Lực lượng vũ trang Hamas tấn công Israel theo cách đơn giản nhất

Sự leo thang đột ngột của xung đột Palestine-Israel đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới trong hai ngày qua. Điều khác biệt so với trước đây, đó là lần này, lực lượng vũ trang Hamas rõ ràng đã tiến hành một cuộc chiến có tính chất "xoay chuyển tình thế". Thậm chí theo quan sát, có thể nói đòn tấn công của Hamas đã khiến Israel choáng váng, chịu nhiều thiệt hại, thừa nhận Hamas đã trở nên mạnh hơn và hệ thống tình báo của Israel, vốn được mệnh danh là mạnh nhất ở Trung Đông, đã hoàn toàn bất ngờ và bị động. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, nếu quan sát kỹ, có thể thấy thấy rằng, nhiều chiến thuật được Hamas sử dụng lần này vẫn là những “chiến thuật đơn giản”, chứ không phải “phức tạp” gì cho lắm. Bởi vì sức mạnh của Hamas rất hạn chế, không đủ khả năng mua hoặc tự phát triển bất kỳ công nghệ cao nào, thậm chí cả UAV cũng là một điều hiếm thấy đối với Hamas. Lực lượng vũ trang Hamas tuyên bố đã bắn 5.000 quả rocket khi bắt đầu chiến dịch, những quả rocket này không phải là vũ khí công nghệ cao. Và theo những gì thế giới bên ngoài biết về Hamas trước đây, các bệ phóng tên lửa mà lực lượng này trang bị, thực chất là hàng nhái hoặc thậm chí là mẫu tự sản xuất. Ví dụ như bệ phóng tên lửa được Hamas lại tự chế tạo ra nó với tầm bắn khoảng 10 km. Loại vũ khí này đơn giản đến mức chỉ có một bệ phóng, một người phóng; sau khi phóng xong họ vứt đó bỏ chạy. So với số tiền 500.000 USD cho một bệ phóng pháo phản lực BM-21 và một viên đạn trị giá khoảng 2.000 USD; thì tên lửa của Hamas chỉ là “chú bé tý hon” đứng dưới chân “người khổng lồ”. Bệ phóng tên lửa Qassam đơn giản chỉ là mấy thanh sắt hàn, thuốc phóng và thuốc nổ được chế từ phân đạm ure và đường. Trước khi diễn ra cuộc xung đột hiện nay, thông qua mạng xã hội, Hamas dường như đã tung ra một "video quảng cáo", cho thấy họ được trang bị bệ phóng tên lửa 15 ống, có thể còn "tiên tiến" hơn tên lửa Qassam do Iran sản xuất; khi loại “vũ khí mới” này mạnh hơn và có thể bắn nhiều đạn hơn trong một loạt. Tờ Sohu nhận định rằng, chỉ cần nhìn bề ngoài, có thể nhận thấy, hệ thống bệ phóng tên lửa này trông rất giống bệ phóng tên lửa 107mm Type 63 của Trung Quốc. Type 63 được Trung Quốc phát triển vào thập niên 1960 và là mẫu vũ khí được các nhóm nổi dậy ở Trung Đông “ưa chuộng”. Bệ phóng pháo phản lực Type 63 thậm chí có hình dáng hơi giống một máy kéo nông nghiệp, trong đó nổi bật là 12 ống đặc biệt dễ thấy. So với những loại pháo phản lực của Liên Xô, 107mm Type 63 có sự đánh đổi về hiệu suất, khi đạn chỉ có tầm bắn 8,5 km và sức công phá của đầu đạn nhỏ hơn. Pháo phản lực như BM-14, BM-21 của Liên Xô (cùng thế hệ với Type 63), có khả năng phóng nhiều đạn trong một loạt phóng, thời gian bắn một loạt đạn nhanh hơn. Tuy nhiên pháo phản lực của Liên Xô có kích thước lớn hơn và khả năng cơ động kém hơn; thời gian nạp đạn lâu hơn. Bệ phóng pháo 107mm Type 63 chỉ nặng 613 kg và một người có thể đẩy nó đi khắp nơi. Do tính đơn giản và dễ sử dụng, Type 63 đã “đi vòng quanh thế giới” trong 60 năm qua và giành được danh hiệu “AK-47 trong lĩnh vực pháo phản lực”. Tất nhiên, bệ phóng tên lửa của Hamas không phải là loại Type 63 do Trung Quốc sản xuất, bởi vì số lượng ống phóng tên lửa của Hamas đã lên tới 15 cho mỗi khẩu - khác với phiên bản Type 63 của Trung Quốc trước đây. Ông Halevy, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel, tin