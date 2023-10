Hamas chuẩn bị vũ khí gì để đối phó cuộc tấn công của Israel?

Theo AFP, Israel đã tập hợp hàng trăm nghìn quân gần Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra tuyên bố vào ngày 14/10 rằng, quân đội Israel đang chuẩn bị cho một "chiến dịch lớn trên bộ" và sẽ thực hiện "kế hoạch tấn công trên bộ rộng rãi". Phạm vi của chiến dịch tấn công vào Dải Gaza của IDF được đánh giá là tổng hợp của "các chiến dịch chung"; bao gồm các cuộc tấn công phối hợp trên không, trên bộ và trên biển. Truyền thông quốc tế nhận định, nguy cơ quân đội Israel mở cuộc tấn công trên bộ là rất lớn. Trước một quân đội Israel với “trang bị tận răng” và được tổ chức tốt, lực lượng vũ trang Hamas, vốn đang ở thế bất lợi rõ ràng về sức mạnh, trang bị và huấn luyện. Vậy họ còn có thủ đoạn nào khác để đối phó với Quân đội Israel? Có lẽ điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến chính là chiếc máy bay không người lái (UAV), hiện đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đặc biệt là sau khi Hamas rút kinh nghiệm từ xung đột Nga-Ukraine. Từ ngày 7/10, khi xung đột hai bên bùng phát, Hamas đã sử dụng UAV phiên bản dân sự thả bom từ trên không, phá hủy nhiều xe tăng và trạm vũ khí không người điều khiển của Israel. Điều này đặt ra câu hỏi về việc Hamas sẽ sử dụng rộng rãi UAV để thực hiện các cuộc tấn công bí mật, bất ngờ nếu bộ binh Israel tiến vào Dải Gaza. Điều đáng chú ý là điều kiện chiến trường ở Dải Gaza khác với chiến trường Ukraine. So với vùng đồng bằng Ukraine rộng lớn và chiến tuyến trải dài hàng nghìn km, thì khu vực Gaza rất nhỏ, khi chiều dài chỉ khoảng 40 km và rộng 10 km, Khi đó, quân đội Israel có cơ hội sử dụng các phương pháp tác chiến điện tử để can thiệp và chế áp UAV của lực lượng vũ trang Hamas ở các dải tần vô tuyến dân sự trên toàn bộ khu vực Dải Gaza. Nên nhớ Israel dẫn đầu thế giới về mặt này. Tờ Sina của Trung Quốc phán đoán, số máy bay không người lái được Hamas sử dụng về cơ bản là mẫu UAV dân sự hoặc được lắp ráp bằng linh kiện điện tử dân dụng, chúng khó có thể duy trì khả năng chiến đấu trong môi trường điện từ bị chế áp mạnh. Trong khi đó, số UAV theo tiêu chuẩn quân sự do Israel trang bị về cơ bản không bị ảnh hưởng gì; bên cạnh đó quân đội Israel có nhiều kinh nghiệm sử dụng UAV và đã được trang bị nhiều loại vũ khí có điều khiển đi kèm UAV. Nhưng có một vấn đề là xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng tỏ mức tiêu thụ UAV siêu nhỏ trong thời chiến là rất cao. Hiện vẫn chưa rõ liệu những UAV loại này, chủ yếu được Israel phát triển và trang bị cho lực lượng đặc biệt, có thể duy trì hoạt động lâu dài trên không hay không? So với UAV thì tên lửa của Hamas vẫn là mối đe dọa rất lớn. Mặc dù quân đội Israel tuyên bố Hamas đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào nước này kể từ ngày 7/10 đến nay, nhưng theo báo cáo đánh giá năm 2021 của cơ quan tình báo Israel, lực lượng vũ trang Palestine chống Israel hoạt động ở Gaza, có tới 30.000 quả rocket. Rõ ràng với 30.000 quả rocket, thì còn lâu các lực lượng vũ trang Palestine chống Israel ở Gaza, mới đến giai đoạn "sử dụng hết". Trong chiến dịch quân sự "Cast Lead" của Israel vào Gaza năm 2008, mặc dù quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng Hamas thỉnh thoảng vẫn có thời gian để bắn tên lửa vào Israel. Ngoài ra, tờ Izvestia của Nga vào ngày 15/10 cho biết, hiệu suất tên lửa của Hamas đã được cải thiện đáng kể. Đánh giá từ video trực tiếp, Hamas đã phát triển thành công tên lửa tầm xa "Ayash-250", có tầm bắn tối đa vượt