Kết thảm của dàn xe tăng Mỹ mạnh nhất trong chiến tranh Việt Nam

Một trong những loại xe tăng Mỹ phổ biến nhất trong Chiến tranh Việt Nam, chính là xe tăng M-41 Walker Bulldog, là loại xe tăng hạng nhẹ do Mỹ chế tạo, ban đầu có biệt danh Bulldog, về sau được đặt theo tên của vị tướng Mỹ, đã tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên Walton Walker. Trên Chiến trường Việt Nam, M-41 là loại xe tăng chủ lực, được sử dụng nhiều trong các chiến dịch Lam Sơn 719, Tân Cảnh… trước khi được cung cấp xe tăng hạng trung M-48 Patton. Vào thời điểm năm 1973, có hơn 200 chiếc M-41 tham chiến ở miền Nam Việt Nam. M-41 được Quân đội Nhân dân Việt Nam tịch thu được trong cuộc chiến. Cũng giống như M-48, M-41 được bổ sung vào các đơn vị thiết giáp tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam 1979. Hiện nay, tuy không còn được biên chế trong các đơn vị chiến đấu, nhưng nhiều M-41 vẫn được niêm cất bảo quản như phương tiện dự bị của Quân đội Việt Nam. Ngoài Việt Nam, Mỹ còn xuất khẩu xe tăng này tới nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, từ những năm 1980, xe tăng M-41 trở nên lỗi thời, bị rút khỏi biên chế quân đội Mỹ và bị bán dần, thậm chí bị ném xuống Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, nhiều quốc gia vẫn sử dụng M-41 như một loại tăng hạng nhẹ chủ lực trong biên chế quân đội. Thứ hai trong danh sách là xe tăng M-48 Patton, đây là xe tăng hạng trung do quân đội Mỹ thiết kế và sản xuất. M-48 Patton được trang bị rộng rãi cho các đồng minh của Mỹ trong chiến tranh Lạnh, nhất là NATO sử dụng rất phổ biến. M-48 Patton được thiết kế và chế tạo để thay thế cho các loại xe trước đó là M-46 Patton và M-47 Patton, với nhiều điểm ưu việt hơn cải tiến về giáp, tăng cường hỏa lực mạnh hơn, hệ thống thiết bị điện tử. Tiếp đến là xe tăng M-551 Sheridan, là một xe tăng hạng nhẹ của Mỹ và được đặt tên theo tướng Philip Sheridan. Nó được thiết kế để có thể hạ cánh bằng dù và bơi qua sông. M-551 được trang bị vũ khí bao gồm pháo 152 mm và tên lửa MGM-51 Shillelagh chống tăng. Sheridan M-551 được biên chế trong quân đội Mỹ từ năm 1967, dưới sự yêu cầu của tướng Creighton Abrams, Tư lệnh các lực lượng quân sự tại Việt Nam vào thời điểm đó, M-551 được đưa vào phục vụ chiến đấu tại Việt Nam từ tháng 1/1969. Tháng 8/1969, xe tăng M-551 đã được triển khai cho các đơn vị ở châu Âu và Hàn Quốc. M-551 đã từng tham chiến rộng rãi tại Việt Nam, tham gia nhiều chiến dịch của Mỹ và đồng minh. Ngoài ra M-551 còn tham gia các chiến dịch nổi tiếng khác như Just Cause (Panama) và Chiến tranh vùng Vịnh (Kuwait). Cuối cùng là xe tăng Centurion, được giới thiệu năm 1945, là xe tăng chủ lực của quân đội Anh sau Thế chiến thứ hai. Được xem là một trong những thiết kế tăng thành công nhất sau chiến tranh, tiếp tục được sản xuất đến những năm 60 và chiến đấu cho tới những năm 80 của thế kỉ 20. Việc phát triển tăng Centurion được bắt đầu từ năm 1943 và việc chế tạo bắt đầu từ tháng 1/945, 6 nguyên mẫu được gửi đến Bỉ chỉ trước một tháng chiến tranh kết thúc ở châu Âu, tháng 5/1945. Tăng Centurion lần đầu tham chiến cùng quân Anh, trong chiến tranh Triều Tiên năm 1950. Sau này Centurion còn tham chiến trong cuộc chiến tranh Ấn Độ – Pakistan năm 1965, nơi mà đối thủ của Centurion là tăng M-47 và M-48 Patton do Mĩ viện trợ. Trong chiến tranh Việt Nam, Centurion phục vụ cho tập đoàn tăng Hoàng gia Australia. Ngoài ra Centurion còn được Israel sử dụng trong chiến tranh 6 ngày năm 1967, chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và trong cuộc xâm lược Lebanon năm 1978 và 1982. Sau đó Centurion được sửa đổi để biến thành xe chuyên chở nhân viên khi phục vụ ở Gaza, Bờ Tây và biên giới Lebanon. Nguồn: TL. Cận cảnh dàn xe tăng hạng nhẹ của quân đội Mỹ trong quá khứ. Nguồn: Sherdian.

