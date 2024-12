Dòng sông đắt đỏ bậc nhất thế giới, sở hữu 'kho báu' khủng

Sông Uyu ở phía bắc Myanmar được mệnh danh là dòng sông đắt giá nhất thế giới, chứa hơn 95% sản lượng ngọc bích toàn cầu. (Ảnh: DNVN) Ngọc bích từ sông Uyu nổi tiếng với vẻ đẹp và giá trị bậc nhất, là nguồn nguyên liệu quý giá cho ngành chế tác trang sức thế giới.(Ảnh: DNVN) Với chiều dài 240 km và chiều rộng 170 km, khu vực quanh sông Uyu là trung tâm khai thác quặng nguyên sinh ngọc bích.(Ảnh: Mapcarta) Để bảo vệ tài nguyên, địa phương áp dụng các biện pháp giám sát nghiêm ngặt và cử người canh gác sông 24/24 giờ.(Ảnh: Learning for Nature) Sông Uyu được gắn liền với truyền thuyết về một người phát hiện ra ngọc bích, được tôn thờ qua một ngôi chùa nhỏ gần sông.(Ảnh: Myanmar Now) Nhu cầu ngọc bích cao đã dẫn đến khai thác tràn lan, gây ra tình trạng cạn kiệt tài nguyên và biến đổi môi trường.(Ảnh: DNVN) Myanmar có vị trí địa chất đặc biệt, nơi các mảng lục địa va chạm, tạo điều kiện lý tưởng để hình thành quặng ngọc bích chất lượng cao.(Ảnh: Nation Thailand) Sông Uyu và ngành khai thác ngọc bích đóng vai trò quan trọng trong kinh tế Myanmar nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về bảo vệ tài nguyên và môi trường. (Ảnh: Myanmar Now)



