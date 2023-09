Không ngoài dự đoán: Xe tăng Challenger-2 vừa xuất kích đã bị hạ

Tờ Forbes cho biết, trên hướng chiến trường Zaporozhye ở khu vực miền Nam Ukraine, các lực lượng chiến đấu của Quân đội Nga đã tiêu diệt loại xe tăng hạng nặng Challenger 2 của Anh, viện trợ cho Ukraine. Đoạn phim minh chứng đã được các phóng viên quân sự Nga đăng tải trên Internet. Như vậy, Quân đội Nga đã trở thành Quân đội đầu tiên trên thế giới tiêu diệt xe tăng Challenger của Anh. Việc phá hủy những chiếc xe tăng như vậy trước đây chưa từng được báo cáo; tuy nhiên, Quân đội Anh chỉ chiến đấu chống lại những đối thủ rõ ràng là yếu hơn trong vài thập kỷ gần đây. Tờ Topwar của Nga cho biết, chiếc xe tăng Challenger bị tiêu diệt ở hướng Zaporozhye, có lẽ thuộc về lực lượng dự bị cuối cùng của Quân đội Ukraine tham gia chiến đấu. Cách đây ít ngày, bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã quyết định tung nốt lực lượng dự bị cuối cùng vào chiến đấu, gồm Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46. Tuy nhiên, việc sử dụng các lữ đoàn dự bị chiến lược cũng không giúp ích nhiều cho cuộc phản công của Ukraine. Ngược lại, Quân đội Nga đã thu được kinh nghiệm vô giá trong việc tiêu diệt những chiếc xe tăng hạng nặng của Ukraine như Challenger. Có thể bây giờ ở London, họ đã “hối hận” vì “đã lỡ” chuyển giao xe tăng “quốc bảo” của mình cho Ukraine; nếu tham gia chiến đấu, thì những chiếc xe tăng Challenger bị phá hủy sẽ xảy ra thường xuyên hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của vũ khí Anh trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Vài ngày trước, có nguồn tin về sự xuất hiện của xe tăng Challenger 2 của Ukraine ở mặt trận "phía nam". Mặc dù 14 chiếc xe tăng Challenger 2 của Anh, đã được bàn giao cho Ukraine vào tháng 3 năm nay, nhưng chính phủ Anh đã không cho phép Ukraine sử dụng chúng tham gia các hoạt động “phản công nguy hiểm”. Nhưng cuối cùng, cũng tới lúc Challenger 2 xung trận. Nhưng có lẽ lãnh đạo Quân đội Ukraine cũng vẫn giữ “chữ tín” với giới chức cầm quyền Anh, nên chỉ để xe tăng Challenger 2 của họ ở tuyến hai, để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh từ xa; giống như một khẩu pháo bắn thẳng mà thôi. Tạp chí Reporter của Nga cho biết, một vài nguồn tin mật bị rò rỉ từ phía Mỹ cho rằng, những chiếc xe tăng Challenger 2 được biên chế cho lực lượng "dự bị chiến lược"; cụ thể đó là Lữ đoàn tấn công đường không 82, đơn vị được đánh giá mạnh nhất Quân đội Ukraine hiện nay. Trước đó, tình báo Anh thông báo về việc Quân đội Ukraine có ý định sử dụng xe tăng Challenger 2 một cách “phi lý” trong cuộc phản công theo hướng Zaporozhye. Nhưng trong bối cảnh này, Quân đội Ukraine không còn lực lượng dự bị, nên mặc dù bị ngăn cản, thì những chiếc Challenger 2 vẫn được tung vào chiến đấu. Khi xe tăng Challenger 2 của Anh chưa xuất kích, thì chúng “mặc nhiên” vẫn được truyền thông phương Tây cho là "tốt nhất thế giới"; nhưng điều đáng buồn là chúng cũng bị tiêu diệt như xe tăng Leopard của Đức hay T-72. Một điều hết sức bất cập là số xe tăng Challenger 2 của Ukraine, chỉ có thể sử dụng để tiêu diệt xe bọc thép của đối phương; vì trong kho vũ khí của nó, không có loại đạn nào để tiêu diệt bộ binh. Challenger 2 sử dụng đạn xuyên giáp dưới cỡ và đạn xuyên lõm, nên "không có tác dụng tiêu diệt mạnh đối với bộ binh". Ưu điểm của xe tăng Challenger 2 là tầm bắn xa, rất chính xác, nên nó được dùng làm vũ khí hỗ trợ hỏa lực, để tiêu diệt các phương tiện thiết giáp của đối phương từ xa; một quân nhân Ukraine, thuộc thành viên tổ lái xe tăng Challenger 2 cho biết. Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, tổng cộng Anh đã chuyển giao 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả đều đang biên chế cho Lữ đoàn tấn công đường không 82. Nhưng số phận của những chiếc Challenger 2 đã được dự đoán trước, giống như những chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức mà thôi. Như vậy 2/3 loại xe tăng của phương Tây được ca tụng, đã bị quân Nga hạ gục trên chiến trường Ukraine. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, Quân đội Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ lợi thế nào, sau sự xuất hiện của xe tăng Abrams của Mỹ trên chiến trường. Giống như Leopard 2 và Challenger 2 và các loại xe bọc thép khác của phương Tây được chuyển đến Ukraine, thì xe tăng M1A1 Abram của Mỹ cũng phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc và hỏa lực chống tăng số 1 thế giới của Nga. Ý kiến này được chuyên gia quân sự và là biên tập viên của tạp chí “Kho vũ khí Tổ quốc” Alexey Leonkov đưa ra. Vào đầu tháng 9 này, Lầu Năm Góc tuyên bố giao lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên, nói rằng những chiếc xe tăng này của Mỹ, sẽ giúp Quân đội Ukraine “vượt qua hàng phòng thủ” của Quân đội Nga vì đây là “những chiếc xe tăng tốt nhất trên thế giới”. Quân đội Ukraine hy vọng rằng, những chiếc xe tăng M1A1 của Mỹ sẽ đem đến cho Quân đội Ukraine những thành công nhất định ngay khi xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, theo chuyên gia Leonkov, Ukraine đang vô ích khi đặt cược thêm vào chiếc xe tăng này, vì M1A1 cháy rất to; giống như những cuộc xung đột trước đây chúng đã tham gia. Tệ hơn là những chiếc M1A1 Abrams mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine chỉ là phiên bản xuất khẩu, không có giáp bằng uranium nghèo và hệ thống điều khiển hiện đại; như vậy nó chỉ giống như một chiếc xe tăng bình thường. Nên nhớ những chiếc phiên bản đủ M1A2 Abrams của Quân đội Mỹ ở Iraq, cũng bị vũ khí chống tăng cổ lỗ sĩ của phiến quân và khủng bố IS hạ gục. Đừng bao giờ mong đợi bất kỳ “thành công” nào từ xe tăng Mỹ, vì xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh trước đây, cũng được phương Tây coi là những xe tăng “tốt nhất thế giới”; nhưng hóa ra chúng cũng “cháy nổ” giống như những chiếc xe tăng khác, mà chưa chứng minh được “sức mạnh hủy diệt”. Tất nhiên, bất kỳ chiếc xe tăng nào cũng là một vũ khí có sức mạnh, nhưng trong một cuộc chiến tổng lực như cuộc xung đột Nga-Ukraine, những lớp giáp của những chiếc xe tăng “tốt nhất thế giới”, cũng trở lên “mỏng manh” trước các loại vũ khí chống tăng hiện đại; chuyên gia Leonkov kết luận. Trước đó, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Mỹ không cung cấp vũ khí mới nhất cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ rơi vào tay Nga, kéo theo đó là hàng loạt các bí mật quân sự bị bại lộ; vì vậy, Kiev sẽ phải tiếp tục bằng lòng với những vũ khí đã "có tuổi". Bên cạnh đó, các kíp chiến đấu sử dụng các xe tăng của Ukraine cũng yếu, do thời gian huấn luyện gấp; nên chưa có thời gian làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Điều đó cũng giảm tính năng kỹ chiến thuật của xe tăng phương Tây. Video xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị hạ tại chiến trường Ukraine. Nguồn Vietnam+