quá 200 km. Vì vậy, tình huống này rất có thể sẽ lặp lại trong tương lai - khi Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, tên lửa của Hamas có thể bất ngờ bay về phía Israel trên diện rộng. Không ai biết liệu hệ thống đánh chặn Vòm sắt của Israel có thể xử lý được những tên lửa nâng cấp này hay không? Điều quan trọng là Israel có đủ đạn tên lửa Vòm sắt để đối phó với cuộc chiến tranh tiêu hao đang diễn ra hay không, khi lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên được Mỹ công bố cho Israel, bao gồm tên lửa đánh chặn của hệ thống Vòm sắt, dường như chỉ mang “tính chất minh họa”. Ngoài ra, so với trước đó, lực lượng vũ trang Palestine (chủ yếu là Hamas) ở Dải Gaza chỉ có vũ khí bộ binh hạng nhẹ, hỏa lực mạnh nhất là súng phóng lựu RPG, thì hiện nay theo tờ Lianhe Zaobao của Singapore cho biết, Hamas hiện có số lượng lớn bom, súng cối, rocket, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Những “vũ khí tiên tiến” này của Hamas tuy số lượng không lớn, nhưng nếu sử dụng hợp lý, vẫn đủ sức đe dọa trực thăng bay thấp và xe tăng chiến đấu chủ lực, được IDF sử dụng là những phương tiện đột kích. Đặc biệt, xe tăng chiến đấu chủ lực "Merkava 4" ban đầu được thiết kế để nhắm tới các mối đe dọa phi truyền thống như RPG. Nhưng nó không thể đối phó với tên lửa chống tăng thế hệ mới và đạn chống tăng thả từ UAV. Trên thực tế, xét từ một số cuộc xung đột trong quá khứ giữa người Palestine và Israel, thế giới bên ngoài nhìn chung tin rằng, việc Israel "gần như không thể" loại bỏ hoàn toàn lực lượng vũ trang Hamas và các nhóm vũ trang cực đoan khác bằng vũ lực. Trang tin CNN của Mỹ cũng nhận định rằng, các nhà lãnh đạo Israel có thể muốn giáng một đòn chí mạng vào Hamas, nhưng điều này sẽ phải trả giá đắt - không chỉ người dân Palestine mà còn cả người dân Israel. Lực lượng vũ trang Hamas sử dụng UAV tự sát tấn công Israel hôm 7/10. Nguồn Bulgarianmilitary

Theo AFP, Israel đã tập hợp hàng trăm nghìn quân gần Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra tuyên bố vào ngày 14/10 rằng, quân đội Israel đang chuẩn bị cho một "chiến dịch lớn trên bộ" và sẽ thực hiện "kế hoạch tấn công trên bộ rộng rãi". Phạm vi của chiến dịch tấn công vào Dải Gaza của IDF được đánh giá là tổng hợp của "các chiến dịch chung"; bao gồm các cuộc tấn công phối hợp trên không, trên bộ và trên biển. Truyền thông quốc tế nhận định, nguy cơ quân đội Israel mở cuộc tấn công trên bộ là rất lớn. Trước một quân đội Israel với “trang bị tận răng” và được tổ chức tốt, lực lượng vũ trang Hamas , vốn đang ở thế bất lợi rõ ràng về sức mạnh, trang bị và huấn luyện. Vậy họ còn có thủ đoạn nào khác để đối phó với Quân đội Israel? Có lẽ điều đầu tiên nhiều người nghĩ đến chính là chiếc máy bay không người lái (UAV), hiện đóng vai trò lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đặc biệt là sau khi Hamas rút kinh nghiệm từ xung đột Nga-Ukraine. Từ ngày 7/10, khi xung đột hai bên bùng phát, Hamas đã sử dụng UAV phiên bản dân sự thả bom từ trên không, phá hủy nhiều xe tăng và trạm vũ khí không người điều khiển của Israel. Điều này đặt ra câu hỏi về việc Hamas sẽ sử dụng rộng rãi UAV để thực hiện các cuộc tấn công bí mật, bất ngờ nếu bộ binh Israel tiến vào Dải Gaza. Điều đáng chú ý là điều kiện chiến trường ở Dải Gaza khác với chiến trường Ukraine. So với vùng đồng bằng Ukraine rộng lớn và chiến tuyến trải dài hàng nghìn km, thì khu vực Gaza rất nhỏ, khi chiều dài chỉ khoảng 40 km và rộng 10 km, Khi đó, quân đội Israel có cơ hội sử dụng các phương pháp tác chiến điện tử để can thiệp và chế áp UAV của lực lượng vũ trang Hamas ở các dải tần vô tuyến dân sự trên