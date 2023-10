31 tiểu đoàn Israel tiến vào Gaza, cuộc chiến trên bộ bắt đầu

Hãng tin AFP cho biết, vào ngày 7/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tập hợp tất cả 31 tiểu đoàn quân, chuẩn bị biến Gaza thành một “sân khấu quân sự”. Giới lãnh đạo Israel nói rằng, một cuộc chiến trên bộ sắp nổ ra ở Gaza; nhưng các cuộc chiến đấu sẽ “không dễ dàng”. Lực lượng Không quân Israel trong những giờ này “rất bận rộn”, liên tục tấn công lực lượng chiến đấu của Hamas và tất cả các căn cứ phóng tên lửa. Tất nhiên, các tổ chức vũ trang lớn của Palestine không hề yếu; họ đã chuẩn bị từ lâu để đối đầu với Israel. Theo hãng tin Al Jazeera của Qatar, lực lượng vũ trang Hamas đang chuẩn bị sử dụng tên lửa chống tăng để tấn công xe tăng Merkava của Israel. Tên lửa này nhái theo tên lửa B-72 của Liên Xô, nhưng đã có những cải tiến về sức công phá của đầu đạn. Sau 24 giờ chiến đấu, các chiến binh vũ trang Hamas đã thể hiện sức mạnh trong cuộc phản công chống lại Israel. Họ không chỉ theo đuổi mục tiêu tiêu diệt sức mạnh của Israel, mà còn linh hoạt sử dụng chiến thuật để thực hiện việc phòng thủ của mình. Hiện tại giao tranh ác liệt trên đường phố đang nổ ra tại một thị trấn nhỏ của Israel, quân đội Israel đã thương vong hơn một trăm người, tên lửa của người Palestine vẫn đang tấn công lãnh thổ Israel. IDF hiện đã công bố danh sách 44 quân nhân thiệt mạng, trong khi cảnh sát quốc gia trước đó báo cáo có ít nhất 30 nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng. Hơn 2 nghìn người bị thương do tấn công của lực lượng vũ trang Hamas và bằng tên lửa vào các khu định cư của Israel từ Dải Gaza. Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc xung đột bất ngờ giữa lực lượng vũ trang Hamas Palestine và Israel thực sự gây sốc. Vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột, 5.000 quả tên lửa đã bay vào lãnh thổ Israel, hệ thống Iron Dome của Israel đã bị quá tải, dẫn đến đánh chặn không hiệu quả. Cho đến nay, phía Palestine đã bắn khoảng 10.000 quả rocket, trong khi hệ thống Iron Dome của Israel, được mệnh danh là hệ thống phòng thủ mạnh nhất thế giới, chỉ đánh chặn thành công khoảng 800 quả rocket; hiệu ứng này thấp hơn nhiều so với những gì họ mong đợi. Vụ việc đặt ra câu hỏi về khả năng quân sự của Israel và hiệu suất của hệ thống Iron Dome. Bất chấp sức mạnh quân sự mạnh mẽ và công nghệ quân sự tiên tiến của Israel, hệ thống Iron Dome vẫn chưa hoạt động ở mức độ mà họ có thể tự hào. Đối với loại hệ thống phòng thủ này, số lượng tên lửa mà nó có thể đánh chặn sẽ trực tiếp quyết định giá trị và tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, Israel chỉ có thể đánh chặn một số lượng nhỏ tên lửa trong cuộc xung đột này, điều này chắc chắn đặt ra một thách thức. Đối mặt với sự “bất lực” của hệ thống Iron Dome và các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng Hamas, chính phủ Israel đã tuyên bố “tình trạng chiến tranh”. Như vậy sau đúng 50 năm, kể từ cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973, Israel mới phải ra tuyên bố này. Xét đến sức mạnh quân sự mạnh mẽ của Israel, một khi họ phát động cuộc tấn công, các tổ chức vũ trang như Hamas sẽ phải đối mặt với áp lực tiến công khủng khiếp và khó có thể chống cự được. Tình trạng này đã khiến nhiều người phải chạy trốn để tránh những rủi ro của cuộc chiến. Trong trận đánh với lực lượng vũ trang Hamas ngày 7/10, chỉ huy lực lượng đặc biệt tinh nhuệ "Ghost (Bóng ma)" của IDF, Đại tá Roy Levy đã thiệt mạng. Thông tin này được “Times of Israel” dẫn nguồn tin từ IDF, công bố về danh sách chính thức các binh sĩ IDF thiệt mạng. Được biết, Đại tá Roy Levy chỉ huy lực lượng đặc biệt "Ghost", mà truyền thông Israel gọi là lực lượng "đa chức năng". Nhiều hoạt động mà đơn vị thực hiện không được thông báo. Levi qua đời vào tối ngày 7/10 tại Kibbutz Reim ở miền nam Israel. Khu định cư này cũng bị một nhóm người Palestine thuộc phong trào Hamas chiếm giữ. Ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng trong cuộc giao tranh, nhưng quân đội Israel cũng bị tổn thất. Theo thông tin của trang “Times of Israel”, Đại tá Levi sinh năm 1980, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở lữ đoàn Golani, ông theo học các khóa sĩ quan rồi theo đường binh nghiệp, trở thành sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đội lên tới cấp lữ đoàn. Đôi khi Đại tá Levi có những bình luận khá cứng rắn liên quan đến cuộc chiến chống lại phong trào Hamas của Palestine, xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Israel. Ngoài Đại tá Levi, còn có Đại tá Yonatan Steinberg, chỉ huy lữ đoàn bộ binh Nahal và Trung tá Yonatan Tzur, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát thuộc lữ đoàn Nahal cũng thiệt mạng.

