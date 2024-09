Không gì có thể ngăn cản được lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ

Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ được thành lập chính thức vào năm 1962, có nguồn gốc từ Thế chiến 2, phát triển từ các đơn vị trinh sát đổ bộ bí mật. Trong nhiều năm, SEAL đã trở thành mũi nhọn trong các hoạt động quân sự của Mỹ, tham gia vào các nhiệm vụ từ chiến trường Việt Nam đến Afghanistan. Ảnh: Navy SEAL Museum.Đặc nhiệm SEAL được đánh giá là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Quân đội Mỹ. Được giao những nhiệm vụ đặc biệt nhạy cảm và đòi hỏi khắt khe nhất, SEAL từ lâu đã khẳng định được vị thế của mình trong nhận thức của công chúng. Ảnh: Naval Special Warfare Command. Nhưng cũng phải đến Chiến dịch Neptune Spear, cuộc đột kích thành công của SEAL Team Six vào khu nhà của trùm khủng bố Osama bin Laden ở Pakistan, thì tên tuổi của đặc nhiệm SEAL mới thực sự như một huyền thoại. Ảnh: SOFREP. Tiền thân của SEAL là các đơn vị trinh sát đổ bộ bí mật, hoạt động trong Thế chiến 2 và Quân đội Mỹ đã nhận ra giá trị của lực lượng này. Phiên bản đầu tiên của SEAL là đơn vị Scouts và Raiders, những người được đào tạo để thực hiện trinh sát trên các bãi biển đổ bộ. Họ lần đầu tiên được triển khai đến Bắc Phi và Địa Trung Hải trong Chiến dịch Torch trong Thế chiến 2. Ảnh: COPP Survey. Không lâu sau, Hải quân Mỹ bắt đầu huấn luyện một nhóm thủy thủ về nghệ thuật phá hủy, cắt cáp nổ và các kỹ thuật đột kích biệt kích trong cái được gọi là Đơn vị phá hủy chiến đấu của Hải quân (NCDU). Các NCDU mới thành lập được triển khai đến Anh để hỗ trợ cuộc đổ bộ của Đồng minh tại Normandy. Quân đội Mỹ khi đó đã nhận ra nhu cầu phá hủy dưới nước và bắt đầu huấn luyện các đội phá hủy dưới nước, những đơn vị này đã đóng góp lớn vào những chiến thắng trên mặt trận Thái Bình Dương chống lại Nhật Bản. Lực lượng SEAL mà chúng ta biết ngày nay phải đến năm 1962 mới được thành lập, khi Tổng thống John F. Kennedy nhận ra những thách thức trong việc chống lại các chiến thuật chiến tranh du kích ở Đông Nam Á, nên đã tăng cường lực lượng đặc nhiệm của Mỹ. Sau khi thành lập, SEAL dần trở thành một phần quan trọng trong các hoạt động chiến tranh của Mỹ. Từ Việt Nam đến Panama đến Afghanistan, SEAL đã tham gia với nhiều vai trò, từ chống khủng bố, trinh sát, giải cứu con tin, chống ma túy, phá hủy dưới nước, huấn luyện đặc biệt, hành động trực tiếp hoặc bất cứ nhiệm vụ nào được giao. Trong lịch sử lẫy lừng của SEAL, phần lớn các hoạt động của lực lượng này đều được giữ bí mật với công chúng. Tuy nhiên, có một hoạt động được coi là nổi bật nhất và được truyền thông rộng rãi, đó là Chiến dịch Neptune Spear. Vào ngày 2/5/2011, SEAL Team Six đã đột kích và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại khu nhà bí mật của ông ta ở Abbottabad, Pakistan. Bin Laden đã ẩn náu kể từ khi trốn thoát khỏi Tora Bora, Afghanistan và trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới do tham gia dàn dựng cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Cuộc đột kích được công chúng Mỹ vô cùng ủng hộ. Nhưng cuộc tấn công này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Để tiếp cận mục tiêu, Mỹ đã vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền, khi bí mật đưa lực lượng vào Pakistan. Bất chấp điều đó, cuộc đột kích thành công đã mang lại cho SEAL danh tiếng lừng lẫy và được ca ngợi là những chiến binh hàng đầu của Mỹ.

