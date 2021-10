Italia: Từ bỏ UAV và mua máy từ hãng chế tạo xe máy Vespa

Bộ Quốc phòng Italia cho biết, họ sẽ chi 171 triệu euro (198 triệu USD) để mua 6 máy bay động cơ đời mới P.180 Avanti Evo. Cũng như một thiết bị mô phỏng bay và công việc bảo dưỡng động cơ. Chiếc máy bay này sẽ bổ sung vào phi đội P.180 hiện có của quốc gia này, có thể sẽ được sử dụng cho các nhiệm vụ vận tải, trinh sát và các nhiệm vụ đặc biệt khác. Đối với Piaggio Aerospace, việc mua bán này diễn ra vào thời điểm hữu ích cho công ty, đặt cho Piaggio một nền tảng tài chính vững chắc hơn vì nó được bán sau thời hạn ba năm trong lĩnh vực tiếp nhận. “Thực hiện cam kết của Chính phủ trong việc hỗ trợ sự thay đổi của Piaggio Aerospace, đơn hàng đáng chú ý này nâng cao hơn nữa giá trị của Công ty, hiện đã gần tìm được chủ sở hữu mới,” ủy viên của Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro cho biết. Hợp đồng có nghĩa là Rome đã thực hiện tốt cam kết của mình khi chuyển giao các thỏa thuận trị giá khoảng 700 triệu euro để đưa công ty trở lại bình thường. Một vài đơn đặt hàng trước đó trị giá khoảng 540 triệu euro. Các hợp đồng trước đây bao gồm công việc bảo dưỡng động cơ trên trực thăng CH-47 và A129 Mangusta của Lục quân Italia cũng như nâng cấp các máy bay P.180 đang hoạt động. Tuy nhiên tính đến nay vẫn có hợp đồng bị thiếu, bao gồm việc Italia đã hứa mua 4 chiếc máy bay không người lái P1.HH của Piaggio (phiên bản không người lái của P180) do Piaggio sản xuất và đặt tên là Hammerhead. Chiếc máy bay không người lái này ban đầu nằm trong danh sách mua của UAE sau khi Piaggio được Mubadala Development Company, một công ty đầu tư chiến lược có trụ sở tại Abu Dhabi, tiếp quản vào năm 2014. Nhưng khi Italia kéo thương vụ lại, UAE đã bỏ ý định và huỷ đơn hàng. Đẩy Piaggio vào tình trạng nguy hiểm khi Piaggio đã phải gần như bỏ dự án máy bay không người lái Hammerhead sắp hoàn thiện của mình. Do đó, chính phủ Italia đã ra quyết định mua những chiếc UAV này, bất chấp việc Tư lệnh Không quân Italia nói rằng họ không cần chúng vào năm 2019. Nhưng sau đó, họ quyết định chuyển sang máy bay có người lái để hoàn thành cam kết của mình và rời bỏ Hammerhead. Sơ lược về Hammerhead, đây là một chiếc UAV hiện đại được thiết kế để thực thi những nhiệm vụ như trinh sát và giám sát. Nói chung, P.1HH Hammerhead được xây dựng nhằm trở thành một nền tảng ISR độc đáo và giải quyết các vấn đề Quốc phòng, an ninh cho quốc gia. Chiếc máy bay không người lái này có tầm bay là 15.000 mét, khả di chuyển lướt nhẹ nhàng ở tốc độ thâp và hoạt động trong 16 giờ bay liên tục. UAV này có nguồn gốc từ những máy bay thương mại Piaggio Aero P.180 Anvanti II của công ty Piaggio Aerospace. Về Piaggio Aero P.180 Anvanti II và các biến thể, chúng là máy bay vận chuyển của do Italia sản xuất, là một dạng máy bay dân dụng nhưng có thể hoàn thành các nhiệm vụ đặc biết được giao như tuần tra, trinh sát… Với kích thước lần lượt, chiều dài thân là 14,4m, sải cánh là 14m và chiều cao 4m thì máy bay này có thể có tải trọng cất cánh tối đa là gần 5.500kg với 1 kíp lái. Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney Canada PT6 A-66B giúp P.180 đạt tốc độ tối đa lên tới 74okm/h. Cho đến nay, có 6 nước đang sở hữu và khai thác các mẫu máy bay này, bao gồm Italia. Loại máy bay này cũng được sử dụng trong các mục đích khác nhau như y tế, tuần tra hay trinh sát. Nguồn ảnh: Airliners. Hình ảnh UAV P.1HH Hammerhead ngoài thực tế. Nguồn: RID Rivista Italiana Difesa. MP4 File 24.26 MB

