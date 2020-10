Khẩu súng ngắn "trẻ tuổi" của Nga từng chinh chiến ở Chechnya, Syria

Theo Army Recognition, Quân đội Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị hàng loạt mẫu súng ngắn tự động thế hệ mới Yarigin PYa (định danh: 6P54) và dần loại biên mẫu súng ngắn Makarov Pistol (PM) huyền thoại của Liên Xô. Được biết từ năm 2003, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị thử nghiệm PYa và đến năm 2011 thì nó được đưa vào sản xuất hàng loạt. Súng ngắn PYa là một trong những vũ khí tiêu chuẩn của các đơn vị Đặc nhiệm Nga tại xung đột Chechnya và gần hơn là chiến dịch chống khủng bố ở Syria. Hầu hết sĩ quan, nhân viên an ninh và công binh Nga tại Syria đều được trang bị súng ngắn loại này. Yarigin PYa sử dụng cỡ đạn 9x19mm với hộp tiếp đạn tiêu chuẩn 7N21 và 7N31 trong khi đó các dòng súng ngắn của Liên Xô trước đây đều sử dụng cỡ đạn 9x18mm. Thay đổi này cho phép PYa có thể cạnh tranh với các mẫu súng ngắn tự động sử dụng 9mm khác của NATO. Việc các dòng súng ngắn thế hệ mới của Nga chuyển sang sử dụng đạn 9x19mm được Bộ Quốc phòng Nga thông qua từ đầu những năm 2000 và đi đầu trong số đó là PYa cùng các biến thể của nó. Lô súng ngắn PYa đầu tiên được chuyển giao cho Quân đội Nga vào 2012 và chỉ bốn năm sau đó con số này đã tăng lên hàng ngàn đơn vị. Tuy nhiên cho tới nay những khẩu Makarov Pistol vẫn chưa được loại biên khỏi lực lượng vũ trang Nga kể cả lực lượng an ninh. Một khẩu Yarigin PYa tiêu chuẩn có trọng lượng 0.95kg và dài 198mm, nó có sơ tốc đầu nòng 340m/s, tầm bắn hiệu quả 50m và được trang bị hộp tiếp đạn 18 viên. Thiết kế thước ngắm mới của PYa cũng giúp tăng độ chính xác khi bắn so với Makarov Pistol. PYa không chỉ phục vụ trong Quân đội Nga mà còn cho cả xuất khẩu, đến tháng 5/2016 một số đơn vị đặc nhiệm Belarus, Armenia và Kazakhstan đã được trang bị PYa. Ưu điểm của dòng súng ngắn PYa là dễ sử dụng cho người thuận tay phải lẫn tay trái, khả năng cân bằng tốt khi bắn và ở cự ly gần mẫu súng này còn có khả năng bắn xuyên một tấm thép với đạn tiêu chuẩn 9×19mm 7N21. Trong ảnh lần lượt Glock 17, PYa và SR1M của một đơn vị đặc nhiệm Nga. PYa còn có cái tên khác là MP-443 Grach và nó được phát triển thành nhiều biến thể khác nhau như MP-446 Viking, MP-446C Viking (hộp tiếp đạn 10 viên), МР-353 và МР-472. Trong đó МР-353 và МР-472 là các biến thể súng phi sát thương sử dụng đạn cao su dành cho lực lượng an ninh hoặc phòng vệ dân sự. Sự xuất hiện của Yarigin PYa được xem là bước khởi đầu giúp các công ty vũ khí Nga lấy lại vị thế của mình trong thị trường súng nội địa Nga trong đầu những năm 2000 vốn tràn ngập các dòng súng ngắn do Châu Âu chế tạo. Thậm chí các đơn vị đặc nhiệm Nga từng buộc phải sử dụng những khẩu súng ngắn Glock do Đức chế tạo nhằm tăng khả năng tác chiến. Các nhà thiết kế PYa cũng trang bị cho mẫu súng ngắn này một số phụ kiện mở rộng như thiết bị ngắm laser, đèn chiếu sáng và ống giảm thanh. Để gắn các thiết bị hổ trợ này PYa buộc phải gắn thêm một giá đỡ rời điều này cũng khiến tăng thêm trọng lượng của súng. Video Bắn trình diễn súng bộ binh thế hệ mới Galil ACE do Việt Nam sản xuất - Nguồn: QPVN

