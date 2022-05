Khi nào xung đột Nga-Ukraine tới bao giờ sẽ kết thúc?

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Mariupol có ý nghĩa rất lớn, có thể giúp Nga đẩy nhanh các hoạt động quân sự ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine. Mặt khác, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ, Mỹ và các đồng minh tiếp tục tăng cường ủng hộ chính trị và viện trợ quân sự cho Ukraine; và rất khó đoán, khi nào xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc. Kể từ khi Nga công bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 vừa qua, thành phố Mariupol đã là mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga, khi hai bên đã tiến hành những cuộc giao tranh khốc liệt xung quanh nơi này, trong hơn hai tháng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 20/5 cho biết, từ ngày 16 đến 20/5, có tổng cộng 2.439 binh lính Ukraine bị bao vây tại Nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng vô điều kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã thông báo rằng, Quân đội Nga hoàn toàn kiểm soát Mariupol, với thiệt hại ít nhất. Mariupol là một thành phố cảng quan trọng trên bờ biển Azov ở đông nam Ukraine. Việc chiếm được Mariupol đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã xây dựng một con đường nối liền bán đảo Crimea và vùng Donbas, sau đó với lãnh thổ Nga, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các hoạt động quân sự sau này của Nga. Ông Kashin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế tại Đại học Kinh tế Nga cho biết, việc giành quyền kiểm soát Mariupol là một chiến thắng quân sự lớn của Quân đội Nga. Lý do là thành phố Mariupol là một trung tâm phòng thủ quan trọng của Quân đội Ukraine, và việc kiểm soát hoàn toàn thành phố sẽ giải phóng một lượng lớn Quân đội Nga, giành cho các hoạt động quân sự ở các khu vực khác, nhất là khu vực Donbass hiện nay. Cùng với ý nghĩa về mặt quân sự, thì Mariupol có ý nghĩa to lớn đối với Ukraine về kinh tế. Bondarenko, Chủ tịch Quỹ Chính trị Ukraine nói rằng, Mariupol có cảng biển và nhà máy luyện kim quan trọng ở Ukraine. Ngành công nghiệp luyện kim, là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ukraine; và việc để mất Mariupol, là một đòn giáng nghiêm trọng vào nền kinh tế Ukraine. Ngoài ra, việc giành hoàn toàn quyền kiểm soát Mariupol, đã làm xóa sổ Tiểu đoàn Azov đóng tại Mariupol; đây là đơn vị dân quân theo tư tưởng cực hữu, chống Nga quyết liệt. Nên việc chiếm đóng Mariupol, có ý nghĩa cốt yếu để Nga hoàn thành mục tiêu đã xác lập, của hoạt động quân sự đặc biệt. Mặc dù những trận chiến ác liệt ở thành phố Mariupol đã kết thúc, nhưng theo các nhà phân tích quốc tế, vẫn khó đoán khi nào thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dừng lại và kết thúc. Theo báo chí Ukraine, phía Ukraine sẽ phải đối mặt với tình hình khó khăn trong vài tuần và thậm chí là vài tháng tới. Theo Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine ngày 24/5, tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine đang diễn ra ác liệt và có dấu hiệu xấu đi, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào toàn tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine tại Donbass. Mặt khác, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 17/5 cho biết, Ukraine đã rút khỏi bàn đàm phán. Cùng ngày, Podoljak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, quá trình đàm phán Ukraine-Nga đã bị đình chỉ. Theo ông Tokarev, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, khi Quân đội Nga giành được quyền kiểm soát Mariupol, họ có thể tập trung lực lượng giành quyền kiểm soát khu vực Donbas trong tương lai. Còn việc liệu có thể buộc phía Ukraine quay trở lại đàm phán và khiến phía Nga có được vị thế thuận lợi hơn trong đàm phán hay không, thì điều đó phụ thuộc vào tiến độ các hoạt động quân sự tiếp theo của Quân đội Nga. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tiếp thêm động lực chiến đấu cho Ukraine. Vào ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Biden đã ký một dự luật viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine và Nhà Trắng cũng đang xem xét cung cấp cho Quân đội Ukraine tên lửa chống hạm tiên tiến. Ngoài ra, cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 vừa kết thúc tại Đức vào ngày 20/5, đã đạt được thỏa thuận về viện trợ thêm cho Ukraine và G7 hứa sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 9,5 tỷ USD hỗ trợ kinh tế. Ông Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Nga cho biết, NATO (dẫn đầu là Mỹ), đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 2022" và "Phản ứng nhanh 2022" gần đây của NATO, cũng như thu hút Phần Lan và Thụy Điển tham gia khối quân sự này, sẽ làm gia tăng cuộc đối đầu giữa Nga và NATO và làm gia tăng thêm rủi ro an ninh khu vực.