikolaevo-Daryino bằng hỏa lực bom + pháo. Ngày hôm trước, Không quân Nga đã tấn công vào khu vực bằng bom FAB-3000, nhưng không đẩy được quân Ukraine ra ngoài. Hiện quân Ukraine đã bố trí ở các vị trí phòng thủ của chính Quân đội Nga xây dựng, nhưng bị bỏ hoang, trước khi quân Ukraine tiến vào Kursk. Do thường xuyên xảy ra các cuộc đột phá vào Kursk, nên quân Ukraine bị tổn thất nặng; truyền thông Ukraine cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 từng là đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Ukraine, trên thực tế chỉ tồn tại trên danh nghĩa, Lữ đoàn này có từ 3.500 đến 4.000 quân trước khi tiến vào Kursk, nhưng hiện nay chỉ còn khoảng 20% quân số. Số bị loại khỏi vòng chiến đấu tới 80%. Mặc dù bộ chỉ huy Quân đội Ukraine đã cử một đội chấp pháp, nhằm ngăn chặn lính Ukraine đào bỏ ngũ, nhưng vẫn không thể ngăn cản lính Ukraine ở tiền tuyến rút lui. Một số lượng lớn sĩ quan Quân đội Ukraine đã dẫn đơn vị trốn thoát. Thiếu tướng Dmitry Marchenko thẳng thắn thừa nhận tình hình bi thảm của Quân đội Ukraine. Ông nói rằng, mặc dù họ đã tung những đơn vị tinh nhuệ nhất vào mặt trận Kursk, nhưng họ không đạt được mục tiêu trong chiến dịch; hiện mặt trận bắt đầu sụp đổ vì thiếu quân, đạn dược và sự tấn công quyết liệt của Quân đội Nga. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Forbes. Telegram).