toàn bộ khu vực Dải Gaza. Nên nhớ Israel dẫn đầu thế giới về mặt này. Tờ Sina của Trung Quốc phán đoán, số máy bay không người lái được Hamas sử dụng về cơ bản là mẫu UAV dân sự hoặc được lắp ráp bằng linh kiện điện tử dân dụng, chúng khó có thể duy trì khả năng chiến đấu trong môi trường điện từ bị chế áp mạnh. Trong khi đó, số UAV theo tiêu chuẩn quân sự do Israel trang bị về cơ bản không bị ảnh hưởng gì; bên cạnh đó quân đội Israel có nhiều kinh nghiệm sử dụng UAV và đã được trang bị nhiều loại vũ khí có điều khiển đi kèm UAV. Nhưng có một vấn đề là xung đột giữa Nga và Ukraine đã chứng tỏ mức tiêu thụ UAV siêu nhỏ trong thời chiến là rất cao. Hiện vẫn chưa rõ liệu những UAV loại này, chủ yếu được Israel phát triển và trang bị cho lực lượng đặc biệt, có thể duy trì hoạt động lâu dài trên không hay không? So với UAV thì tên lửa của Hamas vẫn là mối đe dọa rất lớn. Mặc dù quân đội Israel tuyên bố Hamas đã bắn hơn 5.000 quả rocket vào nước này kể từ ngày 7/10 đến nay, nhưng theo báo cáo đánh giá năm 2021 của cơ quan tình báo Israel, lực lượng vũ trang Palestine chống Israel hoạt động ở Gaza, có tới 30.000 quả rocket. Rõ ràng với 30.000 quả rocket, thì còn lâu các lực lượng vũ trang Palestine chống Israel ở Gaza, mới đến giai đoạn "sử dụng hết". Trong chiến dịch quân sự "Cast Lead" của Israel vào Gaza năm 2008, mặc dù quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, nhưng Hamas thỉnh thoảng vẫn có thời gian để bắn tên lửa vào Israel. Ngoài ra, tờ Izvestia của Nga vào ngày 15/10 cho biết, hiệu suất tên lửa của Hamas đã được cải thiện đáng kể. Đánh giá từ video trực tiếp, Hamas đã phát triển thành công tên lửa tầm xa "Ayash-250", có tầm bắn tối đa vượt quá 200 km. Vì vậy, tình huống này rất có thể sẽ lặp lại trong tương lai - khi Israel mở cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, tên lửa của Hamas có thể bất ngờ bay về phía Israel trên diện rộng. Không ai biết liệu hệ thống đánh chặn Vòm sắt của Israel có thể xử lý được những tên lửa nâng cấp này hay không? Điều quan trọng là Israel có đủ đạn tên lửa Vòm sắt để đối phó với cuộc chiến tranh tiêu hao đang diễn ra hay không, khi lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên được Mỹ công bố cho Israel, bao gồm tên lửa đánh chặn của hệ thống Vòm sắt, dường như chỉ mang “tính chất minh họa”. Ngoài ra, so với trước đó, lực lượng vũ trang Palestine (chủ yếu là Hamas) ở Dải Gaza chỉ có vũ khí bộ binh hạng nhẹ, hỏa lực mạnh nhất là súng phóng lựu RPG, thì hiện nay theo tờ Lianhe Zaobao của Singapore cho biết, Hamas hiện có số lượng lớn bom, súng cối, rocket, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không. Những “vũ khí tiên tiến” này của Hamas tuy số lượng không lớn, nhưng nếu sử dụng hợp lý, vẫn đủ sức đe dọa trực thăng bay thấp và xe tăng chiến đấu chủ lực, được IDF sử dụng là những phương tiện đột kích. Đặc biệt, xe tăng chiến đấu chủ lực "Merkava 4" ban đầu được thiết kế để nhắm tới các mối đe dọa phi truyền thống như RPG. Nhưng nó không thể đối phó với tên lửa chống tăng thế hệ mới và đạn chống tăng thả từ UAV. Trên thực tế, xét từ một số cuộc xung đột trong quá khứ giữa người Palestine và Israel, thế giới bên ngoài nhìn chung tin rằng, việc Israel "gần như không thể" loại bỏ hoàn toàn lực lượng vũ trang Hamas và các nhóm vũ trang cực đoan khác bằng vũ lực. Trang tin CNN của Mỹ cũng nhận định rằng, các nhà lãnh đạo Israel có thể muốn giáng một đòn chí mạng vào Hamas, nhưng điều này sẽ phải trả giá đắt - không chỉ người dân Palestine mà còn cả người dân Israel. Lực lượng vũ trang Hamas sử dụng UAV tự sát tấn công Israel hôm 7/10. Nguồn Bulgarianmilitary