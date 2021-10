Khó tin: Trung Quốc tố Mỹ sao chép máy bay không người lái

Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ, vào ngày 5/9 vừa qua đã công bố thông tin cho biết về một khái niệm mới, đó là “ máy bay không người lái chở hàng”, đã xuất hiện trên tàu sân bay USS Ford; nó có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển hàng hóa có trọng lượng nhẹ, một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Theo thống kê từ Hải quân Mỹ cho thấy, hầu hết các tàu chiến hoặc máy bay trên các hạm tàu, tạm thời mất khả năng thực hiện nhiệm vụ do hỏng hóc nhẹ, có thể giải quyết vấn đề bằng cách sửa chữa nhỏ; như thay thế các linh kiện điện tử và phụ tùng, là phương tiện có thể hoạt động trở lại. Hiện có 90% các linh kiện trên, chỉ có trọng lượng chỉ dưới 23 kg. Nhưng trước đây, ngay cả đối với việc vận chuyển các bộ phận nhỏ, người ta phải sử dụng trực thăng MH-60, hoặc thậm chí là máy bay cánh quạt nghiêng Osprey, để vận chuyển những linh kiện nhỏ như vậy. Do đó, vào năm 2019, Hải quân Mỹ đã đề xuất chương trình phát triển UAV Blue Water (Vùng biển xanh). Sau nhiều lần lựa chọn, vào tháng 10/2020, Skyways, một công ty khởi nghiệp ở Texas, đã giao một mẫu UAV, có thể đáp ứng các yêu cầu vận tải trên hạm, với khối lượng nhỏ. Loại UAV bốn trục này, có cánh thẳng và cánh quạt đẩy, đuôi hình chữ V ngược; có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, tầm bay hơn 100 km và có thể vận chuyển khoảng 9,1 kg hàng hóa. Trong tương lai, một mẫu UAV lớn hơn, có thể chở 11,3 kg hàng hóa trong cự ly 800 km, sẽ được tung ra thị trường. Hiện tại, chiếc máy bay không người lái vận tải này, đã được thử nghiệm trên tàu sân bay USS Ford trong thời gian hai tuần, nhằm kiểm tra khả năng vận chuyển phụ tùng và các kiện hàng nhỏ khác. Tuy nhiên các cư dân mạng Trung Quốc đang phản ứng mạnh, vì thấy mẫu UAV Blue Water trông “rất quen thuộc”; khi họ cho rằng, UAV Blue Water của Mỹ, giống hệt với UAV CH-804D cất và hạ cánh thẳng đứng mới của China Rainbow. Vậy UAV CH-804D là loại nào? theo Sina, UAV CH-804D xuất hiện lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Chu Hải năm 2018 và chuyến bay thử nghiệm hoàn toàn tự động đầu tiên của CH-804D, đã được hoàn thành vào tháng 6/2018. Nhà sản xuất quảng cáo rằng, Rainbow-804D là một UAV cất và hạ cánh thẳng đứng, với sự kết hợp của UAV sử dụng nhiều cánh quạt và cánh cố định; có thể cất cánh và hạ cánh trong điều kiện gió nhỏ hơn 10m/s. Ngoài ra UAV Rainbow-804D còn có một cánh quạt ở phía sau thân máy bay, được sử dụng để đẩy máy bay về phía trước. Tốc độ bay tối đa là 130 km/h, tốc độ bay 100 km/h, độ cao từ 200-3.000 mét và trần bay thực tế là 4.000 mét. UAV Rainbow-804D có tầm bay thẳng 400 km (nếu không mang hàng hóa), bán kính hoạt động mang đủ tải 100 km. Rainbow-804D có khối lượng cất cánh 100 kg và có thể mang theo tải trọng 10-15 kg. Việc thiết kế, chế tạo mẫu và bay thử Rainbow-804D đã được hoàn thành. Bài viết trên tờ Sina đã so sánh những điểm giống nhau giữa Rainbow-804D với UAV của Mỹ như đều có cánh thẳng, nẹp đuôi kép hình chữ V ngược, cánh quạt ở phía sau thân máy bay và bốn cánh quạt cất và hạ cánh thẳng đứng có hình dáng và đặc điểm “giống hệt nhau”. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang "ăn cắp ý tưởng" của Trung Quốc và khẳng định, Trung Quốc đang “vượt” Mỹ về phát triển các loại máy bay không người lái? Nhưng trên thực tế, trong cuộc chiến gián điệp công nghệ quân sự, mặc dù Mỹ không hề phủ nhận đã có những sao chép, thậm chí là đánh cắp công nghệ của đối phương. Truyền thông Trung Quốc cho rằng, việc phương Tây tố cáo Trung Quốc sao chép bất hợp pháp các mẫu UAV của Mỹ là hoàn toàn không có căn cứ, khi các chuyên gia Trung Quốc đã nhiều lần giải thích rằng, hình dạng khí động học cơ bản của UAV là giống nhau, vì vậy các yêu cầu chiến đấu tương tự thường dẫn đến “thiết kế tương tự”. Do vậy theo bài viết trên Sina, sẽ “không có gì ngạc nhiên” khi các mẫu UAV của Trung Quốc “giống” UAV của Mỹ. Ví dụ như máy bay tấn công không người lái tàng hình, ở các quốc gia thường áp dụng thiết kế kiểu cánh bay để giảm tiết diện phản xạ radar, đó cũng là lý do. Nhưng Rainbow-804D của Trung Quốc, không phải là phương tiện vận tải trên các tàu chiến như UAV của Mỹ. Mà việc Hải quân Mỹ đề ra ý tưởng sử dụng UAV, để vận chuyển các loại hàng hóa có khối lượng nhỏ, tránh việc phải sử dụng những máy bay lớn có người điều khiển, để tiết kiệm chi phí; đó là thực tế. Còn liệu công ty Skyways của Mỹ, có “tham khảo” UAV Rainbow-804D của các đối tác Trung Quốc khi thiết kế nó hay không, sẽ rất khó có thể chứng minh được. Nguồn ảnh: Sina. Việt Nam ra mắt UAV mang tên lửa tự phát triển. Nguồn: QĐND.



