Toyota bZ4X chạy điện có thể sẽ được đổi tên vào năm 2026?

Toyota đang lên kế hoạch thay đổi cách thức đặt tên cho các mẫu xe điện của mình trong tương lai. Sau khi giới thiệu chiếc SUV Toyota bZ4X chạy điện vào năm 2022, cái tên này đã trở thành chủ đề tranh luận bởi sự phức tạp và khó hiểu trong cách giải thích ý nghĩa. Khi bZ4X ra mắt, Toyota giải thích rằng "bZ" là viết tắt của "beyond Zero", có nghĩa là vượt qua mức khí thải bằng 0, nhấn mạnh cam kết của hãng với việc sản xuất xe điện thân thiện với môi trường. Số 4 trong tên gọi dùng để chỉ kích thước của chiếc xe, còn chữ "X" là hậu tố cho thấy đây là một mẫu crossover. Mặc dù ý nghĩa của cái tên khá rõ ràng, nhiều người vẫn cho rằng SUV điện Toyota bZ4X nó quá phức tạp và khó nhớ, điều này gây trở ngại cho việc nhận diện thương hiệu của Toyota trong mắt người tiêu dùng. Giờ đây, Toyota dường như đã nhận ra vấn đề này. Patrick Ryan - Giám đốc vùng của Toyota Canada Inc. - đã thừa nhận rằng tên gọi bZ4X của Toyota có thể không phải là sự lựa chọn tốt nhất để xây dựng nhận thức thương hiệu. Trong một cuộc phỏng vấn với Canadian Media, ông Ryan cho biết hãng xe Nhật Bản đang nghiên cứu và sẽ sớm thay đổi cách thức đặt tên cho các mẫu xe điện của mình trong tương lai. Tuy nhiên, một người phát ngôn của Toyota đã từ chối đưa ra bình luận chính thức về kế hoạch này. Dù vậy, Toyota bZ4X vẫn sẽ tiếp tục được bán và giao hàng cho khách hàng trong năm 2025. Do đó, nếu có sự thay đổi về cách đặt tên, khả năng cao điều này sẽ chỉ được áp dụng từ năm 2026 trở đi. Thời gian này cũng đủ để Toyota trình làng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu xe bZ4X. Ngoài mẫu bZ4X, Toyota hiện đang sở hữu một số mẫu xe điện khác, bao gồm các phiên bản xe điện của Lexus và Subaru. Các mẫu Lexus RZ và Subaru Solterra sử dụng chung nền tảng TNGA với Toyota bZ4X. Được biết, Solterra chỉ cung cấp cấu hình động cơ kép dẫn động 4 bánh, trong khi bZ4X và Lexus RZ có thêm lựa chọn dẫn động cầu trước. Tại thị trường Trung Quốc, Toyota đã giới thiệu ba mẫu xe điện mới, bao gồm sedan bZ3, cùng hai mẫu SUV bZ3C và bZ3X. Trong đó, bZ3X là kết quả hợp tác giữa Toyota và GAC, còn bZ3C là sản phẩm của liên doanh Toyota với FAW. Video: Trải nghiệm nhanh Toyota BZ4X tại Việt Nam.