Tờ Forbes cho biết, trên hướng chiến trường Zaporozhye ở khu vực miền Nam Ukraine, các lực lượng chiến đấu của Quân đội Nga đã tiêu diệt loại xe tăng hạng nặng Challenger 2 của Anh, viện trợ cho Ukraine. Đoạn phim minh chứng đã được các phóng viên quân sự Nga đăng tải trên Internet. Như vậy, Quân đội Nga đã trở thành Quân đội đầu tiên trên thế giới tiêu diệt xe tăng Challenger của Anh. Việc phá hủy những chiếc xe tăng như vậy trước đây chưa từng được báo cáo; tuy nhiên, Quân đội Anh chỉ chiến đấu chống lại những đối thủ rõ ràng là yếu hơn trong vài thập kỷ gần đây. Tờ Topwar của Nga cho biết, chiếc xe tăng Challenger bị tiêu diệt ở hướng Zaporozhye, có lẽ thuộc về lực lượng dự bị cuối cùng của Quân đội Ukraine tham gia chiến đấu. Cách đây ít ngày, bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã quyết định tung nốt lực lượng dự bị cuối cùng vào chiến đấu, gồm Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 46. Tuy nhiên, việc sử dụng các lữ đoàn dự bị chiến lược cũng không giúp ích nhiều cho cuộc phản công của Ukraine. Ngược lại, Quân đội Nga đã thu được kinh nghiệm vô giá trong việc tiêu diệt những chiếc xe tăng hạng nặng của Ukraine như Challenger. Có thể bây giờ ở London, họ đã “hối hận” vì “đã lỡ” chuyển giao xe tăng “quốc bảo” của mình cho Ukraine; nếu tham gia chiến đấu, thì những chiếc xe tăng Challenger bị phá hủy sẽ xảy ra thường xuyên hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của vũ khí Anh trên thị trường xuất khẩu quốc tế. Vài ngày trước, có nguồn tin về sự xuất hiện của xe tăng Challenger 2 của Ukraine ở mặt trận "phía nam". Mặc dù 14 chiếc xe tăng Challenger 2 của Anh, đã được bàn giao cho Ukraine vào tháng 3 năm nay, nhưng chính phủ Anh đã không cho phép Ukraine sử dụng chúng tham gia các hoạt động “phản công nguy hiểm”. Nhưng cuối cùng, cũng tới lúc Challenger 2 xung trận. Nhưng có lẽ lãnh đạo Quân đội Ukraine cũng vẫn giữ “chữ tín” với giới chức cầm quyền Anh, nên chỉ để xe tăng Challenger 2 của họ ở tuyến hai, để yểm trợ hỏa lực cho bộ binh từ xa; giống như một khẩu pháo bắn thẳng mà thôi. Tạp chí Reporter của Nga cho biết, một vài nguồn tin mật bị rò rỉ từ phía Mỹ cho rằng, những chiếc xe tăng Challenger 2 được biên chế cho lực lượng "dự bị chiến lược"; cụ thể đó là Lữ đoàn tấn công đường không 82, đơn vị được đánh giá mạnh nhất Quân đội Ukraine hiện nay. Trước đó, tình báo Anh thông báo về việc Quân đội Ukraine có ý định sử dụng xe tăng Challenger 2 một cách “phi lý” trong cuộc phản công theo hướng Zaporozhye. Nhưng trong bối cảnh này, Quân đội Ukraine không còn lực lượng dự bị, nên mặc dù bị ngăn cản, thì những chiếc Challenger 2 vẫn được tung vào chiến đấu. Khi xe tăng Challenger 2 của Anh chưa xuất kích, thì chúng “mặc nhiên” vẫn được truyền thông phương Tây cho là "tốt nhất thế giới"; nhưng điều đáng buồn là chúng cũng bị tiêu diệt như xe tăng Leopard của Đức hay T-72. Một điều hết sức bất cập là số xe tăng Challenger 2 của Ukraine, chỉ có thể sử dụng để tiêu diệt xe bọc thép của đối phương; vì trong kho vũ khí của nó, không có loại đạn nào để tiêu diệt bộ binh. Challenger 2 sử dụng đạn xuyên giáp dưới cỡ và đạn xuyên lõm, nên "không có tác dụng tiêu diệt mạnh đối với bộ binh". Ưu điểm của xe