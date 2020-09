Nghi vấn Azerbaijan mất 30 xe tăng sau 12 giờ đụng độ với Armenia

Chỉ trong khoảng 12 giờ (tính đến 18h ngày 27/9 giờ địa phương) quân đội Azerbaijan đã mất đến 30 xe tăng trong cuộc đụng độ với Armenia - Ấn phẩm Avia Pro của Nga dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Ả Rập ngày 28/9. Thông tin này đang gây nhiều nghi vẫn và tranh cãi trong dư luận quốc tế. Sáng 27/9, Azerbaijan bắt đầu ném bom dữ dội dọc theo chiến tuyến của Karabakh và nhắm vào các mục tiêu dân sự, gồm cả thành phố thủ phủ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh (NKR) tự xưng - Stepanakert, người đứng đầu khu vực cho biết. Sáng 27/9, Azerbaijan bắt đầu ném bom dữ dội dọc theo chiến tuyến của Karabakh và nhắm vào các mục tiêu dân sự, gồm cả thành phố thủ phủ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh (NKR) tự xưng - Stepanakert, người đứng đầu khu vực cho biết. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết họ đã phát động “cuộc tấn công đáp trả nhằm trấn áp hoạt động chiến đấu của Armenia và đảm bảo an toàn cho người dân”. Tổng thống Azerbaijan cũng cam kết sẽ chiến thắng trước các lực lượng Armenia. Các đoạn video ghi lại ở khu vực xung đột được lan truyền mới đây cũng cho thấy thực tế Azerbaijan đã phải chịu tổn thất rất, rất nghiêm trọng. Ngoài xe tăng, thậm chí có cả các xe bọc thép hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ bị tiêu diệt. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Bộ Quốc phòng Azerbaijan hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các thông tin, hình ảnh trên. Đến nay con số thiệt hại chính thức được phía Quân đội Azerbaijan xác nhận chỉ dừng lại ở con số 10 xe tăng. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Ở phía bên kia, Armenia cũng gánh chịu những tổn thất rất nghiêm trọng và sau cuộc điện đàm giữa hai nước, đến nay cả Armenia và Azerbaijan vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào thông qua đường ngoại giao. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Được biết, cuộc giao tranh Nagorno-Karabakh về bản chất là cuộc xung đột sắc tộc giữa Azerbaijan và Armenia. Nagorno-Karabakh vốn là một vùng đất vốn thuộc về Azerbaijan nhưng cư dân của nó lại chủ yếu lại là người Armenia. Tuyên bố ly khai khỏi Azerbaijan là kết quả của sự bất bình kéo dài từ phía cộng đồng người Armenia ở Nagorno-Karabakh do sự cấm đoán tự do tôn giáo và văn hóa bởi Baku. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Theo các nhà bình luận quốc tế, các cuộc đụng độ tồi tệ nhất kể từ năm 2016 này làm dấy nỗi lo ngại về “bóng ma” của một cuộc chiến quy mô lớn mới giữa Azerbaijan và Armenia, vốn đã được kìm nén nhiều thập kỷ nay trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh. Video cho thấy cảnh xe tăng Azerbaijan bị tiêu diệt trong đụng độ với Armenia mới nhất - Nguồn: Avia Pro

Chỉ trong khoảng 12 giờ (tính đến 18h ngày 27/9 giờ địa phương) quân đội Azerbaijan đã mất đến 30 xe tăng trong cuộc đụng độ với Armenia - Ấn phẩm Avia Pro của Nga dẫn nguồn tin từ các phương tiện truyền thông Ả Rập ngày 28/9. Thông tin này đang gây nhiều nghi vẫn và tranh cãi trong dư luận quốc tế. Sáng 27/9, Azerbaijan bắt đầu ném bom dữ dội dọc theo chiến tuyến của Karabakh và nhắm vào các mục tiêu dân sự, gồm cả thành phố thủ phủ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh (NKR) tự xưng - Stepanakert, người đứng đầu khu vực cho biết. Sáng 27/9, Azerbaijan bắt đầu ném bom dữ dội dọc theo chiến tuyến của Karabakh và nhắm vào các mục tiêu dân sự, gồm cả thành phố thủ phủ của Cộng hòa Nagorno-Karabakh (NKR) tự xưng - Stepanakert, người đứng đầu khu vực cho biết. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết họ đã phát động “cuộc tấn công đáp trả nhằm trấn áp hoạt động chiến đấu của Armenia và đảm bảo an toàn cho người dân”. Tổng thống Azerbaijan cũng cam kết sẽ chiến thắng trước các lực lượng Armenia. Các đoạn video ghi lại ở khu vực xung đột được lan truyền mới đây cũng cho thấy thực tế Azerbaijan đã phải chịu tổn thất rất, rất nghiêm trọng. Ngoài xe tăng, thậm chí có cả các xe bọc thép hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ bị tiêu diệt. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Bộ Quốc phòng Azerbaijan hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về các thông tin, hình ảnh trên. Đến nay con số thiệt hại chính thức được phía Quân đội Azerbaijan xác nhận chỉ dừng lại ở con số 10 xe tăng. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Ở phía bên kia, Armenia cũng gánh chịu những tổn thất rất nghiêm trọng và sau cuộc điện đàm giữa hai nước, đến nay cả Armenia và Azerbaijan vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào thông qua đường ngoại giao. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Được biết, cuộc giao tranh Nagorno-Karabakh về bản chất là cuộc xung đột sắc tộc giữa Azerbaijan và Armenia. Nagorno-Karabakh vốn là một vùng đất vốn thuộc về Azerbaijan nhưng cư dân của nó lại chủ yếu lại là người Armenia. Tuyên bố ly khai khỏi Azerbaijan là kết quả của sự bất bình kéo dài từ phía cộng đồng người Armenia ở Nagorno-Karabakh do sự cấm đoán tự do tôn giáo và văn hóa bởi Baku. Ảnh: Xe tăng, thiết giáp Armenia bị phá hủy trong cuộc đụng độ với Azerbaijan. Theo các nhà bình luận quốc tế, các cuộc đụng độ tồi tệ nhất kể từ năm 2016 này làm dấy nỗi lo ngại về “bóng ma” của một cuộc chiến quy mô lớn mới giữa Azerbaijan và Armenia , vốn đã được kìm nén nhiều thập kỷ nay trong cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh. Video cho thấy cảnh xe tăng Azerbaijan bị tiêu diệt trong đụng độ với Armenia mới nhất - Nguồn: Avia Pro