Theo ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporozhye “Chúng tôi sát cánh cùng Nga” cho biết, làng Rabotino thuộc tỉnh Zaporozhye, trung tâm của chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của Ukraine, đã trở thành một trong những khu vực căng thẳng nhất trên tiền tuyến hiện nay. Ông Rogov cho biết, Quân đội Nga đang tích cực mở các cuộc tấn công nhằm chiếm làng Rabotino, hiện họ đã giành quyền kiểm soát trung tâm ngôi làng, nhờ có lợi thế của hỏa lực pháo binh và không quân chiến thuật. Ông Rogov nhấn mạnh, phía Ukraine kháng cự mạnh mẽ, tích cực sử dụng pháo binh và UAV. Ông cũng chỉ ra tầm quan trọng của Rabotino, nói rằng việc mất khu ngôi làng này, có thể là “một đòn chí mạng” đối với Ukraine; do Ukraine mất nhiều quân mới chiếm được ngôi làng này vào tháng 10 năm ngoái. "Rabotino đã trở thành một trong những điểm nóng nhất trên chiến tuyến Zaporozhye. Hiện tại ở đó đang diễn ra những trận đánh ác liệt, kể cả ở trung tâm làng. Hiện quyền chủ động nằm trong tay quân Nga, cộng thêm sự hỗ trợ từ pháo binh và không quân mặt trận", ông Rogov nói. Ngoài ra ông Rogov còn cho biết thêm, quân Ukraine đang cố gắng giữ Rabotino bằng cách đưa thêm lực lượng mới vào chiến đấu, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng và chiến lược của ngôi làng đối với cả hai bên trong cuộc xung đột. Các thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, Quân đội Ukraine thiệt hại đáng kể tại khu vực làng Rabotino và Verbovoye, bao gồm quân số, vũ khí, trang bị và đạn dược, do bị hỏa lực pháo binh và không quân Nga phá hủy. Theo thông tin từ trang Topwar của Nga, đến tối 24/2, tình hình ở làng Rabotino đã trở nên rõ ràng hơn, nhờ thông tin từ các nguồn giám sát và các trang công khai gần với chủ đề quân sự. Các đơn vị của Nga đã thực hiện thành công một cuộc tấn công vào trong làng, đánh bật một số chốt của quân Ukraine. Quân Nga ngoài sự yểm trợ của pháo binh và không quân, thì các mũi đột kích với sự dẫn dắt của xe tăng và xe thiết giáp đã đột kích vào trung tâm làng Rabotino, chiếm các mục tiêu quan trọng được dùng làm công sự chiến đấu của quân Ukraine. Nhà văn hóa và trường học là những mục tiêu trên có giá trị chiến thuật quan trọng trong việc giúp quân Ukraine tăng cường khả năng phòng thủ tại làng Rabotino. Chính tại trường học của làng, quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đã cắm cờ chiến thắng vào tháng 10/2023 và được xem là chiến thắng biểu tượng của Ukraine trong cuộc phản công. Và giờ đây, sau khi chiếm được trung tâm làng Rabotino, quân Nga bắt đầu củng cố ở các vị trí mới và chuẩn bị cho các hoạt động chiến đấu tiếp theo. Hiện có nhiều video xuất hiện trên Internet, ghi lại các trận đánh của quân Nga, tấn công vào các vị trí kiên cố của Ukraine ở Rabotino. Trong các video, có yếu tố đặc biệt chú ý là việc quân Nga kiểm soát khu trường học của làng Rabotino; đây là trung tâm của làng, đồng nghĩa với việc quân Nga đã tràn ngập ngôi làng, vị trí mà quân Ukraine phải mất gần 4 tháng mới chiếm được. Zaporozhye là chiến trường trung tâm trong chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của Quân đội Ukraine; sau 4 tháng tấn công quyết liệt, quân Ukraine đã chiếm được làng Rabotino, đẩy các đơn vị Nga ra khỏi làng về phía nam; đây cũng là ngôi làng duy nhất mà Ukraine chiếm được trong cuộc phản công. Theo nhà phân tích quân sự Đức Julian Röpke, vào mùa hè 2023, quân đội Ukraine đã chiếm được làng Rabotino và một khu vực vực nhô ra khoảng 10×10 km, chen vào tuyến phòng ngự của quân Nga. Tiếp theo, các đơn vị Ukraine cố gắng tấn công “Phòng tuyến Surovikin” nổi tiếng (để vinh danh Tướng quân đội Sergei Surovikin, người vào thời điểm xây dựng tuyến phòng thủ, là Tư lệnh Quân đội Nga tại chiến trường Ukraine). Tuy nhiên, nhà phân tích Đức lưu ý, hiện tại quân Nga đã đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi làng Rabotino và ra xa “Phòng tuyến Surovikin”. Điều này là do các cuộc tấn công dồn dập của Quân đội Nga trong những ngày qua. Theo Röpke, quân Nga đã chiếm lại tất cả các khu vực mà quân Ukraine đã tràn ngập trước đó ở làng Rabotino. Theo thông tin mới nhất từ kênh TG Weapons của Nga đưa tin, quân Ukraine sau khi rút khỏi trung tâm làng Rabotino, đã lui về phía nghĩa trang của làng, xây dựng tuyến phòng thủ mới. Hiện giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt. Theo nguồn tin, việc quân Ukraine rút lui về vùng đất thấp cho thấy trong tương lai gần, có thể xảy ra một cuộc tấn công của Nga theo hướng Novodanilovka, nơi mà pháo binh của Nga đang bắn mạnh vào đây. Ngôi làng này cũng là nơi tập trung lực lượng dự bị của Ukraine. Theo nguồn tin của Ukraine cho biết, quân Ukraine đang sử dụng số lượng rất lớn UAV, để ngăn chặn các đợt tấn công bằng xe bọc thép của Nga trên hướng Rabotino. Pháo binh Ukraine cũng hoạt động rất tích cực, và có thể đạn pháo của quân Ukraine trên hướng mặt trận này không hề thiếu như các mặt trận khác. Xe thiết giáp của Nga tiến công vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía nam làng Rabotino dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh hạng nặng. Nguồn: RVvoenkory.

