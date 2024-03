Không quân Nga tăng cường tấn công mục tiêu Ukraine bằng bom chùm

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/3 cho biết, UAV trinh sát của Nga phát hiện bãi đỗ trực thăng của Quân đội Ukraine gần làng Novopavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46km. Cảnh quay từ UAV do Quân đội Nga công bố cho thấy, ba chiếc trực thăng xếp hàng trên một sân bay dã chiến, với một xe tải tiếp tế và một phương tiện khác đậu gần đó. Sân bay trên ngay lập tức bị tập kích bằng bom chùm RBK-500 nặng 500 kg, có chứa hơn 100 quả bom nhỏ chứa các viên bi thép. Mật độ bao phủ của bom chùm trong đoạn video cực kỳ cao, chúng phân bố đều thành một vụ nổ dày đặc hình tròn. Tuy nhiên quả bom chùm nặng nửa tấn không thể phát nổ đủ mạnh, chỉ có thể bao trùm hai trực thăng. Trong khi đó, chiếc xe tải tiếp tế và chiếc trực thăng còn lại đã nhanh chóng thoát được vụ tấn công. Bom chùm RBK-500 bên trong chứa một số lượng lớn bom sát thương cỡ nhỏ hoặc bom xuyên giáp hay bom cháy,... Khi đến trên khu vực mục tiêu, vỏ bom mẹ được mở ra để giải phóng các bom con. Những quả bom con này được trang bị dù nhỏ và bay ra trên một diện tích rộng, phá hủy mục tiêu. Giống như các loại bom phá không điều khiển FAB của Nga, bom chùm RBK-500 cũng là loại bom không có điều khiển. Nhưng hiện nay, Nga đã cải tiến cả hai loại bom này thành bom lượn có điều khiển, không chỉ đánh chính xác mục tiêu, mà còn bảo đảm an toàn cho máy bay thả bom. Bom chùm vốn có khả năng sát thương bộ binh cao hơn bom phá, lại được trang bị hệ thống điều khiển, cho tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn so với bom rơi tự do truyền thống. So với bom chùm không điều khiển trước đây, hiệu quả cải thiện là khá rõ ràng. Khi quả bom mẹ RBK-500 bay tới khu vực phía trên mục tiêu, số lượng bom con được giải phóng, bao trùm một khu vực có bán kính khoảng 200 mét. Và những sinh lực lộ hoặc phương tiện được bảo vệ yếu trong khu vực bao phủ của bom, sẽ phải chịu thương vong lớn. Do bom chùm không kích nổ trực tiếp như bom phá, mà nó rải ra các quả bom con; các quả bom con có vỏ thép, trong đó có các viên bi (nên thường gọi là bom bi) sẽ tăng khả năng sát thương của bom con; do vậy vùng sát thương của bom chùm rất cao, nhất là với sinh lực. Theo thí nghiệm, uy lực của bom chùm tương đương với đạn pháo thông thường từ 3 đến 4 lần (nếu mục tiêu được bảo vệ tốt) và có thể lên tới 9 lần (nếu mục tiêu là những bãi đất bằng, không có vật cản che chắn). Một quả bom chùm RBK-500 có thể bao phủ diện tích gần 200.000 mét vuông, hiệu quả như bom rải thảm. Cũng theo video của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm đó, sau khi đã sử dụng bom chùm để tấn công trong đợt đầu tiên, sau đó dùng tên lửa có độ chính xác cao để tiêu diệt trực tiếp 2 chiếc trực thăng. Sau khi tấn công địa điểm cất cánh và hạ cánh, các UAV trinh sát tầm cao của Nga tiếp tục phát hiện các phương tiện của Quân đội Ukraine đang đến dọn dẹp chiến trường; vận chuyển số tên lửa chưa bị phá hủy đến một điểm lưu trữ tạm thời vật tư, cách đó khoảng một km. Lúc này Nga sử dụng pháo binh tầm xa tấn công chính xác khu vực này. Trong