rằng Hamas đã bắn hơn 3.000 quả rocket trong 24 giờ (Israel không công nhận Hamas bắn 5.000 quả đạn trong một ngày), điều này là chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa, chuyên gia tình báo này còn nghi ngờ rằng, các bệ phóng tên lửa của Hamas và tên lửa được sản xuất ngay tại Dải Gaza, điều đó có nghĩa là Hamas hiện có thể tự sản xuất những loại vũ khí như vậy. Tuy là phiên bản nhái của Type 63, nhưng số lượng ống phóng đã được tăng lên 15, giúp Hamas có khả năng tấn công mạnh hơn. Những vũ khí như thế này đã là “hỏa lực mạnh nhất” mà Hamas có thể sản xuất. Ngoài ra, Hamas còn tuân thủ quan điểm “lấy vũ khí địch đánh địch”, xé nát tuyến phòng thủ của Israel trong cuộc tấn công, sau đó tập trung tấn công căn cứ quân sự Israel để lấy vũ khí, tăng cường sức mạnh của mình. Giờ đây, chiến thuật đơn giản nhất này được coi là thành công, ít nhất là khi Israel đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và người Israel tỏ ra bối rối. Bộ Y tế Israel ra thông báo cho biết, có 300 thường dân thiệt mạng và khoảng 1.800 người bị thương. Sáng 8/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố số liệu thống kê cho thấy, đã có 26 binh sĩ Israel đã thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lữ đoàn Jonathan Steinberg, đại tá đầu tiên thiệt mạng kể từ cuộc xung đột Ả Rập-Israel năm 1973. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn bởi số liệu thống kê rất đáng buồn về tổn thất thiết bị quân sự do các nhà phân tích từ kênh Rybar Telegram cung cấp, chỉ trong hơn một ngày, Israel đã mất 7 xe tăng Merkava, 4 trực thăng, 3 xe ủi bọc thép, 2 xe chiến đấu bộ binh Namer, 2 xe bọc thép bánh lốp MRAP, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến thuật và hơn 10 xe bọc thép bánh lốp.

Sự leo thang đột ngột của xung đột Palestine-Israel đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới trong hai ngày qua. Điều khác biệt so với trước đây, đó là lần này, lực lượng vũ trang Hamas rõ ràng đã tiến hành một cuộc chiến có tính chất "xoay chuyển tình thế". Thậm chí theo quan sát, có thể nói đòn tấn công của Hamas đã khiến Israel choáng váng, chịu nhiều thiệt hại, thừa nhận Hamas đã trở nên mạnh hơn và hệ thống tình báo của Israel, vốn được mệnh danh là mạnh nhất ở Trung Đông, đã hoàn toàn bất ngờ và bị động. Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, nếu quan sát kỹ, có thể thấy thấy rằng, nhiều chiến thuật được Hamas sử dụng lần này vẫn là những “chiến thuật đơn giản”, chứ không phải “phức tạp” gì cho lắm. Bởi vì sức mạnh của Hamas rất hạn chế, không đủ khả năng mua hoặc tự phát triển bất kỳ công nghệ cao nào, thậm chí cả UAV cũng là một điều hiếm thấy đối với Hamas. Lực lượng vũ trang Hamas tuyên bố đã bắn 5.000 quả rocket khi bắt đầu chiến dịch, những quả rocket này không phải là vũ khí công nghệ cao. Và theo những gì thế giới bên ngoài biết về Hamas trước đây, các bệ phóng tên lửa mà lực lượng này trang bị, thực chất là hàng nhái hoặc thậm chí là mẫu tự sản xuất. Ví dụ như bệ phóng tên lửa được Hamas lại tự chế tạo ra nó với tầm bắn khoảng 10 km. Loại vũ khí này đơn giản đến mức chỉ có một bệ phóng, một người phóng; sau khi phóng xong họ vứt đó bỏ chạy. So với số tiền 500.000 USD cho một bệ phóng pháo phản lực BM-21 và một viên đạn trị giá khoảng 2.000 USD; thì tên lửa của Hamas chỉ là “chú bé tý hon” đứng dưới chân “người khổng lồ”. Bệ phóng tên lửa Qassam đơn giản chỉ là mấy thanh