Các chuyên gia từ Trung tâm phân tích của "Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ" (ISW) cho biết, quân đội Nga đang tiến hành thành công các chiến dịch quân sự ở Donbass và kế hoạch của Tướng Sergei Sulovkin đang bắt đầu phát huy tác dụng; Cụ thể nhất là “nồi hầm” Bakhmut gần như đã bị chiếm lại và tạo ra hành lang "an toàn" xung quanh khu vực Donetsk. Các chuyên gia của "Viện nghiên cứu chiến tranh" nhận định rằng "các hướng tấn công chính của Nga trong tháng 11 là Avdeevka, Bakhmut, Marinka, Soledar và Vugledar. Quân đội Ukraine đã cố gắng phản công, đặc biệt là theo hướng Zaitsevo và Otradovka, nhưng đã thất bại. Quân Nga giành lại toàn quyền kiểm soát Bakhmutskoye và một nửa Belogorovka. Các chuyên gia quân sự Mỹ chỉ ra rằng thành công của quân đội Nga là do Tư lệnh quân đội Nga tại Ukraine, tướng Sergei Sulovkin, bởi sau khi ông được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh, thì "sự tương tác giữa Bộ chỉ huy và các đơn vị chiến đấu đã được cải thiện rõ rệt”. Sau khi Tướng Sulovkin nhậm chức, ông đã thực hiện một loạt điều chỉnh đối với các hoạt động quân sự của Nga tại chiến trường Ukraine, chẳng hạn như cho phép quân đội Nga triệt thoái khỏi bờ tây sông Dnieper ở vùng Kherson. Lần này mặc dù là bế quan, nhưng lại được giới lãnh đạo quân sự nhất trí cao. Kadyrov, Tổng thống Cộng hòa Chechnya, đã ca ngợi cuộc rút lui và cảm ơn Sulovkin về quyết định của ông. Ông nói rằng, thật khó để đưa ra một quyết định như vậy, nhưng đó là một quyết định đúng đắn; tướng Sulovkin đã lựa chọn giữa việc hy sinh vô nghĩa và cứu mạng sống vô giá của những người lính. Vào thời điểm đó, quân Nga gặp khó khăn ở Kherson, khi không thể cung cấp đạn dược thường xuyên và ổn định, cũng như không thể hình thành một hậu phương vững chắc và đáng tin cậy. Kadyrov nói rằng, tướng Sulovkin cư xử như một vị tướng quân đội thực thụ, không sợ bị chỉ trích, ông ấy có trách nhiệm với mọi người và hiểu rõ tình hình hơn. Chúng tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của Tổng tư lệnh, chúng tôi sẽ không ngừng tấn công kẻ thù và chúng tôi sẽ không lùi bước. Vậy tướng Sulovkin là người như thế nào? Một số thông tin cho biết, tướng Sulovkin sinh ra ở Novosibirsk vào năm 1966. Cha của ông là một phi công, nhưng mất sớm. Khí chất quân nhân và kỹ năng lãnh đạo đã bộc lộ ngay từ những ngày còn đi học trường phổ thông. Sulovkin có năng khiếu về toán học nhưng cuối cùng đã chọn Trường Quân sự Omsk; kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược giúp ông trở thành một trong những học viên hàng đầu. Năm 1989, tại Khu thí nghiệm và thử nghiệm khoa học pháo binh Gorokhovitz, anh đã liều mạng lái một chiếc xe tải chở đầy đạn thật bị bốc cháy xuống nước, để tránh tai nạn. Vài năm sau khi tốt nghiệp đại học và mang quân hàm đại úy, Sulovkin nhận lệnh dẫn quân vào trung tâm Moscow để bảo vệ các cơ sở nhà nước. Trên đường đi, một chiếc ô tô trong đoàn xe đã bị đốt cháy bởi những người biểu tình; những người cho rằng, lực lượng này muốn bắt giữ cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Khi đó Sulovkin có quyền quyết định nổ súng để bảo vệ binh lính của mình, nhưng đối với anh ta, điều này là không thể chấp nhận được. Sulovkin sau đó đã bị bắt, nhưng mọi cáo buộc chống lại anh ta đều bị bãi bỏ. Tổng thống Yeltsin thậm chí còn thăng chức cho anh ta. Sau khi Liên Xô tan rã, chiến tranh sắc tộc nổ ra ở Tajikistan, Trung tá Sulovkin luôn đi đầu sát cánh chiến đấu cùng các chiến sĩ. Ở Chechnya, Sulovkin, đã là một vị tướng, vẫn chiến đấu bên cạnh những người lính của mình. Thay vì tìm cách đạt được mục tiêu của mình bằng mọi giá, ông luôn đặt mạng sống của những người lính lên hàng đầu. Tướng quân đội Alexander Baranov cho biết, đã có những nỗ lực ám sát vị tướng này. Một trong những vụ nổ khiến anh ta bị sốc, và anh ta sống sót nhờ sự can thiệp của các lực lượng đặc biệt. Sulovkin cũng trả thù không thương tiếc cho những thuộc cấp đã chết của mình. Điều đó xảy ra ở Chechnya, khi 9 binh sĩ thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới số 42 thiệt mạng khi một tòa nhà bị sập. Ông công khai hứa rằng cứ mỗi người lính bị quân đội Nga giết, sẽ có ba đối thủ bị tiêu diệt. Hai tuần sau, anh ta thậm chí còn vượt quá lời hứa của mình, khi tiêu diệt 36 chiến binh. Đại tá Sergey Ryzov cho biết, tướng Sulovkin không bao giờ yêu cầu sự đối xử đặc biệt cho bản thân. "Thông thường khi có lệnh, lính canh, cấp phó, sau đó là ông chủ. Nhưng với Sulovkin, khi trực thăng hạ cánh, sẽ thấy một người đàn ông bước ra trong lúc dỡ hàng, mặc áo chống đạn, cầm súng máy và đó là anh ta”. Oleg Polgeyev, cựu lãnh đạo Quân khu Trung tâm, cho biết khi đoàn xe của Sulovkin bị pháo kích, ông đã cố gắng rút người và thiết bị, tránh được thương vong nặng nề. "Sau khi đi qua Hẻm núi Erguna, một trong những phương tiện của chúng tôi đã bị một quả mìn cho nổ tung. Sulovkin ngay lập tức quyết định sơ tán nhân viên và thiết bị, và hành vi của anh ta đã giúp thoát khỏi trận pháo kích với tổn thất tối thiểu". Vì thành tích của mình trong Chiến tranh Chechnya, Sulovkin đã trở thành một trong những nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất trong Chiến tranh Chechnya. Borgeev đã so sánh Sulovkin với nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc của Nga là nguyên soái Suvorov và cho đó là hai con người vĩ đại.

