Israel sử dụng gì để đối phó với đường hầm và súng bắn tỉa

Tờ Sina của Trung Quốc cho rằng, khi quân đội Israel tăng cường lực lượng cho một cuộc tấn công tổng lực vào Dải Gaza, bộ binh của họ sẽ phải đối mặt với một “mê cung” là những con đường hẹp, một mạng lưới đường hầm chằng chịt, bẫy bom mìn và các ụ bắn tỉa. Vậy trong điều kiện chiến đấu phức tạp và nguy hiểm như vậy, Quân đội Israel sẽ sử dụng vũ khí gì để chống lại. Trong môi trường đô thị này, chiếc xe ủi bọc thép D9R, được mệnh danh là “Gấu bông”, sẽ là chìa khóa cho một cuộc tấn công thành công của bộ binh Israel. Xe ủi bọc thép D9R là thiết bị chuyên dụng cần thiết để thực hiện các hoạt động chiến đấu trên bộ tại các khu dân cư đông dân ở Dải Gaza, nhằm mở đường cho 300 xe tăng và 173.000 binh sĩ tập trung ở biên giới. Xe ủi D9R dài 8 mét, cao 4 mét, rộng 4,5 mét và nặng 62 tấn, là một thiết bị quân sự khổng lồ, có khả năng xé toạc mọi chướng ngại vật trên đường đi của nó. Nếu giao tranh nổ ra, máy ủi bọc thép D9R sẽ được sử dụng để kích nổ mìn và các thiết bị nổ tự chế, đồng thời loại bỏ các chướng ngại vật cản đường. Xe ủi D9R được trang bị thêm 15 tấn áo giáp và lưỡi ủi được gia cố, đủ sức chống chọi với các cuộc tấn công từ súng bộ binh hoặc chất nổ và sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tiến quân an toàn của bộ binh. Buồng lái bọc thép của xe ủi D9R có thể chứa hai người lính, bao gồm một người lái xe và chỉ huy; đồng thời kính chống đạn trong buồng lái, có thể giúp họ bảo vệ họ khỏi hỏa lực của súng bắn tỉa và súng máy hạng nhẹ. Vào năm 2015, xe ủi D9R đã được nâng cấp với "giáp đen", để có khả năng bảo vệ tốt hơn trước đạn của súng phóng lựu (RPG), được lực lượng vũ trang Hamas Palestine sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột trước đây. "Áo giáp đen", còn được gọi là "áo giáp lồng" hoặc "áo giáp dải", hoạt động theo nguyên lý trước tiên đưa đầu ngòi nổ nhạy cảm của tên lửa xuyên qua nó, sau đó làm biến dạng thân thuốc nổ, để tên lửa không phát nổ hoặc phá hủy phễu đạn, biến thành khối thuốc nổ thường. Về khả năng cơ động, máy ủi D9R được trang bị động cơ Cat 3408C, sản sinh công suất 405 mã lực và có lực kéo trên 70 tấn. Điều này không chỉ giúp máy ủi cày qua chướng ngại vật, mà còn có thể thực hiện nhiều vai trò hỗ trợ cơ sở hạ tầng khác nhau như đào hào, xây cầu hoặc các công trình phòng thủ. Về vũ khí, máy ủi D9R cũng có thể được trang bị giá treo súng máy, súng phóng lựu hoặc máy phun khói để nâng cao khả năng chiến đấu và phòng vệ. Năm 2018, quân đội Israel cũng bắt đầu triển khai và sử dụng máy ủi D9R "Panda", phiên bản điều khiển từ xa, phù hợp với môi trường khắc nghiệt hơn. Hiện chưa rõ giá thành của máy ủi D9R, vì quân đội Israel mua xe trực tiếp từ công ty Caterpillar, sau đó trang bị cho chúng áo giáp chuyên dụng. Tuy nhiên, ngay cả trước khi chưa có bất kỳ nâng cấp bổ sung nào, máy ủi Cat D9 mới đã có giá ít nhất là 900.000 USD. Trước khi tiếp cận các vị trí phòng thủ của Hamas, lực lượng bộ binh Israel phải chọc thủng hàng loạt tuyến phòng thủ bao gồm mìn, mục tiêu súng cối, vũ khí chống tăng và tiềm tàng những kẻ đánh bom liều chết. Năm 2008, quân đội Israel đánh lấn Gaza và máy ủi D9R đóng vai trò then chốt. Theo đánh giá của các nhà phân tích, sẽ không dễ dàng để bộ binh của Israel đánh bại các lực lượng vũ trang người Palestine (chủ lực là Hamas) ở Dải Gaza. Dù dải đất Gaza có diện tích chỉ hơn 350 km2, nhưng qua nhiều năm, Hamas đã đào hàng nghìn đường hầm dưới lòng dải đất Gaza. Lực lượng vũ trang Hamas được cho là đã xây dựng tới 1.370 đường hầm tại Dải Gaza kể từ năm 2007, tạo thành một mạng lưới dài hàng trăm km và được gọi là "Tàu điện ngầm Gaza". Theo một số thông tin, một số đường hầm tại Dải Gaza thậm chí có thể chứa được phương tiện giao thông. Một khi quân bộ của Israel tiến vào với quy mô lớn, họ sẽ phải đối mặt với những cuộc giao tranh tàn khốc trên đường phố. Là một phần của Chiến dịch Cast Lead, cuộc xâm nhập lớn vào Gaza năm 2008, quân đội Israel đã triển khai 109 máy ủi D9R, đóng vai trò quan trọng trong việc phá hủy các công trình như hầm trú ẩn và đường hầm. Chính quyền Israel đang kêu gọi người Palestine di chuyển về phía nam trong nỗ lực giảm bớt sự phản kháng, nhưng các phía Hamas tuyên bố, người Palestine sẽ không sơ tán khỏi nhà.