nhiều thập kỷ trước không có hình ảnh vệ tinh, không có UAV giám sát theo thời gian thực; vì vậy, trong chiến lược và chiến thuật mới có thể có yếu tố bí mật bất ngờ. Trong chiến tranh hiện đại, điều này không có mấy tác dụng, mà bên nào có khả năng nắm bắt chiến trường thì sẽ nắm quyền chủ động. Để tăng khả năng tấn công trên chiến trường, ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kiểm tra tổ hợp công nghiệp quốc phòng vùng Nizhny Novgorod và ra lệnh tăng gấp nhiều lần sản xuất bom phá FAB-500, tăng gấp đôi sản lượng bom FAB-1500. Chưa hết, kể từ tháng 2/2024, việc sản xuất hàng loạt bom siêu nặng FAB-3000 đã được triển khai ở các doanh nghiệp quốc phòng thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Nga. Đây là những quả bom phá, nặng ba tấn, chuyên dùng phá những mục tiêu đặc biệt kiên cố. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng được thông báo, doanh nghiệp đã tăng sản lượng vũ khí hàng không và pháo binh gấp 5 lần so với năm ngoái. Kết quả ấn tượng trong việc tăng năng suất của doanh nghiệp, đã đạt được thông qua việc tái kích hoạt các cơ sở sản xuất và hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất hiện có. Các thiết bị công nghệ cao hiện đại được cung cấp cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng đã kiểm tra tiến độ sản xuất đạn pháo 152 mm, dùng cho pháo tự hành 2S5 Giatsint-S. Bộ trưởng Shoigu đã được thông báo, một xưởng lắp ráp đạn dược mới đang được xây dựng tại doanh nghiệp, giúp sản lượng của họ tăng lên nhiều hơn nữa. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Sputnik, Topwar, Wikipedia). Video Nga dùng bom chùm và tên lửa tấn công sân bay trực thăng và nhà kho của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/3 cho biết, UAV trinh sát của Nga phát hiện bãi đỗ trực thăng của Quân đội Ukraine gần làng Novopavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46km. Cảnh quay từ UAV do Quân đội Nga công bố cho thấy, ba chiếc trực thăng xếp hàng trên một sân bay dã chiến, với một xe tải tiếp tế và một phương tiện khác đậu gần đó. Sân bay trên ngay lập tức bị tập kích bằng bom chùm RBK-500 nặng 500 kg, có chứa hơn 100 quả bom nhỏ chứa các viên bi thép. Mật độ bao phủ của bom chùm trong đoạn video cực kỳ cao, chúng phân bố đều thành một vụ nổ dày đặc hình tròn. Tuy nhiên quả bom chùm nặng nửa tấn không thể phát nổ đủ mạnh, chỉ có thể bao trùm hai trực thăng. Trong khi đó, chiếc xe tải tiếp tế và chiếc trực thăng còn lại đã nhanh chóng thoát được vụ tấn công. Bom chùm RBK-500 bên trong chứa một số lượng lớn bom sát thương cỡ nhỏ hoặc bom xuyên giáp hay bom cháy,... Khi đến trên khu vực mục tiêu, vỏ bom mẹ được mở ra để giải phóng các bom con. Những quả bom con này được trang bị dù nhỏ và bay ra trên một diện tích rộng, phá hủy mục tiêu. Giống như các loại bom phá không điều khiển FAB của Nga, bom chùm RBK-500 cũng là loại bom không có điều khiển. Nhưng hiện nay, Nga đã cải tiến cả hai loại bom này thành bom lượn có điều khiển, không chỉ đánh chính xác mục tiêu, mà còn bảo đảm an toàn cho máy bay thả bom. Bom chùm vốn có khả năng sát thương bộ binh cao hơn bom phá, lại được trang bị hệ thống điều khiển, cho tỷ lệ trúng mục tiêu cao hơn so với bom rơi tự do truyền