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng, việc Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Mariupol có ý nghĩa rất lớn, có thể giúp Nga đẩy nhanh các hoạt động quân sự ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine. Mặt khác, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã bị đình trệ, Mỹ và các đồng minh tiếp tục tăng cường ủng hộ chính trị và viện trợ quân sự cho Ukraine; và rất khó đoán, khi nào xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ kết thúc. Kể từ khi Nga công bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24/2 vừa qua, thành phố Mariupol đã là mục tiêu trọng yếu trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga, khi hai bên đã tiến hành những cuộc giao tranh khốc liệt xung quanh nơi này, trong hơn hai tháng. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 20/5 cho biết, từ ngày 16 đến 20/5, có tổng cộng 2.439 binh lính Ukraine bị bao vây tại Nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng vô điều kiện. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã thông báo rằng, Quân đội Nga hoàn toàn kiểm soát Mariupol, với thiệt hại ít nhất. Mariupol là một thành phố cảng quan trọng trên bờ biển Azov ở đông nam Ukraine. Việc chiếm được Mariupol đồng nghĩa với việc Quân đội Nga đã xây dựng một con đường nối liền bán đảo Crimea và vùng Donbas, sau đó với lãnh thổ Nga, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các hoạt động quân sự sau này của Nga. Ông Kashin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế tại Đại học Kinh tế Nga cho biết, việc giành quyền kiểm soát Mariupol là một chiến thắng quân sự lớn của Quân đội Nga. Lý do là thành phố Mariupol là một trung tâm phòng thủ quan trọng của Quân đội Ukraine, và việc kiểm soát hoàn toàn thành phố sẽ giải phóng một lượng lớn Quân đội Nga, giành cho các hoạt động quân sự ở các khu vực khác, nhất là khu vực Donbass hiện nay. Cùng với ý nghĩa về mặt quân sự, thì Mariupol có ý nghĩa to lớn đối với Ukraine về kinh tế. Bondarenko, Chủ tịch Quỹ Chính trị Ukraine nói rằng, Mariupol có cảng biển và nhà máy luyện kim quan trọng ở Ukraine. Ngành công nghiệp luyện kim, là nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Ukraine; và việc để mất Mariupol, là một đòn giáng nghiêm trọng vào nền kinh tế Ukraine. Ngoài ra, việc giành hoàn toàn quyền kiểm soát Mariupol, đã làm xóa sổ Tiểu đoàn Azov đóng tại Mariupol; đây là đơn vị dân quân theo tư tưởng cực hữu, chống Nga quyết liệt. Nên việc chiếm đóng Mariupol, có ý nghĩa cốt yếu để Nga hoàn thành mục tiêu đã xác lập, của hoạt động quân sự đặc biệt. Mặc dù những trận chiến ác liệt ở thành phố Mariupol đã kết thúc, nhưng theo các nhà phân tích quốc tế, vẫn khó đoán khi nào thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể dừng lại và kết thúc. Theo báo chí Ukraine, phía Ukraine sẽ phải đối mặt với tình hình khó khăn trong vài tuần và thậm chí là vài tháng tới. Theo Hãng thông tấn Nhà nước Ukraine ngày 24/5, tình hình giao tranh ở miền đông Ukraine đang diễn ra ác liệt và có dấu hiệu xấu đi, Quân đội Nga đã mở cuộc tấn công ác liệt vào toàn tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine tại Donbass. Mặt khác, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị đình trệ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 17/5 cho biết, Ukraine đã rút khỏi bàn đàm phán. Cùng ngày, Podoljak, cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, quá trình đàm phán Ukraine-Nga đã bị đình chỉ. Theo ông Tokarev, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc tế thuộc Học viện Quan hệ quốc tế Moscow, khi Quân đội Nga giành được quyền kiểm soát Mariupol, họ có thể tập trung lực lượng giành quyền kiểm soát khu vực Donbas trong tương lai. Còn việc liệu có thể buộc phía Ukraine quay trở lại đàm phán và khiến phía Nga có được vị thế thuận lợi hơn trong đàm phán hay không, thì điều đó phụ thuộc vào tiến độ các hoạt động quân sự tiếp theo của Quân đội Nga. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tiếp thêm động lực chiến đấu cho Ukraine. Vào ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Biden đã ký một dự luật viện trợ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine và Nhà Trắng cũng đang xem xét cung cấp cho Quân đội Ukraine tên lửa chống hạm tiên tiến. Ngoài ra, cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G7 vừa kết thúc tại Đức vào ngày 20/5, đã đạt được thỏa thuận về viện trợ thêm cho Ukraine và G7 hứa sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 9,5 tỷ USD hỗ trợ kinh tế. Ông Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu và Quốc tế, tại trường Đại học Kinh tế quốc dân Nga cho biết, NATO (dẫn đầu là Mỹ), đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine và tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí hạng nặng. Ngoài ra, cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 2022" và "Phản ứng nhanh 2022" gần đây của NATO, cũng như thu hút Phần Lan và Thụy Điển tham gia khối quân sự này, sẽ làm gia tăng cuộc đối đầu giữa Nga và NATO và làm gia tăng thêm rủi ro an ninh khu vực.