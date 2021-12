Khả năng Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa Javelins của Mỹ ra sao?

Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận ở khu vực Donbass, có sử dụng tên lửa Javelin của Mỹ. Ít nhất một tên lửa đã bắn trượt mục tiêu, nhưng Quân đội Ukraine cho rằng, cuộc diễn tập đã thành công. Hiện Ukraine được trang bị 67 tổ hợp tên lửa Javelin, theo một số thông tin, chúng đã được sử dụng trong các trận chiến với lực lượng dân quân ly khai Miền Đông. Tên lửa Javelin là vũ khí chống tăng thế hệ 3 đầu tiên, do liên doanh Raytheon-Lockheed Martin sản xuất, có thể bắn theo tư thế vác vai, hoặc lắp trên xe cơ giới. Raytheon chịu trách nhiệm chế tạo về khối điều khiển (CLU), hệ thống dẫn đường, phần mềm quản lý kỹ thuật của hệ thống. Còn Lockheed Martin chịu trách nhiệm về chính chế tạo tên lửa, thiết kế và lắp ráp. Tên lửa Javelin đã được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq, để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Quân đội Ukraine đã nhận được vũ khí này vào năm 2018. Vào ngày 22/12, cuộc tập trận đầu tiên của Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin đã bắt đầu ở chiến trường Donbass. Trung tâm báo chí của sở chỉ huy lực lượng hỗn hợp Ukraine tại Miền Đông, đã đăng việc này trên trang Facebook của họ. Theo Quân đội Ukraine, cuộc diễn tập đã thành công. Việc phóng tên lửa Javelin được tiến hành vào mục tiêu là xe tăng trong chiến hào, cách xa khoảng 1,5 km. Trong đoạn phim do Kênh Five của Ukraine công bố, một tên lửa bắn vào một chiếc xe tăng đang bốc khói và đánh giá là thành công. Lãnh đạo Ukraine đã phát biểu với nhà báo của kênh truyền hình Five về những ưu điểm của tên lửa Javelin; họ ca ngợi độ chính xác cao, khả năng ngắm bắn mục tiêu độc lập và tên lửa tự bay tới mục tiêu. Nhưng ngay sau phần báo cáo về tính hiệu quả của tên lửa Javelin, người xem thấy đoạn phim, trong đó một tên lửa Javelin bắn vào một chiếc xe tăng, nhưng tên lửa không trúng nó và phát nổ ở phía sau mục tiêu. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và trang thiết bị, bao gồm cả tàu tuần tra và một số loại vũ khí khác. Vào năm 2017, chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc chuyển giao hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Kiev. Vào mùa xuân năm 2018, Mỹ đã bàn giao cho Kiev lô hàng đầu tiên trị giá 47 triệu USD, bao gồm 37 tổ hợp và 210 tên lửa. Lô thứ hai gồm 30 tổ hợp chống tăng Javelin và 180 tên lửa, cũng như các thiết bị và đạn dược khác; toàn bộ số tên lửa Javelin Ukraine đã nhận hết vào mùa hè năm 2020. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, John Kirby bày tỏ hy vọng rằng, Quân đội Ukraine sẽ sử dụng số vũ khí của Mỹ “một cách có trách nhiệm và để tự vệ”. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi tháng 12 năm nay cho biết, từ năm 2014 đến nay, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine 2,5 tỷ USD; trong đó năm 2021 là hơn 400 triệu USD. Năm 2022, chính quyền Mỹ dự kiến chi thêm 300 triệu USD để hỗ trợ quân đội Ukraine; bà Zakharova sau đó nhấn mạnh rằng, điều này “chắc chắn sẽ không tạo điều kiện cho việc thực hiện các thỏa thuận Minsk” và một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Donbass. Ngay cả trước cuộc tập trận hiện tại, vào ngày 11/12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phân loại thông tin về việc sử dụng các hệ thống tên lửa Javelin ở Donbass. Các thông tin liên quan đã được đăng tải bởi tờ "Tin tức Ukraine". Người phát ngôn Quân đội Ukraine trả lời phỏng vấn của truyền thống Ukraine cho biết: “Thông tin về việc sử dụng UAV TB2 và tên lửa chống tăng Javelin trong khu vực Miền Đông là thông tin bị hạn chế truy cập và không thể tiết lộ”. Theo một số thông tin, Ukraine đã sử dụng tên lửa Javelin trong các cuộc chiến ở Donbass. Thông tin này do Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Military Times của Mỹ. Sau đó, thông tin này đã được Phó Ủy ban Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine Kopytin, thuộc đảng ủng hộ Tổng thống “Người đầy tớ của nhân dân”, đồng thời là người đứng đầu Tiểu ban về công nghiệp quốc phòng và hiện đại hóa kỹ thuật của Ủy ban Quốc hội về an ninh quốc gia xác nhận. Tuy nhiên, Sở chỉ huy hoạt động của lực lượng chung ở Miền Đông Ukraine cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin này. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thì lảng tránh trả lời câu hỏi của các nhà báo. Trước đó Quân đội Ukraine đã thử nghiệm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin chống lại các xe tăng được trang bị giáp lồng đặc biệt trên tháp pháo. Theo Quân đội Ukraine, phương pháp bảo vệ này cực kỳ kém hiệu quả, khi tên lửa Javelin từ khoảng cách 1,5 km, đã xuyên qua cả hệ thống phòng thủ và tháp pháo của xe tăng. Nguồn ảnh: Pinterest. Video về cuộc diễn tập của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass sử dụng tên lửa chống tăng Javelin.

Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận ở khu vực Donbass, có sử dụng tên lửa Javelin của Mỹ. Ít nhất một tên lửa đã bắn trượt mục tiêu, nhưng Quân đội Ukraine cho rằng, cuộc diễn tập đã thành công. Hiện Ukraine được trang bị 67 tổ hợp tên lửa Javelin, theo một số thông tin, chúng đã được sử dụng trong các trận chiến với lực lượng dân quân ly khai Miền Đông. Tên lửa Javelin là vũ khí chống tăng thế hệ 3 đầu tiên, do liên doanh Raytheon-Lockheed Martin sản xuất, có thể bắn theo tư thế vác vai, hoặc lắp trên xe cơ giới. Raytheon chịu trách nhiệm chế tạo về khối điều khiển (CLU), hệ thống dẫn đường, phần mềm quản lý kỹ thuật của hệ thống. Còn Lockheed Martin chịu trách nhiệm về chính chế tạo tên lửa, thiết kế và lắp ráp. Tên lửa Javelin đã được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Mỹ ở Afghanistan và Iraq, để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Quân đội Ukraine đã nhận được vũ khí này vào năm 2018. Vào ngày 22/12, cuộc tập trận đầu tiên của Quân đội Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin đã bắt đầu ở chiến trường Donbass. Trung tâm báo chí của sở chỉ huy lực lượng hỗn hợp Ukraine tại Miền Đông, đã đăng việc này trên trang Facebook của họ. Theo Quân đội Ukraine, cuộc diễn tập đã thành công. Việc phóng tên lửa Javelin được tiến hành vào mục tiêu là xe tăng trong chiến hào, cách xa khoảng 1,5 km. Trong đoạn phim do Kênh Five của Ukraine công bố, một tên lửa bắn vào một chiếc xe tăng đang bốc khói và đánh giá là thành công. Lãnh đạo Ukraine đã phát biểu với nhà báo của kênh truyền hình Five về những ưu điểm của tên lửa Javelin; họ ca ngợi độ chính xác cao, khả năng ngắm bắn mục tiêu độc lập và tên lửa tự bay tới mục tiêu. Nhưng ngay sau phần báo cáo về tính hiệu quả của tên lửa Javelin, người xem thấy đoạn phim, trong đó một tên lửa Javelin bắn vào một chiếc xe tăng, nhưng tên lửa không trúng nó và phát nổ ở phía sau mục tiêu. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí và trang thiết bị, bao gồm cả tàu tuần tra và một số loại vũ khí khác. Vào năm 2017, chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt việc chuyển giao hệ thống tên lửa chống tăng Javelin cho Kiev. Vào mùa xuân năm 2018, Mỹ đã bàn giao cho Kiev lô hàng đầu tiên trị giá 47 triệu USD, bao gồm 37 tổ hợp và 210 tên lửa. Lô thứ hai gồm 30 tổ hợp chống tăng Javelin và 180 tên lửa, cũng như các thiết bị và đạn dược khác; toàn bộ số tên lửa Javelin Ukraine đã nhận hết vào mùa hè năm 2020. Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc, John Kirby bày tỏ hy vọng rằng, Quân đội Ukraine sẽ sử dụng số vũ khí của Mỹ “một cách có trách nhiệm và để tự vệ”. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi tháng 12 năm nay cho biết, từ năm 2014 đến nay, Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine 2,5 tỷ USD; trong đó năm 2021 là hơn 400 triệu USD. Năm 2022, chính quyền Mỹ dự kiến chi thêm 300 triệu USD để hỗ trợ quân đội Ukraine; bà Zakharova sau đó nhấn mạnh rằng, điều này “chắc chắn sẽ không tạo điều kiện cho việc thực hiện các thỏa thuận Minsk” và một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Donbass. Ngay cả trước cuộc tập trận hiện tại, vào ngày 11/12, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phân loại thông tin về việc sử dụng các hệ thống tên lửa Javelin ở Donbass. Các thông tin liên quan đã được đăng tải bởi tờ "Tin tức Ukraine". Người phát ngôn Quân đội Ukraine trả lời phỏng vấn của truyền thống Ukraine cho biết: “Thông tin về việc sử dụng UAV TB2 và tên lửa chống tăng Javelin trong khu vực Miền Đông là thông tin bị hạn chế truy cập và không thể tiết lộ”. Theo một số thông tin, Ukraine đã sử dụng tên lửa Javelin trong các cuộc chiến ở Donbass. Thông tin này do Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Military Times của Mỹ. Sau đó, thông tin này đã được Phó Ủy ban Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine Kopytin, thuộc đảng ủng hộ Tổng thống “Người đầy tớ của nhân dân”, đồng thời là người đứng đầu Tiểu ban về công nghiệp quốc phòng và hiện đại hóa kỹ thuật của Ủy ban Quốc hội về an ninh quốc gia xác nhận. Tuy nhiên, Sở chỉ huy hoạt động của lực lượng chung ở Miền Đông Ukraine cho đến nay vẫn bác bỏ thông tin này. Còn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov thì lảng tránh trả lời câu hỏi của các nhà báo. Trước đó Quân đội Ukraine đã thử nghiệm hệ thống tên lửa chống tăng Javelin chống lại các xe tăng được trang bị giáp lồng đặc biệt trên tháp pháo. Theo Quân đội Ukraine, phương pháp bảo vệ này cực kỳ kém hiệu quả, khi tên lửa Javelin từ khoảng cách 1,5 km, đã xuyên qua cả hệ thống phòng thủ và tháp pháo của xe tăng. Nguồn ảnh: Pinterest. Video về cuộc diễn tập của Quân đội Ukraine tại khu vực Donbass sử dụng tên lửa chống tăng Javelin.