sắt hàn, thuốc phóng và thuốc nổ được chế từ phân đạm ure và đường. Trước khi diễn ra cuộc xung đột hiện nay, thông qua mạng xã hội, Hamas dường như đã tung ra một "video quảng cáo", cho thấy họ được trang bị bệ phóng tên lửa 15 ống, có thể còn "tiên tiến" hơn tên lửa Qassam do Iran sản xuất; khi loại “vũ khí mới” này mạnh hơn và có thể bắn nhiều đạn hơn trong một loạt. Tờ Sohu nhận định rằng, chỉ cần nhìn bề ngoài, có thể nhận thấy, hệ thống bệ phóng tên lửa này trông rất giống bệ phóng tên lửa 107mm Type 63 của Trung Quốc. Type 63 được Trung Quốc phát triển vào thập niên 1960 và là mẫu vũ khí được các nhóm nổi dậy ở Trung Đông “ưa chuộng”. Bệ phóng pháo phản lực Type 63 thậm chí có hình dáng hơi giống một máy kéo nông nghiệp, trong đó nổi bật là 12 ống đặc biệt dễ thấy. So với những loại pháo phản lực của Liên Xô, 107mm Type 63 có sự đánh đổi về hiệu suất, khi đạn chỉ có tầm bắn 8,5 km và sức công phá của đầu đạn nhỏ hơn. Pháo phản lực như BM-14, BM-21 của Liên Xô (cùng thế hệ với Type 63), có khả năng phóng nhiều đạn trong một loạt phóng, thời gian bắn một loạt đạn nhanh hơn. Tuy nhiên pháo phản lực của Liên Xô có kích thước lớn hơn và khả năng cơ động kém hơn; thời gian nạp đạn lâu hơn. Bệ phóng pháo 107mm Type 63 chỉ nặng 613 kg và một người có thể đẩy nó đi khắp nơi. Do tính đơn giản và dễ sử dụng, Type 63 đã “đi vòng quanh thế giới” trong 60 năm qua và giành được danh hiệu “AK-47 trong lĩnh vực pháo phản lực”. Tất nhiên, bệ phóng tên lửa của Hamas không phải là loại Type 63 do Trung Quốc sản xuất, bởi vì số lượng ống phóng tên lửa của Hamas đã lên tới 15 cho mỗi khẩu - khác với phiên bản Type 63 của Trung Quốc trước đây. Ông Halevy, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel, tin rằng Hamas đã bắn hơn 3.000 quả rocket trong 24 giờ (Israel không công nhận Hamas bắn 5.000 quả đạn trong một ngày), điều này là chưa từng có tiền lệ. Hơn nữa, chuyên gia tình báo này còn nghi ngờ rằng, các bệ phóng tên lửa của Hamas và tên lửa được sản xuất ngay tại Dải Gaza, điều đó có nghĩa là Hamas hiện có thể tự sản xuất những loại vũ khí như vậy. Tuy là phiên bản nhái của Type 63, nhưng số lượng ống phóng đã được tăng lên 15, giúp Hamas có khả năng tấn công mạnh hơn. Những vũ khí như thế này đã là “hỏa lực mạnh nhất” mà Hamas có thể sản xuất. Ngoài ra, Hamas còn tuân thủ quan điểm “lấy vũ khí địch đánh địch”, xé nát tuyến phòng thủ của Israel trong cuộc tấn công, sau đó tập trung tấn công căn cứ quân sự Israel để lấy vũ khí, tăng cường sức mạnh của mình. Giờ đây, chiến thuật đơn giản nhất này được coi là thành công, ít nhất là khi Israel đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Hamas và người Israel tỏ ra bối rối. Bộ Y tế Israel ra thông báo cho biết, có 300 thường dân thiệt mạng và khoảng 1.800 người bị thương. Sáng 8/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố số liệu thống kê cho thấy, đã có 26 binh sĩ Israel đã thiệt mạng, trong đó có chỉ huy lữ đoàn Jonathan Steinberg, đại tá đầu tiên thiệt mạng kể từ cuộc xung đột Ả Rập-Israel năm 1973. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn bởi số liệu thống kê rất đáng buồn về tổn thất thiết bị quân sự do các nhà phân tích từ kênh Rybar Telegram cung cấp, chỉ trong hơn một ngày, Israel đã mất 7 xe tăng Merkava, 4 trực thăng, 3 xe ủi bọc thép, 2 xe chiến đấu bộ binh Namer, 2 xe bọc thép bánh lốp MRAP, 12 xe bọc thép chở quân, 6 xe chiến thuật và hơn 10 xe bọc thép bánh lốp.