Nga có thể mất trắng số vũ khí hiện đại tại Syria

Theo hãng truyền thông TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 11/2/2025. “Bộ Quốc phòng Syria đã ngăn cản một đoàn xe quân sự của Nga tiến vào căn cứ Tartus”. Đoàn xe gồm 30 xe chở tên lửa, khởi hành vào buổi sáng ngày mùng 10/2 từ căn cứ không quân Khmeimim của Nga, ở tỉnh Latakia đã bị Quân đội chính phủ Syria chặn lại tại một trạm kiểm soát ở Tartus. Ảnh The War Zone Lý do cho sự phong tỏa này hiện vẫn chưa được làm rõ, sau khi chờ đợi tại trạm kiểm soát trong 8 giờ, đoàn xe đã buộc phải quay trở lại căn cứ Khmeimim vào khoảng 17 giờ chiều. Động thái này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Nga rút khỏi căn cứ hải quân Tartus, sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lực lượng đối lập Syria lật đổ vào đầu tháng 12/2024. Ảnh The War Zone Hồi tháng 1, Nga đã bắt đầu quá trình sơ tán quân đội khỏi cảng Tartus. Các bức ảnh vệ tinh cho thấy, binh sĩ Nga đã chất tài sản và thiết bị lên tàu chở hàng Sparta và Sparta II. Kênh truyền thông Militarnyi của Ukraine cũng từng đưa tin, tàu Sparta II của Nga đã tiến vào cảng Tartus vào ngày 21/1. Ảnh The War Zone Mặc dù Quân đội Nga vẫn đang tiếp tục rút quân khỏi Syria, nhưng Nga vẫn rất quan tâm đến việc duy trì sự hiện diện của mình ở Syria. Việc có một cảng và căn cứ không quân trên Địa Trung Hải giúp Nga có khả năng triển khai sức mạnh chiến thuật và chiến lược vào sân sau của NATO, cũng như vào châu Phi và sâu hơn vào Trung Đông. Ảnh X.com Trong khi đó, Syria có thể được hưởng lợi từ việc Nga đưa các hệ thống phòng không tiên tiến trở lại nước này để giúp bảo vệ bầu trời của mình. Một kết quả có thể xảy ra là, nếu Nga không thu hồi được vũ khí và thiết bị quân sự của mình, lực lượng Syria sẽ đơn giản là chiếm giữ chúng. Điều này sẽ có lợi cho Syria, vì họ sẽ có được vũ khí tiên tiến miễn phí. Ảnh mil.in.ua Vậy câu hỏi được đặt ra là đoàn xe của Nga mặc dù chở một lượng lớn vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược, ban đầu vẫn có thể rời khỏi Latakia mà không bị cản trở. Những động thái như vậy thường đòi hỏi phải có sự cho phép của chính quyền. Thực tế là đoàn xe có thể đến Tartus mà không gặp sự cố nào mặc dù phải di chuyển hơn 100 km. Ngoài ra, Quân đội Nga rõ ràng đã nhận được sự cho phép ban đầu để di chuyển đoàn xe từ Latakia đến Tartus. Lực lượng Nga đã thông báo trước cho chính quyền Syria về ý định của họ, đoàn xe sẽ không bắt đầu hành trình nếu không có sự phối hợp trước. Tuy nhiên, khi đến nơi, đoàn xe đã bị từ chối vào căn cứ Tartus và buộc phải đợi trong 8 giờ - chỉ để bị quay trở lại. Vậy, trong quá trình di chuyển của đoàn xe Nga, có điều gì đó đã thay đổi bên trong Chính phủ Syria và không có lợi cho Nga. Nhiều khả năng, lệnh chặn đoàn xe vào Tartus đến từ cấp cao nhất của giới lãnh đạo Syria. Có thể, quyết định được đưa ra sau các cuộc thảo luận với các đồng minh chủ chốt của Syria, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ. Có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đã thẳng thừng yêu cầu, rằng Nga không được rút thiết bị quân sự của mình, trên thực tế sử dụng chúng làm đòn bẩy chống lại Moscow trong các cuộc đàm phán khu vực. Theo các chuyên gia, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 25/1 mà The War Zone thu được từ vệ tinh Maxar cho thấy, các tàu vận tải Nga đã neo đậu tại Tartus. Hai tàu này đã neo đậu ngoài khơi trong nhiều ngày trước khi được phép vào cảng. Những hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy sự biến mất của một số lượng lớn xe cộ và vật liệu khác của Nga, khỏi một bến tàu khác nơi chúng đã được tập hợp nhiều tuần trước. Người ta vẫn phải chờ xem liệu Syria có cho phép Nga ở lại Tartus và Khmeimim hay không. Việc có thể xoay chuyển một đoàn xe vũ trang từ Tartus cho thấy Damascus có lợi thế trong bất kỳ cuộc đàm phán nào về tương lai của hai cơ sở này.

