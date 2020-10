Khẩu súng bắn tỉa Nga lọt vào tay IS từng gây bao nỗi khiếp đảm

Chiến trường Syria hiện tại không chỉ là nơi thể hiện sức mạnh hỏa lực của các loại vũ khí hạng nặng mà còn là của các loại vũ khí bộ binh. Điển hình như khẩu súng bắn tỉa OSV-96, nó được tất cả các bên tham chiến sử dụng trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này. Giai đoạn đầu của Nội chiến Syria, OSV-96 được sử dụng khá hạn chế chủ yếu trong các đơn vị bộ binh thuộc Quân đội chính phủ Syria. Nhưng chỉ sau 4 năm nó đã trở thành mẫu súng bắn tỉa phổ biến nhất tại chiến trường Syria chỉ đứng sau khẩu AM50 do Iran chế tạo. Trước khi nội chiến nổ ra, Quân đội chính phủ Syria chỉ sở hữu số lượng nhỏ OSV-96 cùng hàng loạt mẫu súng bộ binh mới mua từ Nga như AK-74M, 9A-91 và VSK-94 - một phần trong chương trình hiện đại hóa quân đội của chính phủ Syria. Tuy nhiên kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì xung đột đã nổ ra vào năm 2011 và một phần kho vũ khí của nước này bị lực lượng nổi dậy chiếm giữ. Đây cũng là lý do vì sao OSV-96 xuất hiện trong cả các tổ chức khủng bố hoạt động tại Syria thậm chí là cả trong tay phiến quân IS. Đến năm 2013, Quân đội chính phủ Syria bắt đầu quan tâm hơn tới việc trang bị OSV-96 khi tính hiệu quả của dòng súng trường bắn tỉa này được chứng minh trên chiến trường. Damascus đã đặt mua thêm ít nhất 100 khẩu OSV-96 từ Nga cùng 10.000 viên đạn 12.7mm và 100 bộ kính ngắm quang học mới có hổ trợ ngắm ban đêm. Ngoài ra Quân đội chính phủ Syria còn mua thêm những khẩu súng trường bắn tỉa hạng nặng KSVK từ Nga. Súng trường bắn tỉa hạng nặng OSV-96 được Cục thiết kế KBP của Liên Xô phát triển từ năm 1990. Nó còn được biết tới với cái tên V-94 thiết kế nguyên mẫu đầu tiên của OSV-96. Tuy nhiên phải mất tới gần 10 năm Cục thiết kế KBP mới hoàn thiện V-94 và nó được đổi tên thành OSV-96 vào năm 2000. Do có chiều dài lên tới 1,74m nên OSV-96 được thiết kế để có thể gấp gọn lại để dễ dàng cho việc hành quân. Nó được trang bị hộp tiếp đạn 5 viên và có thể bắn nhiều loại đạn 12,7mm khác nhau. Với tầm bắn tối đa có thể lên đến 1.800m, OSV-96 có lợi thế khá lớn trên chiến trường nhất tại Syria khi nó hoàn toàn có đủ khả năng tiêu diệt các mục tiêu nấp sau các công sự kiên cố hoặc thậm chí là tiêu diệt các phương tiện chiến đấu bọc thép hạng nhẹ của đối phương. Một trong lợi thế khác của OSV-96 so với các mẫu súng trường bắn tỉa khác tại Syria là việc nó được trang bị kính ngắm hỗ trợ bắn cả vào ban đêm. Điều này khá quan trọng khi các đợt phản công của lực lượng nổi dậy hay phiến quân IS vào các căn cứ của Quân đội chính phủ Syria đều diễn ra vào ban đêm. Trong ảnh là mẫu súng trường bắn tỉa hạng nặng KSVK. Quân đội Nga bắt đầu đưa vào trang bị OSV-96 từ đầu những năm 1990, nó được sử dụng khá rộng rãi trong hai cuộc chiến tranh tại Chechnya. Về mặt thiết kế OSV-96 có khóa nòng 4 mấu và bộ phận trích khí được bố trí lệch về phía bên trái nòng súng, thiết kế này có tác dụng làm giảm đáng kể độ giật của súng khi bắn. OSV-96 có trọng lượng tối đa khoảng 11,7kg không kể đạn và kính ngắm, các thiết ngắm của OSV-96 tầm quan sát hiệu quả lên đến hơn 2.000. Trên thực tế dù tầm bắn tối đa theo thiết kế của mẫu súng này là 1.800m nhưng trên thực địa trong nhiều trường hợp OSV-96 có thể đạt tới tầm bắn 2.500m đối với các mục tiêu cố định. Việc OSV-96 hay KSVK xuất hiện ngày càng nhiều tại Syria một lần nữa đã chứng minh sự hiệu quả của các loại vũ khí do Nga chế tạo tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Quân đội Syria nên cẩn trọng hơn trong việc sử dụng loại vũ khí này, tránh để lọt vào tay phiến quân IS. Video Nga phát triển súng trường bắn tỉa mới có tầm ngắm đến 7km - Nguồn: QPVN