tăng Challenger 2 là tầm bắn xa, rất chính xác, nên nó được dùng làm vũ khí hỗ trợ hỏa lực, để tiêu diệt các phương tiện thiết giáp của đối phương từ xa; một quân nhân Ukraine, thuộc thành viên tổ lái xe tăng Challenger 2 cho biết. Nhiều nguồn tin trước đó cho biết, tổng cộng Anh đã chuyển giao 14 xe tăng Challenger 2 cho Ukraine, tất cả đều đang biên chế cho Lữ đoàn tấn công đường không 82. Nhưng số phận của những chiếc Challenger 2 đã được dự đoán trước, giống như những chiếc xe tăng Leopard 2 của Đức mà thôi. Như vậy 2/3 loại xe tăng của phương Tây được ca tụng, đã bị quân Nga hạ gục trên chiến trường Ukraine. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự, Quân đội Ukraine sẽ không nhận được bất kỳ lợi thế nào, sau sự xuất hiện của xe tăng Abrams của Mỹ trên chiến trường. Giống như Leopard 2 và Challenger 2 và các loại xe bọc thép khác của phương Tây được chuyển đến Ukraine, thì xe tăng M1A1 Abram của Mỹ cũng phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc và hỏa lực chống tăng số 1 thế giới của Nga. Ý kiến này được chuyên gia quân sự và là biên tập viên của tạp chí “Kho vũ khí Tổ quốc” Alexey Leonkov đưa ra. Vào đầu tháng 9 này, Lầu Năm Góc tuyên bố giao lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên, nói rằng những chiếc xe tăng này của Mỹ, sẽ giúp Quân đội Ukraine “vượt qua hàng phòng thủ” của Quân đội Nga vì đây là “những chiếc xe tăng tốt nhất trên thế giới”. Quân đội Ukraine hy vọng rằng, những chiếc xe tăng M1A1 của Mỹ sẽ đem đến cho Quân đội Ukraine những thành công nhất định ngay khi xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, theo chuyên gia Leonkov, Ukraine đang vô ích khi đặt cược thêm vào chiếc xe tăng này, vì M1A1 cháy rất to; giống như những cuộc xung đột trước đây chúng đã tham gia. Tệ hơn là những chiếc M1A1 Abrams mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine chỉ là phiên bản xuất khẩu, không có giáp bằng uranium nghèo và hệ thống điều khiển hiện đại; như vậy nó chỉ giống như một chiếc xe tăng bình thường. Nên nhớ những chiếc phiên bản đủ M1A2 Abrams của Quân đội Mỹ ở Iraq, cũng bị vũ khí chống tăng cổ lỗ sĩ của phiến quân và khủng bố IS hạ gục. Đừng bao giờ mong đợi bất kỳ “thành công” nào từ xe tăng Mỹ, vì xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh trước đây, cũng được phương Tây coi là những xe tăng “tốt nhất thế giới”; nhưng hóa ra chúng cũng “cháy nổ” giống như những chiếc xe tăng khác, mà chưa chứng minh được “sức mạnh hủy diệt”. Tất nhiên, bất kỳ chiếc xe tăng nào cũng là một vũ khí có sức mạnh, nhưng trong một cuộc chiến tổng lực như cuộc xung đột Nga-Ukraine, những lớp giáp của những chiếc xe tăng “tốt nhất thế giới”, cũng trở lên “mỏng manh” trước các loại vũ khí chống tăng hiện đại; chuyên gia Leonkov kết luận. Trước đó, các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng, Mỹ không cung cấp vũ khí mới nhất cho Ukraine vì lo ngại chúng sẽ rơi vào tay Nga, kéo theo đó là hàng loạt các bí mật quân sự bị bại lộ; vì vậy, Kiev sẽ phải tiếp tục bằng lòng với những vũ khí đã "có tuổi". Bên cạnh đó, các kíp chiến đấu sử dụng các xe tăng của Ukraine cũng yếu, do thời gian huấn luyện gấp; nên chưa có thời gian làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Điều đó cũng giảm tính năng kỹ chiến thuật của xe tăng phương Tây. Video xe tăng Challenger 2 đầu tiên bị hạ tại chiến trường Ukraine. Nguồn Vietnam+