Cận cảnh súng bắn tỉa Nga được lính Syria yêu thích

MTs-116 là là môt trong nhiều mẫu súng trường bắn tỉa được Nga chế tạo sau Chiến tranh Lạnh và ban đầu nó chỉ được trang bị cho lực lượng an ninh ở Nga. Tuy nhiên MTs-116 được cả thế giới biết tới không phải vì do người Nga chế tạo mà là vì sự xuất hiện của mẫu súng này trong cuộc Nội chiến ở Syria và nó được tất cả các bên tham chiến sử dụng. Nguồn ảnh: Commont. Cùng với sự thành công của mình ở chiến trường Syria, súng trường MTs-116 cũng nhanh chóng trở thành một cái tên hot trên thị trường vũ khí thế giới nhất là tại Trung Đông, nơi MTs-116 thể tốt vai trò của mình. Nguồn ảnh: Commont. Có một điều khá thú vị là dù được phát triển vào cuối thập niên 90 thế nhưng người Nga vẫn quyết định sử dụng gỗ và thép để chế tạo mẫu vũ khí này, thay vì các loại vật liệu tổng hợp được đánh giá là bền và đẹp hơn. Nguồn ảnh: Commont. Sau thành công của phiên bản đầu tiên, Cục thiết kế TSKIB SOO nơi chế tạo ra MTs-116 quyết định nâng cấp mẫu súng này với biến thể MTs-116M với một số sửa đổi nhỏ trong thiết kế cho phép mẫu súng này tác chiến hiệu quả trên chiến trường. Nguồn ảnh: Wikipedia. Nếu như phiên MTs-116 có độ chính xác khá cao trong khoảng cách dưới 300 mét thì khẩu MTs-116M (bản nâng cấp) đã được nâng tầm chính xác lên tới 800 mét. Đây là khoảng cách bắn được coi là phù hợp với hầu hết các kiểu tác chiến bắn tỉa hiện nay. Nguồn ảnh: Wikipedia. MTs-116M là súng bắn tỉa từng viên một và không có cơ chế bắn tự động. Khẩu súng bắn tỉa này dùng thiết kế khoá nòng trượt và xoay với hai móc khoá viên đạn vào vị trí cố định. Nguồn ảnh: Wikipedia. Nòng súng có thiết kế khá nặng với vật liệu kim loại đặc biệt để tăng độ chính xác, đảm bảo đường đạn bay căng nhất có thể. Ngoài ra khu vực đầu nòng còn được trang bị loa che lửa, đảm bảo vị trí của xạ thủ không bị lộ sau mỗi phát bắn. Nguồn ảnh: Wikipedia. Súng bắn tỉa MTs-116M sử dụng hộp tiếp đạn rời - một thiết kế khá hiện đại cho phép xạ thủ thay đạn một cách nhanh chóng trên chiến trường. Loại đạn mà khẩu súng bắn tỉa này sử dụng là 7,62x54mmR. Nguồn ảnh: Wikipedia. Báng súng dù làm bằng gỗ nhưng lại có khả năng điều chỉnh chiều dài và chiều cao khu vực tì má như những loại báng súng hiện đại làm bằng nhựa tổng hợp ngày nay. Đây là thiết kế khá đáng tiền của MTs-116M dù rằng cơ cấu chuyển động với vật liệu gỗ chắc chắn sẽ có độ bền không cao bằng vật liệu tổng hợp. Nguồn ảnh: Wikipedia. Súng có chiều dài tổng thể là 1250 mm trong khi đó độ dài nòng là 650 mm. Khẩu súng này có trọng lượng rỗng vào khoảng 6,5 kg và tốc độ bắn khá chậm nhưng bù lại độ chính xác và uy lực là cực lớn. Viên đạn cỡ 7,62x54mmR hoàn toàn có thể hạ gục bất cứ mục tiêu nào chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Nguồn ảnh: Wikipedia. MTs-116M được thiết kế mặc định với kính ngắm phóng đại. Các loại kính ngắm phù hợp với MTs-116M bao gồm cả kính ngắm nhìn đêm. Tuy nhiên khẩu súng này lại không có hệ thống ngắm điểm ruồi, nghĩa là xạ thủ buộc phải gắn kính ngắm mới có thể nhắm bắn được. Nguồn ảnh: Wikipedia. Hiện tại, MTs-116M đang được sử dụng một cách không chính thức với số lượng rất hiếm hoi trên chiến trường Syria và không biết bằng cách nào khẩu súng này có thể tới được Trung Đông khi mà Nga chưa hề có bất cứ thông tin nào về việc xuất khẩu khẩu MTs-116M này ra nước ngoài. Nguồn ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu súng bắn tỉa T5000 hiện đại do Nga sản xuất.