thống. So với bom chùm không điều khiển trước đây, hiệu quả cải thiện là khá rõ ràng. Khi quả bom mẹ RBK-500 bay tới khu vực phía trên mục tiêu, số lượng bom con được giải phóng, bao trùm một khu vực có bán kính khoảng 200 mét. Và những sinh lực lộ hoặc phương tiện được bảo vệ yếu trong khu vực bao phủ của bom, sẽ phải chịu thương vong lớn. Do bom chùm không kích nổ trực tiếp như bom phá, mà nó rải ra các quả bom con; các quả bom con có vỏ thép, trong đó có các viên bi (nên thường gọi là bom bi) sẽ tăng khả năng sát thương của bom con; do vậy vùng sát thương của bom chùm rất cao, nhất là với sinh lực. Theo thí nghiệm, uy lực của bom chùm tương đương với đạn pháo thông thường từ 3 đến 4 lần (nếu mục tiêu được bảo vệ tốt) và có thể lên tới 9 lần (nếu mục tiêu là những bãi đất bằng, không có vật cản che chắn). Một quả bom chùm RBK-500 có thể bao phủ diện tích gần 200.000 mét vuông, hiệu quả như bom rải thảm. Cũng theo video của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm đó, sau khi đã sử dụng bom chùm để tấn công trong đợt đầu tiên, sau đó dùng tên lửa có độ chính xác cao để tiêu diệt trực tiếp 2 chiếc trực thăng. Sau khi tấn công địa điểm cất cánh và hạ cánh, các UAV trinh sát tầm cao của Nga tiếp tục phát hiện các phương tiện của Quân đội Ukraine đang đến dọn dẹp chiến trường; vận chuyển số tên lửa chưa bị phá hủy đến một điểm lưu trữ tạm thời vật tư, cách đó khoảng một km. Lúc này Nga sử dụng pháo binh tầm xa tấn công chính xác khu vực này. Trong nhiều thập kỷ trước không có hình ảnh vệ tinh, không có UAV giám sát theo thời gian thực; vì vậy, trong chiến lược và chiến thuật mới có thể có yếu tố bí mật bất ngờ. Trong chiến tranh hiện đại, điều này không có mấy tác dụng, mà bên nào có khả năng nắm bắt chiến trường thì sẽ nắm quyền chủ động. Để tăng khả năng tấn công trên chiến trường, ngày 21/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kiểm tra tổ hợp công nghiệp quốc phòng vùng Nizhny Novgorod và ra lệnh tăng gấp nhiều lần sản xuất bom phá FAB-500, tăng gấp đôi sản lượng bom FAB-1500. Chưa hết, kể từ tháng 2/2024, việc sản xuất hàng loạt bom siêu nặng FAB-3000 đã được triển khai ở các doanh nghiệp quốc phòng thuộc quyền sở hữu của Nhà nước Nga. Đây là những quả bom phá, nặng ba tấn, chuyên dùng phá những mục tiêu đặc biệt kiên cố. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng được thông báo, doanh nghiệp đã tăng sản lượng vũ khí hàng không và pháo binh gấp 5 lần so với năm ngoái. Kết quả ấn tượng trong việc tăng năng suất của doanh nghiệp, đã đạt được thông qua việc tái kích hoạt các cơ sở sản xuất và hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất hiện có. Các thiết bị công nghệ cao hiện đại được cung cấp cho doanh nghiệp. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng đã kiểm tra tiến độ sản xuất đạn pháo 152 mm, dùng cho pháo tự hành 2S5 Giatsint-S. Bộ trưởng Shoigu đã được thông báo, một xưởng lắp ráp đạn dược mới đang được xây dựng tại doanh nghiệp, giúp sản lượng của họ tăng lên nhiều hơn nữa. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Sputnik, Topwar, Wikipedia). Video Nga dùng bom chùm và tên lửa tấn công sân bay trực thăng và nhà kho của Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.