Không quân Armenia có Su-30SM, Azerbaijan sẽ mua "nóng" tiêm kích nào để đối phó?

Hai nước thuộc Liên Xô từng phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Nga để nâng cao sức mạnh quân sự của mình. Mặc dù Armenia duy trì mối quan hệ chặt chẽ hơn với Nga, có căn cứ không quân của Nga trên lãnh thổ của mình và đã tham gia nhiều cuộc tập trận quân sự chung, và Armenia hầu như chỉ mua vũ khí từ Nga. Ảnh: Tiêm kích Su-30SM của Không quân Armenia - Nguồn: Wikipedia. Còn phía Azerbaijan số vũ khí hiện đại cũng phần lớn mua từ Nga, mặc dù Azerbaijan có các đối tác quốc phòng thân thiết khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, nhưng các nước này không thể đáp ứng tất cả các nhu cầu mua sắm vũ khí của Azerbaijan; nên Nga sẽ trở thành nguồn cung cấp máy bay chiến đấu của Azerbaijan. Ảnh: Máy bay MiG-29A của Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Hiện tại Không quân Azerbaijan hoàn toàn phụ thuộc vào các máy bay chiến đấu do Liên Xô sản xuất, đã phục vụ từ 30 năm trở lên; bao gồm 12 máy bay chiến đấu MiG-29A và hơn 10 máy bay cường kích Su-25. Ảnh: Máy bay MiG-29A của Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Trong khi đó Không quân Armenia được trang bị các máy bay chiến đấu hạng nặng thế hệ 4++ hiện đại của Nga, cụ thể là 4 máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30SM. Vào đầu năm nay, Armenia đã thông báo rằng họ sẽ mua thêm 8 chiếc Su-30SM để tăng cường hơn nữa sức mạnh không quân của họ. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Armenia - Nguồn: Wikipedia. Về máy bay chiến đấu chủ lực, máy bay MiG-29A của Azerbaijan và Su-30SM của Armenia có sự khác biệt rất lớn về cảm biến, hệ thống tác chiến điện tử, hiệu suất bay, vũ khí và đạn dược. Chỉ cần 4 chiếc Su-30SM, Không quân Armenia có khả năng tiêu diệt toàn bộ Không quân Azerbaijan một cách dễ dàng. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Armenia - Nguồn: Wikipedia. Bị chạy đua bởi việc Armenia mua máy bay Su-30SM, và ở một mức độ nào đó được kích thích bởi kế hoạch hiện đại hóa quân đội của nước láng giềng Iran, Azerbaijan đã cử một phái đoàn tới Nga để thảo luận về khả năng mua máy bay chiến đấu mới. Ảnh: Máy bay Su-30SM của Armenia - Nguồn: Wikipedia. Trong một báo cáo được Bộ Quốc phòng Azerbaijan phát hành vào tháng 4 cho biết, các phi công của Không quân nước này đã thử nghiệm máy bay chiến đấu MiG-35 ở Nga; điều này cho thấy rằng máy bay chiến đấu MiG-35 có thể là lựa chọn hàng đầu của Không quân Azerbaijan. Ảnh: Máy bay MiG-35. Nguồn: Wikipedia. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho rằng Không quân Azerbaijan cũng tỏ ra rất quan tâm đến các máy bay chiến đấu Su-35 và Su-30. Hiện nay MiG-35 là loại máy bay chiến đấu mới nhất của Không quân Nga, được đưa vào biên chế từ tháng 6/2019 và chủ yếu để xuất khẩu. Ảnh: Máy bay Su-35. Nguồn: Wikipedia. Tiêm kích MiG-35 có khả năng cơ động cao hơn tiêm kích Su-30SM và được trang bị động cơ lực đẩy vectơ ba chiều. Mặc dù chúng có bán kính hoạt động ngắn hơn và mang ít vũ khí hơn, nhưng các thiết bị điện tử của chúng lại tiên tiến hơn Su-30SM. Ảnh: Máy bay Su-35. Nguồn: Wikipedia. Ưu điểm nổi bật nhất của MiG-35 là được trang bị radar mảng pha điện tử AESA Zhuk AE Phazotron N-109, tiên tiến hơn so với radar trang bị trên máy bay Su-30SM; và hiện nay MiG-35 là loại máy bay duy nhất của Không quân Nga được trang bị radar AESA. Ảnh: Radar trên MiG-35. Nguồn: Wikipedia. Hiện nay Không quân Azerbaijan được trang bị một số lượng nhỏ máy bay chiến đấu MiG-29A do ngân sách quốc phòng eo hẹp, vì vậy tiêm kích MiG-35 có thể sẽ là hình mẫu lý tưởng của Không quân Azerbaijan vì chi phí chiến đấu của nó thấp hơn Su-30 hoặc Su-35. Ảnh: Máy bay MiG-35. Nguồn: Wikipedia. Chi phí mua MiG-35 cũng như chi phí duy trì hoạt động thấp hơn, đồng nghĩa là có thể mua nhiều MiG-35 hơn với cùng một khoản tiền, và các hoạt động bay huấn luyện sẽ được thường xuyên hơn. Ngoài ra, xét về quy mô không phận nhỏ, tính năng của tiêm kích MiG sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả chiến đấu của Không quân Azerbaijan. Ảnh: Máy bay MiG-35. Nguồn: Wikipedia. Trước đây Nga nhiều lần đề xuất Azerbaijan nên mua máy bay MiG-35, do nước này đã sử dụng MiG-29; nếu như vậy, sẽ giúp Azerbaijan giảm chi phí cho huấn luyện phi công cũng như công tác đảm bảo hậu cần - kỹ thuật, vì chúng đều sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Ảnh: Máy bay MiG-29A của Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Máy bay MiG-29 trong biên chế của Không quân Azerbaijan hiện nay thực tế đã lạc hậu, nên việc mua MiG-35 chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, một khả năng khác là Azerbaijan sẽ mua một số lượng nhỏ máy bay Su-35. So với Su-30SM hiện nay của Không quân Armenia, Su-35 có ưu thế hơn hẳn về chất lượng. Ảnh: Máy bay MiG-29A của Azerbaijan - Nguồn: Wikipedia. Xét về hiệu suất tổng thể, Su-35 có tính năng tiên tiến hơn MiG-35. Mặc dù hiệu suất radar của Su-35 thấp hơn một chút, nhưng chi phí sử dụng, yêu cầu bảo dưỡng cũng như giá cả cao hơn; nên giả sử Azerbaijan chọn mua Su-35, Azerbaijan sẽ có thể mua được ít hơn và không thể tạo được thế áp đảo với không quân Armenia. Ảnh: Máy bay MiG-35. Nguồn: Wikipedia. Video Cập nhật chiến sự Armenia - Azerbaijan: Azerbaijan ra điều kiện ngưng bắn với Armenia - Nguồn: Vietnamnet

